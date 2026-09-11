Все из-за иностранца: за что девушки зверски задушили близкую подругу и как костяшки от «пятнашек» помогли раскрыть убийство школьной учительницы?
В одно из отделений московской милиции поступил необычный звонок. Мужчина с сильным акцентом пытался что-то объяснить дежурному, вперемешку используя русские и английские слова. Сотрудник долго разбирался в сбивчивом рассказе, но в итоге смог выяснить только адрес и направил туда милицейский наряд. По дороге правоохранители посмеивались: скорее всего, какой-нибудь иностранец оказался участником нелепого происшествия. Однако после того, как правоохранители вошли в квартиру, им стало не до шуток. На полу лежала мертвая женщина в свадебном платье. Рядом никого не было. Подробнее — в материале «Радио 1».
В квартире обнаружили следы ребенкаВскоре на место преступления приехала оперативно-следственная группа. Погибшую опознали как Елену Макарову (все имена изменены), школьную учительницу. Судмедэксперт установил, что женщина умерла от удушения. Убийца использовал белый атласный пояс от свадебного платья — преступник затянул его на шее жертвы.
Первым подозреваемым закономерно стал иностранец, который сообщил о случившемся в милицию, а затем исчез до приезда наряда. Сам факт, что мужчина покинул квартиру, где обнаружили тело, выглядел крайне подозрительно.
Во время тщательного осмотра квартиры сотрудники милиции выяснили, что вместе с Еленой Макаровой жил ребенок. В детской комнате царил беспорядок: вещи лежали разбросанными, словно кто-то в спешке собирал мальчика и уводил его из дома.
Правоохранители навели справки и установили, что у Елены был восьмилетний сын по имени Миша. Возникло предположение, что ребенка могли похитить. Однако вскоре один из сотрудников заметил на полу костяшку от игры «пятнашки». Еще одну такую деталь обнаружили в Мишиной комнате, а третья лежала у входной двери квартиры. Милиционер вышел на лестничную площадку и нашел там еще одну костяшку.
Эта находка напомнила ему сказку про Мальчика-с-пальчика, в которой главный герой оставлял хлебные крошки, чтобы обозначить дорогу и впоследствии найти обратный путь. Сотрудник поделился своей версией с коллегами. Хотя правоохранители сомневались, что второклассник способен самостоятельно придумать подобный способ спасения в критической ситуации, они решили проверить догадку.
Милиционеры взяли фотографию Миши, вышли из подъезда и обнаружили еще одну костяшку. Следующая находка ждала их возле соседнего дома. Дальше никаких деталей от игры не было. Это означало, что мальчик, скорее всего, находился именно в этом здании. Миша оказался не только наблюдательным, но и достаточно решительным: он фактически оставил правоохранителям ориентиры, по которым они смогли добраться до места, где находился.
Подруга погибшей скрывала мальчикаСыщики начали обходить квартиры в доме. Вскоре они позвонили в одну из дверей. На пороге появилась доброжелательная женщина. Правоохранители ещё не успели толком объяснить причину визита, как из-за её спины выглянул мальчик. Им оказался Миша Макаров. Теперь вопросов у сыщиков стало значительно больше.
Хозяйка квартиры представилась Татьяной Соколовой. Она объяснила, что была близкой подругой Елены Макаровой. По словам Татьяны, накануне Елена сама привела к ней сына и попросила присмотреть за мальчиком. У женщины появились планы на ближайшие несколько дней: она собиралась выйти замуж за иностранца по имени Ханс.
Теперь правоохранителям стало понятно, кто мог звонить в милицию после обнаружения тела. Сыщики попытались поговорить с Мишей. Их особенно интересовало, зачем мальчик раскладывал костяшки от «пятнашек», если его мать сама привела его к подруге.
Однако ребенок испугался, ничего не ответил и спрятался за Татьяной. Женщина попросила сотрудников не тревожить ребёнка и не заставлять его говорить. Правоохранители согласились. На тот момент им прежде всего требовалось проверить версию о причастности жениха к убийству.
Жених-иностранец на «Мерседесе»Сыщики начали собирать сведения о Хансе Бергере. Выяснилось, что иностранец представлял в Советском Союзе интересы норвежской нефтяной компании. Прежде чем допрашивать иностранца, правоохранители решили поговорить с соседями Елены. Обитатели дома наверняка могли знать подробности отношений учительницы с состоятельным иностранцем.
