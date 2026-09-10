«Убивал из-за нехватки материнской заботы»: 47 изнасилований и 10 трупов. Как пострадавшие от насилия женщины продолжали защищать своего палача?
Игорь К. (все имена изменены) родился в 1969 году в Балашихе. Родители разошлись, когда мальчик был еще совсем маленьким. После этого он остался с отцом, который категорически запрещал сыну общаться с матерью. Мужчина не разрешал Игорю даже здороваться с ней при случайной встрече на улице. Позднее, уже находясь в СИЗО, серийный убийца утверждал, что причиной совершенных им преступлений стала нехватка материнской заботы в детстве. Подробнее — в материале «Радио 1».
Детство и юность будущего маньякаВ школьные годы Игорь, несмотря на достаточно трусливый характер, увлекался спортом. Он занимался биатлоном и получил второй спортивный разряд, а также посещал секции тяжелой атлетики и рукопашного боя. При этом физическая подготовка не делала подростка склонным к конфликтам. Напротив, Кузнецов старался избегать драк и при угрозе со стороны задиристых сверстников предпочитал убегать.
После восьмого класса молодой человек поступил в профессионально-техническое училище. Там он получил сразу две рабочие специальности — столяра и водителя грузового автотранспорта. После окончания учебы Кузнецов отправился на срочную военную службу.
Отношения с женщинами и первые преступленияВ дальнейшем, где бы ни оказывался молодой человек, он быстро заводил новые романы. Ни одна из его связей не продолжалась дольше нескольких месяцев: длительные отношения мужчину не интересовали.
Некоторых женщин он подвергал сексуальному насилию, а после нападений запугивал их угрозами, заставляя молчать. Большинство пострадавших из-за страха или чувства стыда не обращались в правоохранительные органы. О серии преступлений позднее напомнила «Вечерняя Москва».
Первое убийствоПервое убийство мужчина совершил в мае 1991 года, вскоре после возвращения из армии в Балашиху. Незадолго до этого он поссорился с очередной сожительницей.
После конфликта он купил вина, сел за руль служебного грузовика и отправился кататься по городу. Во время поездки Игорь заметил девушку, которая попросила его подвезти. Позднее выяснилось, что незадолго до этого она тоже поссорилась со своим молодым человеком.
Он предложил попутчице выпить вина и некоторое время возил ее по округе. Затем он остановился на обочине и предложил девушке вступить с ним в интимную связь. Девушка согласилась, однако после произошедшего потребовала от мужчины «заплатить за услуги». Это вызвало у мужчины вспышку ярости. Он вытолкнул женщину из кабины, привязал к дереву и ударил монтировкой по голове.
Тело девушки обнаружили только спустя несколько дней. Установить личность убийцы следователям тогда не удалось.
Второе нападение и побег в КиевЧерез несколько дней Игорь совершил новое нападение. На этот раз его жертвой стала знакомая, которая не поздоровалась с ним на автобусной остановке.
Мужчина воспринял это как личное оскорбление, схватил девушку за руку и затащил в придорожные кусты. Позднее в материалах уголовного дела, которые приводил журналист в книге «Следствие продолжается», Игорь рассказывал собственную версию произошедшего.
По словам преступника, он объяснил девушке, что всегда относился к ней по-человечески и никогда не заставлял вступать с ним в интимную связь. После того как она, по его мнению, повела себя «по-свински», мужчина решил ее наказать.
Убийца утверждал, что девушка не сопротивлялась. Он поставил ее на колени и совершил половой акт, который, по его словам, продолжался около двух минут. Сам преступник настаивал, что не испытывал сексуального желания и действовал исключительно из стремления отомстить.
Изначально он собирался убить девушку. Однако она смогла убедить его, что не станет обращаться в милицию. Мужчина поверил ее обещаниям и отпустил. Уже на следующее утро девушка подала заявление и подробно рассказала сотрудникам местного следственного отдела о произошедшем.
Сын избил пожилую мать ногами из-за беспорядка в комнате
Милиционеры сразу отправились к Игорю К. домой, однако застали там только его отца. Следователи сообщили мужчине о совершенном преступлении и ушли, рассчитывая вернуться на следующий день. Отец успел предупредить сына о визите правоохранителей, поэтому он немедленно скрылся и уехал в Киев.
Преступления в КиевеВ Киеве он продолжил нападать на женщин. При этом его действия становились все более жестокими. После убийств преступник обезображивал тела погибших. Материалы уголовного дела содержали подробности, свидетельствовавшие о крайней жестокости преступлений. На телах некоторых жертв обнаруживали до 23 колото-резаных ранений, следы механического удаления верхних век, повреждения глаз и признаки сексуального насилия.
