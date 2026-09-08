08 сентября 2026, 19:12

Фото: iStock / corrigan201

В феврале 2012 года Казань потрясла трагическая история, начавшаяся с исчезновения молодой девушки и завершившаяся жестоким убийством. 21-летняя студентка Анастасия Морозова (все имена изменены), которую друзья знали как веселую и общительную девушку, пропала днем 11 февраля в центре города. Несколько дней ее искали полиция, волонтеры, друзья и тысячи неравнодушных жителей, распространявших информацию в социальных сетях. Однако позже выяснилось, что девушка погибла еще в тот день, когда перестала выходить на связь. Следствие установило, что к ее смерти оказался причастен бывший возлюбленный — 24-летний художник Максим Соколов. Подробнее — в материале «Радио 1».





Содержание Собиралась вернуться домой Где нашли тело пропавшей студентки Сопротивлялась до последнего Попытка избежать наказания с помощью «голосов» и видений Суд над художником: «за что он ее убил?» Приговор

Собиралась вернуться домой

Фото: iStock / fizkes

«Пожалуйста, помогите. Разместите эту информацию на ваших страничках. Не будьте равнодушны!» — обращались знакомые девушки к пользователям социальных сетей.

Где нашли тело пропавшей студентки

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«Он ее очень сильно любил. Но они не подходили друг другу. Анастасия была "хохотушка", душа компании, а он был затворником. Несмотря на это, я довольно близко подпустила его к нашей семье. Никогда бы не подумала, что он способен на такое», — рассказывала женщина.

Сопротивлялась до последнего

Фото: iStock / KatarzynaBialasiewicz

Попытка избежать наказания с помощью «голосов» и видений

Фото: iStock / BrianAJackson

Суд над художником: «за что он ее убил?»

«Анастасия была неумолима. За что он ее убил? Кто дал ему это право?» — говорила мать погибшей в суде.

Приговор