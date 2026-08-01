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Ушла без куртки и не вернулась: друзья убили 23-летнюю отличницу, а затем поехали в бар. Подробности дела Яны Легкодимовой

Фото: iStock/Srdjanns74

23-летняя Яна Легкодимова пропала в Атырау вечером 18 октября 2024 года. Дома остались ее вещи, а мать почти сразу почувствовала, что с дочерью случилась беда. Следствие установило, что к расправе причастны знакомые девушки — Ризуан Хайржанов и Алтынбек Катимов. В ноябре 2025 года суд приговорил обоих к пожизненному лишению свободы. Подробнее расскажем в материале «Радио 1».



Кем была Яна Легкодимова

Яна Легкодимова хорошо училась и строила серьезные планы. Девушка получила знак «Алтын белгі», поступила в университет на грант и продолжила обучение в магистратуре. Она работала в научно-исследовательском институте. Родные вспоминали Яну как спокойного, внимательного и доброго человека. Девушка жила с матерью Галиной, которая воспитывала ее одна. Легкодимова планировала дальнейшую учебу и карьеру. Незадолго до трагедии она начала вести дневник. В записях девушка говорила о желании жить спокойно и наладить личную жизнь.

Роман, который закончился трагедией

Летом 2024 года Яна вступила в отношения с Ризуаном Хайржановым. Позже она узнала, что молодой человек гуляет с другой девушкой. Яна решила расстаться. По материалам дела, Хайржанов не принял это. Следователи выяснили, что он обсуждал план расправы со своим знакомым Алтынбеком Катимовым. Переписка мужчин стала одним из важных доказательств в суде. Они рассматривали разные способы убийства и обсуждали, как скрыть следы преступления.

Что произошло вечером 18 октября 2024 года

Вечером Яна вышла из квартиры без верхней одежды. Она не взяла с собой многие личные вещи, поэтому близкие сначала предполагали, что девушка отлучилась ненадолго. Домой Легкодимова не вернулась. Ее мать стала звонить дочери, друзьям и знакомым. Она также пыталась связаться с Ризуаном Хайржановым. Суд установил, что в тот вечер Хайржанов и Катимов встретились с Яной. В автомобиле мужчины лишили девушку жизни. Затем они получили доступ к ее телефону и удалили переписку, которая могла их скомпрометировать. После этого фигуранты вывезли тело к реке Урал. Позже они отправились в бар.

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Как следователи вышли на подозреваемых

Галина Легкодимова почти сразу заподозрила, что Ризуан Хайржанов знает больше, чем говорит. Его ответы на звонки показались женщине странными и неубедительными. Правоохранители задержали Хайржанова и Катимова через два дня после исчезновения Яны. В ходе следствия мужчины указали место, куда вывезли тело. Поиски продолжались много месяцев. В операции участвовали сотрудники экстренных служб, водолазы и волонтеры. Специалисты обследовали реку и прилегающие территории.

Почему поиски длились восемь месяцев

Тело Яны долго не могли найти. В июне 2025 года туристы обнаружили останки недалеко от берега Урала. Экспертиза подтвердила личность погибшей. Следствие собрало доказательства, которые позволили передать уголовное дело в суд. Гибель молодой девушки вызвала большой общественный резонанс в Казахстане и других странах СНГ. Людей потрясли обстоятельства преступления, а также переписка фигурантов.

Какой приговор получили Ризуан Хайржанов и Алтынбек Катимов

Суд в Атырау рассмотрел материалы дела и признал Ризуана Хайржанова и Алтынбека Катимова виновными. 17 ноября 2025 года им назначили пожизненное лишение свободы. Судья во время заседания отметила особую жестокость преступления. Мать Яны также подала гражданский иск о компенсации морального вреда и добилась решения в свою пользу. Однако никакие выплаты не смогут вернуть семье погибшую. В квартире Яны остались ее вещи, а у матери — дневник дочери и воспоминания о ней.
Дарья Осипова

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