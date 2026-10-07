Достижения.рф

Ребенок утонул во время оздоровительной физкультуры в России

В Адыгее девятилетний мальчик утонул во время оздоровительной физкультуры
Фото: iStock/maxim4e4ek

В Адыгейске девятилетний мальчик погиб во время оздоровительно-физкультурной реабилитации. Об этом сообщила пресс-служба СУ СК по республике в своем телеграм-канале.



Трагедия произошла 29 сентября. По версии следствия, 48-летний местный житель оставил ребенка одного в наполненной водой ванной.

В ходе расследования выяснилось, что мужчина систематически оказывал платные услуги по реабилитации, не имея соответствующего медицинского образования и сертификатов. В отношении него возбудили уголовное дело по пункту «в» части 2 статьи 238 УК: «Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекшее смерть человека».

В настоящее время следователи и криминалисты проводят необходимые действия, чтобы выяснить все обстоятельства произошедшего.

Ранее сообщалось, что фрагмент потолка обвалился на восьмиклассника в школе в Башкирии.

Лидия Пономарева

Что думаешь?

0 0 0 0 0 0