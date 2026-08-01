01 августа 2026, 03:34

Фото: iStock/Srdjanns74

23-летняя Яна Легкодимова пропала в Атырау вечером 18 октября 2024 года. Дома остались ее вещи, а мать почти сразу почувствовала, что с дочерью случилась беда. Следствие установило, что к расправе причастны знакомые девушки — Ризуан Хайржанов и Алтынбек Катимов. В ноябре 2025 года суд приговорил обоих к пожизненному лишению свободы. Подробнее расскажем в материале «Радио 1».





Содержание Кем была Яна Легкодимова Роман, который закончился трагедией Что произошло вечером 18 октября 2024 года Как следователи вышли на подозреваемых Почему поиски длились восемь месяцев Какой приговор получили Ризуан Хайржанов и Алтынбек Катимов

Кем была Яна Легкодимова

Роман, который закончился трагедией

Что произошло вечером 18 октября 2024 года

Сын проснулся и увидел маму без признаков жизни: полицейский нанёс жене 57 ножевых ранений. Подробности громкого дела

Как следователи вышли на подозреваемых

Почему поиски длились восемь месяцев

Какой приговор получили Ризуан Хайржанов и Алтынбек Катимов