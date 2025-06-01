01 июня 2025, 10:32

Фото: Московская межрегиональная транспортная прокуратура

За минувшую ночь в Брянской и Курской областях были подорваны два моста, что привело к жертвам среди мирного населения. Нарушено железнодорожное сообщение и инфраструктура. Подробности трагедии читайте в материале «Радио 1».





Содержание Что случилось с поездами Жертвы и пострадавшие Официальные версии произошедшего Реакция властей Что на данный момент с пассажирами поезда, потерпевшего крушение в Брянске?



Что случилось с поездами

Жертвы и пострадавшие

Фото: Московская межрегиональная транспортная прокуратура



Официальные версии произошедшего

Фото: Московская межрегиональная транспортная прокуратура



Реакция властей

Что на данный момент с пассажирами поезда, потерпевшего крушение в Брянске?