Одна из соседок действительно рассказала, что Ханс появился в жизни Елены сравнительно недавно. Мужчина почти не говорил по-русски, поэтому общался с невестой исключительно на английском языке. Елена преподавала иностранный язык, поэтому языкового барьера между ними не возникало.
Жильцы дома удивлялись, как 42-летняя одинокая учительница смогла заинтересовать столь обеспеченного иностранца. Многие, как это часто бывает, не скрывали зависти. Ханс приезжал к Елене на «Мерседесе», что в те годы оставалось настоящей редкостью для советского человека.
Ссора возле автомобиля ХансаСыщики спросили соседку, замечала ли она какие-нибудь скандалы или подозрительные ситуации, связанные с иностранцем. Правоохранителей особенно интересовало, не пыталась ли кто-нибудь из женщин привлечь внимание Ханса.
Соседка ненадолго задумалась, а затем вспомнила один показательный случай. Однажды Ханс пришел в гости к Елене. В квартире также находилась ее подруга Ирина Ларионова. Через некоторое время Ирина вышла на улицу и демонстративно прислонилась к автомобилю Ханса. При этом ее юбка задралась, открыв стройные ноги.
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Когда Ханс и Елена вышли из подъезда, между женщинами произошел конфликт. Елена обвинила Ирину в намерении соблазнить ее жениха. После ссоры Елена в слезах вернулась в подъезд. Ханс последовал за ней. Ирина осталась возле автомобиля одна, явно недовольная произошедшим. У сыщиков появилась новая версия: причиной преступления могла стать зависть.
Что рассказал Ханс БергерВ конце концов следствие решило допросить самого Ханса Бергера. Несмотря на подозрительные обстоятельства, правоохранители не особенно верили в его виновность. Иностранец рассказал, что в тот день пришел к невесте и увидел ее лежащей посреди комнаты. Он проверил пульс и понял, что Елена не дышит.
Потрясенный мужчина автоматически набрал номер милиции, а затем вышел из квартиры и пошел по улице. По его словам, он практически не понимал, что делает, поскольку находился в состоянии сильнейшего душевного потрясения.
Эпизод с Ириной Ханс также объяснил недоразумением, которое не имело никакого отношения к его отношениям с Еленой. Ирина Ларионова подтвердила слова иностранца. Она настаивала, что Елена, Татьяна и она сама всегда были близкими подругами и поддерживали друг друга в сложные периоды жизни. Когда Елена познакомилась с Хансом, подруги искренне обрадовались за нее. Однако сыщики решили не терять Ирину из виду.
Передозировка лекарства и новые показания МишиПосле этого правоохранители снова отправились к Татьяне Соколовой. Они хотели навестить Мишу Макарова и еще раз попытаться поговорить с ребенком. Сыщики чувствовали, что мальчик знает важные подробности, но боится рассказать о них. Автомобиль правоохранителей подъехал к дому практически одновременно с машиной скорой помощи.
Милиционеры увидели, как врачи поспешили в подъезд, и решили дождаться их выхода. Прошло всего несколько минут, после чего медики вынесли из дома ребенка на руках. Следом вышла причитавшая Татьяна Соколова.
Ребенком оказался Миша Макаров. Мальчика увезли в больницу. После этого сыщики начали расспрашивать Татьяну. Взволнованная женщина рассказала, что Миша нашел таблетки от давления и выпил их. Татьяна нервно оправдывалась, утверждая, что отлучилась буквально на несколько секунд и за это время произошло несчастье.
Правоохранители не позволили ей ехать в больницу и велели вернуться домой. Сами они отправились вслед за врачами. В больнице Мише промыли желудок. Вскоре стало понятно, что опасность для его жизни миновала. Когда мальчик пришел в сознание, сыщики дождались момента, когда рядом не было Татьяны, и снова начали задавать вопросы. Без присутствия женщины Миша заметно осмелел.
