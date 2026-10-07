Ребенок утонул во время оздоровительной физкультуры в России

07 октября 2026, 12:50

В Адыгее девятилетний мальчик утонул во время оздоровительной физкультуры

Фото: iStock/maxim4e4ek

В Адыгейске девятилетний мальчик погиб во время оздоровительно-физкультурной реабилитации. Об этом сообщила пресс-служба СУ СК по республике в своем телеграм-канале.