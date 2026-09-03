Утешал после ссоры с женихом, задушил в лесу и спрятал тело под ветками: шокирующая история пермской девушки, чью жизнь забрал случайный знакомый
4 сентября 2016 года в Перми исчезла 27-летняя Анна Крылова, которая вечером вышла из дома на встречу с подругой. Родственники забили тревогу, к поискам подключились полиция и волонтеры. Спустя несколько дней девушку обнаружили мертвой. Расследование показало, что ее убил случайный знакомый, с которым она встретилась незадолго до трагедии. Подробнее — в материале «Радио 1».
Девушка вышла из дома и не вернуласьВечером 4 сентября 2016 года 27-летняя пермячка Анна Крылова (все имена изменены) ушла из дома, чтобы встретиться с подругой. Около 23:00 девушка позвонила матери и сообщила, что уже едет обратно. Однако домой она так и не пришла. Вскоре ее мобильный телефон перестал отвечать. Родственники поняли, что произошло что-то серьезное, и начали искать девушку.
6 сентября семья обратилась в полицию. Информацию о пропавшей разместили в социальных сетях и начали распространять среди жителей города. Через два дня к поискам присоединились волонтеры. Около 25 пермяков разделились на группы и начали обследовать территории, где девушку видели в последний раз. Они проверяли берег Камы, гаражные массивы и лесную зону.
«Мы прошли квадрат по берегу Камы, осмотрели гаражи, лесной массив. Именно по этому пути и проходила в день своего исчезновения Анна», — рассказывали волонтеры журналистам.Поиски продолжались до тех пор, пока участники не обнаружили первую важную зацепку. В кустах на пустыре поисковики заметили белый кед с розовыми цветами. Именно такую обувь Анна носила в день исчезновения. Неподалеку, примерно в полукилометре от ее дома, в зарослях нашли тело девушки. Его прикрывали ветки.
При этом одежда Анны оставалась в порядке, а рюкзак лежал рядом. Ценные вещи никто не забрал, поэтому версия об ограблении практически сразу отпала.
Экспертиза установила, что девушка стала жертвой убийстваНа месте происшествия следователи и эксперты первоначально не обнаружили очевидных признаков насильственной смерти. Однако окончательный ответ дала судебно-медицинская экспертиза. Специалисты установили, что Анну убили. После этого Следственный комитет возбудил уголовное дело по статье 105 УК РФ «Убийство».
При этом правоохранители не стали раскрывать подробности произошедшего. Следствие опасалось, что преждевременная публикация информации может помочь преступнику избежать ответственности.
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12 сентября в Перми простились с Анной. Возле дома, где она жила вместе с матерью, собрались около 70 человек — родственники, друзья и знакомые погибшей. Открытый розовый гроб установили прямо на улице. Его окружали многочисленные цветы и венки. Самые близкие сидели рядом в черных траурных платках.
Какой была погибшаяЛюди не могли сдержать слез и снова и снова задавали один и тот же вопрос: за что? Кому понадобилась жизнь такой светлой девушки?
Знакомые вспоминали Анну как доброго, веселого и общительного человека. Друзья также рассказывали о ее жизни. После девятого класса девушка окончила педагогический колледж. Однако в последнее время по специальности она не работала. Анна нашла себя в творчестве.
«Постоянной работы у нее в последнее время не было. Она очень хорошо рисовала, подрабатывала аэрографией в автосалоне и делала роспись на ногтях», — рассказывали друзья погибшей.На прощании звучали не только воспоминания. Люди пытались представить последние часы жизни девушки и задавались тяжелыми вопросами, на которые тогда еще никто не мог ответить. Особенно тяжело трагедию переживала семья молодого человека Анны, с которым она встречалась около пяти лет. Пара собиралась пожениться.
«Он в тот вечер, когда Анна пропала, был на работе. Сын даже к гробу не хотел подходить, чтобы мертвой Анну не видеть. Говорит, что это выше его сил. Но подошел, попрощался», — рассказала женщина.
Подозреваемым оказался ранее судимый мужчинаРасследование быстро начало двигаться вперед. Уже 15 сентября следователи установили личность подозреваемого. Им оказался 31-летний Игорь Лебедев, ранее судимый житель Пермского края. До этого мужчина уже отбывал наказание за имущественные преступления и избиение человека, который впоследствии умер от полученных травм.
В Пермь Игорь приехал в гости. Зарабатывал он ремонтом квартир, а параллельно предлагал юридические услуги. В социальных сетях мужчина рекламировал себя как специалиста по уголовному и гражданскому праву. Вечером, когда исчезла Анна, девушка гуляла в компании из пяти-семи человек. Состав этой компании постепенно менялся: кто-то уходил, кто-то присоединялся.
