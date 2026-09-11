11 сентября 2026, 03:34

Фото: iStock / Artem_Furman

В одно из отделений московской милиции поступил необычный звонок. Мужчина с сильным акцентом пытался что-то объяснить дежурному, вперемешку используя русские и английские слова. Сотрудник долго разбирался в сбивчивом рассказе, но в итоге смог выяснить только адрес и направил туда милицейский наряд. По дороге правоохранители посмеивались: скорее всего, какой-нибудь иностранец оказался участником нелепого происшествия. Однако после того, как правоохранители вошли в квартиру, им стало не до шуток. На полу лежала мертвая женщина в свадебном платье. Рядом никого не было. Подробнее — в материале «Радио 1».





Содержание В квартире обнаружили следы ребенка Подруга погибшей скрывала мальчика Жених-иностранец на «Мерседесе» Ссора возле автомобиля Ханса Что рассказал Ханс Бергер Передозировка лекарства и новые показания Миши Черная зависть стала причиной убийства Как подруги убили Елену Макарову Приговор

В квартире обнаружили следы ребенка

Фото: iStock / Prostock-Studio

Подруга погибшей скрывала мальчика

Фото: iStock / DedMityay

Жених-иностранец на «Мерседесе»

Фото: iStock / JenAphotographer

Ссора возле автомобиля Ханса

Пассажир столичного метро прогнал мужчину, который тёрся о девушку в вагоне

Что рассказал Ханс Бергер

Фото: iStock / Synthetic-Exposition

Передозировка лекарства и новые показания Миши

Фото: iStock / eranicle

Черная зависть стала причиной убийства

Фото: iStock / kostsov

В Дагестане резко выросло число укусов ядовитой гюрзы

Как подруги убили Елену Макарову

Фото: iStock / fox45dfox7

Приговор