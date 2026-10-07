07 октября 2026, 22:15

Фото: iStock/SB Arts Media

11 февраля 2012 года 21-летняя студентка Алёна Козлова пропала в Казани после встречи с подругой. Спустя несколько дней следствие нашло останки девушки, а подозреваемым стал её бывший молодой человек Андрей Горбунов (все имена изменены редакцией). Суд приговорил мужчину к 15 годам колонии строгого режима. Подробнее расскажем в материале «Радио 1».





Содержание Последний разговор с семьёй Горожане искали Алёну Козлову в соцсетях и на улицах Подозрение пало на бывшего молодого человека Следствие установило особую жестокость убийства Как Горбунов пытался скрыть следы преступления Попытка сослаться на голоса не помогла избежать наказания

Последний разговор с семьёй

Горожане искали Алёну Козлову в соцсетях и на улицах

Подозрение пало на бывшего молодого человека

После ДТП 18-летняя девушка осталась без ноги: водитель женился на ней, чтобы избежать уголовного наказания, а после прекращения дела бросил

Следствие установило особую жестокость убийства

Как Горбунов пытался скрыть следы преступления

Попытка сослаться на голоса не помогла избежать наказания