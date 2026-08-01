Ушла без куртки и не вернулась: друзья убили 23-летнюю отличницу, а затем поехали в бар. Подробности дела Яны Легкодимовой
23-летняя Яна Легкодимова пропала в Атырау вечером 18 октября 2024 года. Дома остались ее вещи, а мать почти сразу почувствовала, что с дочерью случилась беда. Следствие установило, что к расправе причастны знакомые девушки — Ризуан Хайржанов и Алтынбек Катимов. В ноябре 2025 года суд приговорил обоих к пожизненному лишению свободы. Подробнее расскажем в материале «Радио 1».
Кем была Яна ЛегкодимоваЯна Легкодимова хорошо училась и строила серьезные планы. Девушка получила знак «Алтын белгі», поступила в университет на грант и продолжила обучение в магистратуре. Она работала в научно-исследовательском институте. Родные вспоминали Яну как спокойного, внимательного и доброго человека. Девушка жила с матерью Галиной, которая воспитывала ее одна. Легкодимова планировала дальнейшую учебу и карьеру. Незадолго до трагедии она начала вести дневник. В записях девушка говорила о желании жить спокойно и наладить личную жизнь.
Роман, который закончился трагедиейЛетом 2024 года Яна вступила в отношения с Ризуаном Хайржановым. Позже она узнала, что молодой человек гуляет с другой девушкой. Яна решила расстаться. По материалам дела, Хайржанов не принял это. Следователи выяснили, что он обсуждал план расправы со своим знакомым Алтынбеком Катимовым. Переписка мужчин стала одним из важных доказательств в суде. Они рассматривали разные способы убийства и обсуждали, как скрыть следы преступления.
Что произошло вечером 18 октября 2024 годаВечером Яна вышла из квартиры без верхней одежды. Она не взяла с собой многие личные вещи, поэтому близкие сначала предполагали, что девушка отлучилась ненадолго. Домой Легкодимова не вернулась. Ее мать стала звонить дочери, друзьям и знакомым. Она также пыталась связаться с Ризуаном Хайржановым. Суд установил, что в тот вечер Хайржанов и Катимов встретились с Яной. В автомобиле мужчины лишили девушку жизни. Затем они получили доступ к ее телефону и удалили переписку, которая могла их скомпрометировать. После этого фигуранты вывезли тело к реке Урал. Позже они отправились в бар.
Сын проснулся и увидел маму без признаков жизни: полицейский нанёс жене 57 ножевых ранений. Подробности громкого дела