Ребенок рассказал, что вышел из своей комнаты и увидел мать лежащей на полу в белом платье. В квартире в тот момент находились тетя Татьяна и тетя Ирина. Женщины забрали его из дома. Миша не знал, куда они его ведут. Поэтому мальчик начал бросать по дороге костяшки от «пятнашек», чтобы мать смогла найти его.
Незадолго до этого Миша вместе с мамой читал сказку про Мальчика-с-пальчика. В критический момент ребенок вспомнил сюжет и использовал знакомый ему способ, чтобы оставить след.
Черная зависть стала причиной убийстваПосле рассказа Миши правоохранители уже практически восстановили картину преступления и понимали, кто мог стоять за гибелью Елены Макаровой. Теперь оставалось получить признание Татьяны Соколовой. За женщиной приехали домой и предложили проехать в милицию для дачи показаний. По дороге Татьяна постоянно спрашивала, зачем ее везут на допрос.
В кабинете она заметно нервничала. Сотрудники объяснили, что Миша рассказал о произошедшем, и теперь признание могло повлиять на ее дальнейшую судьбу. Татьяна расплакалась и после этого начала давать показания. Как выяснилось, личная жизнь Татьяны, Ирины и Елены складывалась непросто. Вероятно, именно общие проблемы помогли женщинам сблизиться.
Ситуация изменилась после появления в жизни Елены богатого иностранца. Татьяна и Ирина сначала расстроились, а затем к разочарованию добавилась обида. Ханс дарил Елене подарки. Учительница от чистого сердца делилась ими с подругами, совершенно не понимая, какие чувства это у них вызывает.
Женщины не могли понять, почему именно этой скромной знакомой так повезло. Они считали себя более привлекательными и интересными и постепенно начали испытывать к Елене сильную зависть.
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Обида только усиливалась. Однажды подвыпившая Ирина не выдержала и попыталась привлечь внимание Ханса. Она демонстративно позировала возле его автомобиля, рассчитывая заинтересовать мужчину. Однако попытка провалилась. Ханс ушел вместе с Еленой, а Ирина осталась одна, испытывая унижение и разочарование.
Татьяна и Ирина утешали себя мыслью, что иностранцу вскоре надоест Елена и он уедет обратно домой. Но произошло обратное: Ханс сделал Елене предложение. Для подруг это стало последней каплей.
Как подруги убили Елену МакаровуОднажды Елена пригласила Татьяну и Ирину на чай. В какой-то момент она ушла в комнату, а затем вернулась в белом свадебном платье. Учительница хотела поделиться с подругами своей радостью. Она не замечала, какие эмоции скрывались за их внешним спокойствием.
Ирина внезапно вскочила из-за стола, бросилась на Елену, сорвала с ее платья атласный пояс и затянула его на шее подруги. Татьяна даже не попыталась остановить Ирину. Обе женщины не сразу осознали, что именно произошло. Но когда оцепенение прошло, они увидели Елену лежащей на полу.
В этот момент в дверях своей комнаты стоял Миша. Женщины не знали, видел ли ребенок убийство полностью или только вышел из комнаты после случившегося. В любом случае мальчик становился опасным свидетелем. Ирина и Татьяна в спешке собрали детские вещи и увели ребенка к Татьяне домой. Они понимали, что Миша может рассказать о случившемся. Однако причинить ему вред женщины не решались.
Все изменилось после того, как Ирина узнала: милиция уже знает о ее попытке обратить на себя внимание Ханса и явно рассматривает ее как возможную подозреваемую. Это напугало женщину. Ирина позвонила Татьяне и потребовала избавиться от ребенка.
Татьяна, скрепя сердце, налила мальчику большую дозу лекарства от давления и заставила его выпить. Однако муки совести оказались сильнее страха. Практически сразу после этого Татьяна сама вызвала скорую помощь.
ПриговорСледствие установило, что Ирина Ларионова участвовала в убийстве Елены Макаровой. Суд признал ее виновной и приговорил к 12 годам лишения свободы. Татьяна Соколова получила такой же срок за покушение на жизнь Миши Макарова.
История закончилась трагически: зависть и обида привели двух женщин к преступлению, разрушив сразу несколько жизней. А восьмилетний Миша, вспомнивший сказку про Мальчика-с-пальчика, в критический момент сумел сделать то, чего не смогли взрослые: оставить след, который помог правоохранителям добраться до правды.