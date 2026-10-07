Ребенок утонул во время оздоровительной физкультуры в России
В Адыгейске девятилетний мальчик погиб во время оздоровительно-физкультурной реабилитации. Об этом сообщила пресс-служба СУ СК по республике в своем телеграм-канале.
Трагедия произошла 29 сентября. По версии следствия, 48-летний местный житель оставил ребенка одного в наполненной водой ванной.
В ходе расследования выяснилось, что мужчина систематически оказывал платные услуги по реабилитации, не имея соответствующего медицинского образования и сертификатов. В отношении него возбудили уголовное дело по пункту «в» части 2 статьи 238 УК: «Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекшее смерть человека».
В настоящее время следователи и криминалисты проводят необходимые действия, чтобы выяснить все обстоятельства произошедшего.
Ранее сообщалось, что фрагмент потолка обвалился на восьмиклассника в школе в Башкирии.
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