При этом некоторые женщины, пережившие нападения Игоря, впоследствии продолжали общаться с ним и даже испытывали к нему чувства. В частности, некоторое время преступник жил вместе с медсестрой. Ранее он затащил эту женщину в сарай, избил и изнасиловал ее.
Побег и охота на серийного убийцуВ начале 1992 года Игорь снова оказался близок к задержанию. Одна из его жертв сумела вырваться от нападавшего, добежала до автобусной остановки и попросила прохожих о помощи. Позднее женщина подробно описала внешность преступника сотрудникам милиции. По ее показаниям специалисты составили фоторобот, после чего ориентировки с изображением разыскваемого распространили по всему Киеву.
Вскоре его узнали на речном вокзале. Он гулял там вместе с очередной женщиной. Милиционеры попытались задержать подозреваемого, однако тот бросился с набережной прямо в Днепр и сумел уплыть. Задержать его не удалось. Оперативники продолжили поиски, но Игорь успел покинуть Киев.
Вскоре он перебрался в Москву, где нашел новую сожительницу и поселился с ней в квартире недалеко от Измайловского парка. Днем мужчина проводил время с любовницей, а по ночам выходил на поиски новых жертв.
Последнее убийствоВ марте 1992 года Кузнецов напал на 15-летнюю школьницу из Гольянова. Девушка гуляла вместе с подругой. Ее приятельница смогла оказать сопротивление нападавшему и убежать за помощью. Однако когда она вернулась вместе с другими людьми, 15-летняя школьница уже была мертва. Преступник успел скрыться.
Следователи вновь составили фоторобот на основании показаний очевидца и распространили ориентировки. Именно после этого расследование вышло на новый уровень. С российскими правоохранителями связались коллеги из Киева. Сотрудники двух стран сопоставили материалы уголовных дел и характер преступлений.
Сходство оказалось настолько очевидным, что следователи пришли к выводу: в Москве и Киеве действовал один и тот же человек. Через несколько дней преступника задержали прямо в автобусе.
Как убийца вел себя на допросахВо время следствия Игорь признавал только те эпизоды, которые уже имели неоспоримые доказательства. Поэтому правоохранителям приходилось неоднократно доставлять его к местам обнаружения тел и добиваться от него подробных показаний.
Ситуация изменилась после того, как родственники погибших женщин несколько раз попытались самостоятельно расправиться с преступником. После задержания и последующей доставки Игоря в Киев на вокзале его встретила разъяренная толпа. Сотрудникам отряда «Беркут» пришлось защищать задержанного от людей, которые хотели устроить самосуд.
Еще один эпизод произошел во время следственного эксперимента. Отчим одной из погибших девушек попытался застрелить убийцу. После этих событий преступник стал заметно охотнее отвечать на вопросы следователей.
Сколько преступлений совершил маньякВ результате расследования правоохранители доказали причастность Игоря к десяти убийствам, трем покушениям и 47 изнасилованиям. При этом некоторые женщины, ставшие жертвами сексуального насилия, продолжали защищать преступника.
Одна из его любовниц категорически отказывалась верить в его виновность. Женщина утверждала, что он мог убить и ее, но решил пощадить. Она рассуждала, что с ней мужчина вел себя нормально, тогда как с женщинами, которых убил, — иначе. По ее мнению, если бы погибшие не сопротивлялись преступнику, он мог бы оставить их в живых.
ПриговорПосле передачи уголовного дела в суд преступник резко изменил линию поведения. Если во время следствия он частично признавал доказанные эпизоды, то в суде заявил о своей полной невиновности. Тем не менее в 1993 году суд приговорил Игоря к смертной казни.
Однако в стране ввели мораторий на исполнение смертных приговоров. В результате высшую меру наказания заменили пожизненным лишением свободы. Он провел около шести с половиной лет в исправительной колонии в Мордовии.
Смерть в колонииВ 2000 году Игорь К. умер от сердечной недостаточности. Сотрудники колонии позднее рассказывали, что до конца жизни мужчина не признавал своей вины. По их мнению, он рассчитывал добиться более благоприятного отношения со стороны персонала, продолжая утверждать, что следствие и суд допустили ошибку.
За все годы заключения Игоря практически никто не навещал. Ему не передавали посылки, а с единственным сокамерником он почти не поддерживал общения. Последние годы жизни серийный убийца провел в полном одиночестве.