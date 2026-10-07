Видения и «злой дух»: в Казани парень убил и расчленил бывшую девушку после её отказа возобновить отношения. Следы укусов он прижёг кочергой
11 февраля 2012 года 21-летняя студентка Алёна Козлова пропала в Казани после встречи с подругой. Спустя несколько дней следствие нашло останки девушки, а подозреваемым стал её бывший молодой человек Андрей Горбунов (все имена изменены редакцией). Суд приговорил мужчину к 15 годам колонии строгого режима. Подробнее расскажем в материале «Радио 1».
Последний разговор с семьёйУтром 11 февраля Алёна Козлова приехала в ГУМ, где посетила солярий. Затем она встретилась с подругой, работавшей в торговом центре «Кольцо». Около часа дня девушка поговорила по телефону с родственниками. Она сообщила, что едет домой, в квартиру на улице Бутлерова. После этого связь оборвалась. Алёна больше не отвечала на звонки. Родные встревожились, когда студентка не пришла на экзамен в университете и не вернулась домой к вечеру. Семья обратилась в полицию.
Горожане искали Алёну Козлову в соцсетях и на улицахИнформация о пропавшей быстро распространилась в социальных сетях. Знакомые девушки публиковали её фотографию и просили жителей Казани помочь с поисками. К кампании присоединились тысячи пользователей. Волонтёры объединялись в группы, обходили районы города и пытались найти следы студентки. Однако поиски не дали результата. Как сообщала «КП-Казань», 17 февраля останки Алёны нашли в лесу возле села Кулаево Пестречинского района Татарстана.
Подозрение пало на бывшего молодого человекаСледователи вышли на бывшего парня девушки — 24-летнего художника Андрея Горбунова. По данным следствия, после расставания он продолжал добиваться возобновления отношений. Мать Алёны Светлана Пичерская рассказывала, что мужчина приезжал к дочери с цветами и конфетами. Девушка не хотела возвращаться к бывшему возлюбленному. Горбунов на допросах рассказал, что встретил Алёну в центре Казани и предложил подвезти её. Вместо поездки домой он привёз девушку к себе в квартиру на проспекте Ямашева.
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Следствие установило особую жестокость убийстваАндрей Горбунов первоначально пытался представить произошедшее как конфликт. Он утверждал, что после близости Алёна якобы потребовала у него деньги. Следствие не сочло эту версию достоверной. Экспертиза установила, что нападавший нанёс девушке 40 ударов. Алёна сопротивлялась: на теле Горбунова остались следы укусов и царапин. После расправы мужчина расчленил тело в своей квартире, вывез останки в лес и закопал их в снегу недалеко от Кулаево.
Как Горбунов пытался скрыть следы преступленияПо версии следствия, после убийства Горбунов начал уничтожать улики. Он отмывал квартиру, демонтировал кухонную плитку, снимал плинтусы и линолеум. Кухонный гарнитур мужчина выбросил в мусорный контейнер. Затем он отправился к родителям в Аксубаево. По дороге Горбунов сжёг одежду, сумку с документами и телефоны. Нож и монтировку он пытался очистить и уничтожить. Мужчина пытался скрыть следы борьбы и на собственном теле. Укушенную руку он прижёг раскалённой кочергой, а царапины обрабатывал кипятком.
Попытка сослаться на голоса не помогла избежать наказанияКогда следствие собрало доказательства, Горбунов заявил о голосах в голове, видениях и «злом духе». Он настаивал, что не контролировал свои действия. Психиатрическая экспертиза в Москве признала его вменяемым. Специалисты пришли к выводу, что мужчина осознавал свои поступки и понимал их последствия.
25 октября 2012 года Верховный суд Татарстана признал Андрея Горбунова виновным в убийстве с особой жестокостью. Он получил 15 лет колонии строгого режима. Суд обязал осуждённого выплатить Светлане Пичерской два миллиона рублей в качестве компенсации морального вреда.