В какой-то момент к компании присоединился Игорь. Перед этим Анна поссорилась со своим молодым человеком. В разговоре с окружающими девушка упомянула о проблемах в отношениях. Именно это, по версии следствия, привлекло внимание Игоря.
Следователь Андрей Быков позже объяснял, что мужчина мог воспринять рассказ девушки как возможность сблизиться с ней.
«В какой-то момент в общем разговоре девушка обмолвилась, что у нее проблемы с парнем, и это стало для злоумышленника рекламой, что ее можно приобнять, утешить и посочувствовать», — рассказывал следователь.Через некоторое время Анна и Игорь отделились от остальных и направились в сторону леса. Свидетели утверждали, что девушка пошла вместе с мужчиной добровольно. Он не заставлял ее уходить из компании и не применял к ней силу. Однако после этого живой Анну никто больше не видел.
«Она отказалась»Позже Игорь подробно рассказал следователям о событиях той ночи. По его словам, они разговаривали, после чего зашли в лес. Там мужчина предложил девушке вступить с ним в интимную связь.
«Мы разговаривали и зашли в лес, здесь я начал предлагать ей заняться тем, чем обычно занимаются мужчина и женщина, но она начала отказываться», — признался Игорь во время допроса.После отказа мужчина напал на девушку и начал ее душить. Затем он оставил тело в лесу, прикрыв его ветками, и ушел ночевать к знакомому. Утром Игорь скрылся. В течение следующих 11 дней ему удалось побывать в нескольких городах Пермского края. Правоохранители разыскивали подозреваемого, пока не организовали задержание в квартире его очередного знакомого. Там мужчину и задержали.
Обвиняемый спорил с родственниками погибшей из-за чековСудебный процесс начался 20 февраля 2017 года в Кировском районном суде Перми. Мать и сестра Анны подали гражданские иски. Они потребовали компенсировать 116 тысяч рублей материального ущерба, связанного с похоронами, а также взыскать по 4 миллиона рублей компенсации морального вреда для каждой.
Поведение подсудимого во время процесса вызывало у родственников погибшей дополнительное возмущение. Игорь подробно разбирал представленные семьей документы и задавал вопросы о каждой статье расходов. В частности, мужчина обратил внимание на чек из аптеки.
«Вы приложили чек из аптеки в одном из районов города, а сами живете в другой части Перми, объясните почему?» — спросил Игорь родственников Анны.Семья объяснила, что в указанном районе живут их родственники. Именно они покупали лекарства во время поисков девушки, похорон и поминок. Но подсудимый продолжил задавать вопросы.
«А что за чек на покупку трикотажа? Свадебное платье с фатой тоже на похороны?» — продолжал допытываться мужчина.Мать Анны объяснила, что речь шла об одежде для погибшей.
Сожительница рассказала, когда узнала об убийствеВо время судебного разбирательства дала показания и сожительница Игоря. Женщина продолжала жить с подсудимым и рассказала, что он сам сообщил ей о произошедшем. По ее словам, 6 сентября мужчина позвонил ей на работу и сказал, что у него возникли проблемы и он убил девушку.
В ходе процесса также выяснилось, что у Игоря было двое детей от разных женщин. Алименты на первого ребенка мужчина не выплачивал, из-за чего его разыскивали судебные приставы. Мать второго ребенка в суд не пришла.
Под конец заседания подсудимый попытался попросить суд о снисхождении. Игорь попросил учитывать, что его мать является инвалидом второй группы и нуждается в помощи, а также добавил, что сам страдает заболеванием, при котором необходима операция.
Приговор убийце девушки в ПермиСудебно-психиатрическая экспертиза признала Игоря Лебедева полностью вменяемым. Эксперты пришли к выводу, что во время преступления мужчина понимал характер своих действий и мог руководить ими. Следствие провело пять осмотров места происшествия, назначило и провело семь судебных экспертиз, а также допросило десятки свидетелей.
9 марта 2017 года Кировский районный суд Перми вынес приговор. Игорю Лебедеву назначили 14 лет лишения свободы в колонии особого режима. Первые три года наказания мужчина должен был провести в тюрьме.
Суд также рассмотрел гражданские иски родственников погибшей. Материальный ущерб в размере 116 тысяч рублей суд взыскал в полном объеме. Размер компенсации морального вреда суд снизил. Вместо заявленных 4 миллионов рублей мать и сестра Анны получили по 200 тысяч рублей каждая.