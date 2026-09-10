10 сентября 2026, 18:52

Фото: iStock / corrigan201

Игорь К. (все имена изменены) родился в 1969 году в Балашихе. Родители разошлись, когда мальчик был еще совсем маленьким. После этого он остался с отцом, который категорически запрещал сыну общаться с матерью. Мужчина не разрешал Игорю даже здороваться с ней при случайной встрече на улице. Позднее, уже находясь в СИЗО, серийный убийца утверждал, что причиной совершенных им преступлений стала нехватка материнской заботы в детстве. Подробнее — в материале «Радио 1».





Содержание Детство и юность будущего маньяка Отношения с женщинами и первые преступления Первое убийство Второе нападение и побег в Киев Преступления в Киеве Побег и охота на серийного убийцу Последнее убийство Как убийца вел себя на допросах Сколько преступлений совершил маньяк Приговор Смерть в колонии

Детство и юность будущего маньяка

Отношения с женщинами и первые преступления

Фото: iStock / Tinnakorn Jorruang

Первое убийство

Второе нападение и побег в Киев

Фото: iStock / Paul Gorvett

Сын избил пожилую мать ногами из-за беспорядка в комнате

Преступления в Киеве

Побег и охота на серийного убийцу

Фото: iStock / Chalabala

Последнее убийство

Как убийца вел себя на допросах

Фото: iStock / Aroma photography

Сколько преступлений совершил маньяк

Приговор

Фото: iStock / Serhii Ivashchuk

Смерть в колонии