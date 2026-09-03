03 сентября 2026, 03:47

Фото: iStock / corrigan201

4 сентября 2016 года в Перми исчезла 27-летняя Анна Крылова, которая вечером вышла из дома на встречу с подругой. Родственники забили тревогу, к поискам подключились полиция и волонтеры. Спустя несколько дней девушку обнаружили мертвой. Расследование показало, что ее убил случайный знакомый, с которым она встретилась незадолго до трагедии. Подробнее — в материале «Радио 1».





Содержание Девушка вышла из дома и не вернулась Экспертиза установила, что девушка стала жертвой убийства Какой была погибшая Подозреваемым оказался ранее судимый мужчина «Она отказалась» Обвиняемый спорил с родственниками погибшей из-за чеков Сожительница рассказала, когда узнала об убийстве Приговор убийце девушки в Перми

Девушка вышла из дома и не вернулась

«Мы прошли квадрат по берегу Камы, осмотрели гаражи, лесной массив. Именно по этому пути и проходила в день своего исчезновения Анна», — рассказывали волонтеры журналистам.

Фото: iStock / Motortion

Экспертиза установила, что девушка стала жертвой убийства

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Какой была погибшая

«Постоянной работы у нее в последнее время не было. Она очень хорошо рисовала, подрабатывала аэрографией в автосалоне и делала роспись на ногтях», — рассказывали друзья погибшей.

«Он в тот вечер, когда Анна пропала, был на работе. Сын даже к гробу не хотел подходить, чтобы мертвой Анну не видеть. Говорит, что это выше его сил. Но подошел, попрощался», — рассказала женщина.

Подозреваемым оказался ранее судимый мужчина

Фото: iStock / mrohana

«В какой-то момент в общем разговоре девушка обмолвилась, что у нее проблемы с парнем, и это стало для злоумышленника рекламой, что ее можно приобнять, утешить и посочувствовать», — рассказывал следователь.

«Она отказалась»

«Мы разговаривали и зашли в лес, здесь я начал предлагать ей заняться тем, чем обычно занимаются мужчина и женщина, но она начала отказываться», — признался Игорь во время допроса.

Фото: iStock / BrianAJackson

Обвиняемый спорил с родственниками погибшей из-за чеков

«Вы приложили чек из аптеки в одном из районов города, а сами живете в другой части Перми, объясните почему?» — спросил Игорь родственников Анны.

«А что за чек на покупку трикотажа? Свадебное платье с фатой тоже на похороны?» — продолжал допытываться мужчина.

Сожительница рассказала, когда узнала об убийстве

Фото: iStock / Zolnierek

Приговор убийце девушки в Перми