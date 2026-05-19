Россиянина задержали за призывы к терроризму в соцсетях на Сахалине
На Сахалине задержали 52-летнего местного жителя по подозрению в публичных призывах к терроризму в интернете. В отношении мужчины возбудили уголовное дело по статье 205.2 УК РФ («Публичные призывы к осуществлению террористической деятельности и ее оправдание, совершенные с использованием сети Интернет»), сообщили «Ленте.ру» в региональном следственном управлении СК России.
По версии следствия, в мае 2021 года фигурант опубликовал на своей странице в одной из социальных сетей запись, содержащую призывы к террористической деятельности и ее оправдание. Противоправную деятельность выявили сотрудники ФСБ.
В настоящее время следователи проводят необходимые мероприятия для установления всех обстоятельств преступления. Решается вопрос об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу.
Ранее жителя Ульяновска задержали за призывы к насилию над представителями власти. Завели дело об экстремизме.
Читайте также: