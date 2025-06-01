Крушение поездов в Брянской и Курской областях 1 июня: что случилось, подробности и версии
За минувшую ночь в Брянской и Курской областях были подорваны два моста, что привело к жертвам среди мирного населения. Нарушено железнодорожное сообщение и инфраструктура. Подробности трагедии читайте в материале «Радио 1».
Что случилось с поездами
Обрушение автомобильного моста в Брянской области произошло 31 мая в 22:44. Взрыв случился на участке между станциями «Пильшино» и «Выгоничи», там, где пути железной дороги пересекаются с трассой А-240. Во время разрушения путепровода под ним проходил пассажирский поезд №86 Климов – Москва, перевозивший 388 пассажиров. Часть вагонов сошли с рельсов, локомотив поезда раздавило конструкцией моста.
Несколькими часами позже, 1 июня 2025 года, около 3 часов ночи на 48-м километре трассы Тросна – Калиновка в Железногорском районе Курской области произошло обрушение моста под локомотивом грузового поезда. В результате этого локомотив сошел с рельсов и несколько вагонов железнодорожного состава упали на автомобильную дорогу, пролегающую под мостом.
Жертвы и пострадавшие
В Брянской области основной удар пришелся на кабину машиниста. Полотно двухполосной автомобильной дороги упало на локомотив, машинист и его помощник погибли на месте. Первые вагоны после экстренного торможения оказались перевернутыми, а люди — запертыми в железных коробках. Погибли 7 человек, включая локомотивную бригаду, 73 человека пострадали, в том числе четверо детей, из них 44 госпитализированы, трое в тяжелом состоянии. Кроме пассажиров поезда, пострадал водитель фуры, проезжающий в момент обрушения по мосту.
В Курской области в результате железнодорожной аварии пострадали три человека: машинист и два его помощника. Они получили травмы средней степени тяжести.
Официальные версии произошедшего
После осмотра места крушения поезда в Брянской области РЖД сообщили, что обрушение пролёта моста произошло в результате незаконного вмешательства в работу транспорта. Утром губернатор региона Александр Богомаз сообщил, что мост подорвали, эту же версию подтвердили в Следственном комитете. По данным Telegram-канала Shot, на мосту в Брянской области было заложено четыре взрывных устройства. Два из них находились на опорах моста, а ещё два — на шпалах.
Как сообщила официальный представитель Следственного комитета Российской Федерации Светлана Петренко, причиной аварии поезда в Курской области стал взрыв железнодорожного моста. Telegram-канал Shot пишет, что ВСУ могли заложить взрывное устройство в конструкцию моста. В районе 02:30 одна из опор была повреждена, в результате чего рухнул пролёт моста.
Реакция властей
На месте крушения поездов работают медики, сотрудники МЧС, РЖД, Следственного комитета и Транспортной прокуратуры. Из-за аварии в Брянской области перекрыто движение по участку автомобильной дороги А-240. Проезд по направлению Брянск — Новозыбков — граница с Республикой Беларусь в настоящее время невозможен для автомобильного транспорта. В Курской области движение по трассе Тросна — Калиновка также перекрыто. Движение автомобильного транспорта перенаправлено в объезд.
Что на данный момент с пассажирами поезда, потерпевшего крушение в Брянске?
На месте аварии работали бригады скорой помощи и специалисты по чрезвычайным ситуациям. Людей, получивших травмы, доставили в больницы Брянской области. Рассматривается возможность отправки наиболее тяжелых пациентов в столицу с помощью санитарной авиации. Пассажиры, не пострадавшие из-за обрушения в Брянской области, были отправлены в Москву. Резервный поезд № 902 уже прибыл в столицу, где пассажиров ожидали медики и психологи.
В Федеральной пассажирской компании сообщили, что все пассажиры, которые находились в поезде в момент инцидента, получат компенсацию за полную стоимость проезда. Кроме того, им начислят 20 000 баллов в рамках программы «РЖД Бонус». Также пассажиры могут рассчитывать на выплаты от страховой компании АО «СОГАЗ», в том числе за гибель людей.