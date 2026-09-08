«Вселился злой дух»: учил детей творчеству, а потом расчленил свою бывшую девушку. Жестокое убийство 21-летней студентки в Казани, подробности
В феврале 2012 года Казань потрясла трагическая история, начавшаяся с исчезновения молодой девушки и завершившаяся жестоким убийством. 21-летняя студентка Анастасия Морозова (все имена изменены), которую друзья знали как веселую и общительную девушку, пропала днем 11 февраля в центре города. Несколько дней ее искали полиция, волонтеры, друзья и тысячи неравнодушных жителей, распространявших информацию в социальных сетях. Однако позже выяснилось, что девушка погибла еще в тот день, когда перестала выходить на связь. Следствие установило, что к ее смерти оказался причастен бывший возлюбленный — 24-летний художник Максим Соколов. Подробнее — в материале «Радио 1».
Собиралась вернуться домойУтро 11 февраля 2012 года для 21-летней Анастасии Морозовой начиналось совершенно обычно. Студентка приехала в центр Казани. Сначала она посетила солярий, а затем отправилась в торговый центр, чтобы встретиться с подругой, работавшей там. Ничто не предвещало беды. Анастасия общалась, улыбалась и строила планы на вечер.
Около 13:20 девушка в последний раз ответила на телефонный звонок. Она сообщила родным, что собирается ехать домой, на улицу Бутлерова. Однако до квартиры она так и не добралась. Вскоре мобильный телефон отключился, а сама Анастасия перестала отвечать на звонки и сообщения.
Когда девушка не пришла на экзамен в университете, а вечером так и не вышла на связь, родственники забеспокоились. Они обратились в полицию и сообщили об исчезновении. Первые дни поисков не принесли результата. Тогда друзья Анастасии решили распространить информацию через интернет.
«Пожалуйста, помогите. Разместите эту информацию на ваших страничках. Не будьте равнодушны!» — обращались знакомые девушки к пользователям социальных сетей.Призыв быстро разошелся по Казани. Фотографию улыбающейся шатенки за несколько часов разместили у себя тысячи горожан. Волонтеры создавали группы, договаривались о встречах и организовывали поиски. Люди прочесывали город, надеясь найти девушку живой. Но поиски не давали результата.
Где нашли тело пропавшей студентки17 февраля 2012 года надежда на то, что Анастасия Морозова может быть жива, исчезла. За пределами Казани, в лесном массиве неподалеку от села обнаружили останки девушки. Правоохранительные органы некоторое время не раскрывали подробности произошедшего. Однако уже тогда стало понятно, что исчезновение Анастасии связано с преступлением.
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Следствие начало проверять окружение погибшей. Одним из главных подозреваемых стал ее бывший возлюбленный — 24-летний художник Максим Соколов. На первых же допросах мужчина признался в содеянном. Мать погибшей, Елена Воронцова, позже рассказывала, что отношения Анастасии и Максима с самого начала казались непростыми.
«Он ее очень сильно любил. Но они не подходили друг другу. Анастасия была "хохотушка", душа компании, а он был затворником. Несмотря на это, я довольно близко подпустила его к нашей семье. Никогда бы не подумала, что он способен на такое», — рассказывала женщина.По версии самого Соколова, в день исчезновения он встретил Анастасию в центре Казани и предложил подвезти ее домой. Однако вместо этого они отправились к нему на проспект Ямашева. Там, по словам мужчины, между ними произошла близость. После этого, утверждал Соколов, девушка якобы потребовала от него две тысячи рублей. Мужчина разозлился и ударил ее по голове.
Когда Анастасия пришла в себя и начала кричать, он, по его признанию, нанес ей еще несколько ударов. Однако ни следствие, ни общественность, ни родственники погибшей не поверили в эту версию событий. Близкие девушки считали, что мужчина пытается очернить ее память и представить произошедшее в выгодном для себя свете.
Сопротивлялась до последнегоСледователи восстановили обстоятельства преступления и установили гораздо более жестокую картину произошедшего. 11 февраля 2012 года Соколов нанес Анастасии 40 ударов. Девушка отчаянно сопротивлялась нападавшему. Она несколько раз укусила его за руку, а также оставила царапины на груди и плечах. Однако сопротивление не остановило мужчину.
Когда преступник понял, что девушка погибла, он начал думать о том, как избавиться от следов преступления. Он расчленил тело, после чего вывез останки за пределы Казани. В лесном массиве он закопал их в снегу примерно в полутора километрах от дороги.
Но на этом попытки скрыть преступление не закончились. Вернувшись в квартиру, Соколов начал уничтожать следы произошедшего. Он тщательно вымыл полы и стены. Затем снял со стен кухни кафельную плитку, оторвал плинтусы, убрал линолеум и выбросил все демонтированные материалы на свалку.
Кухонный гарнитур, на котором также могли остаться следы расправы, мужчина вынес из квартиры и отправил в мусорный контейнер. После этого Соколов уехал к родителям в Аксубаево. С собой он взял орудия преступления и личные вещи Анастасии.
По дороге мужчина остановился и сжег одежду — свою и погибшей. Он также уничтожил сумку с документами и мобильные телефоны: собственный и принадлежавший Анастасии. В родительской бане Соколов пытался избавиться и от других возможных улик. Он опалил нож и монтировку на огне, после чего тщательно вымыл их моющими средствами. Позже мужчина выбросил эти предметы на окраине поселка.
Следы борьбы он пытался уничтожить и на собственном теле. Укусы и царапины могли связать его с погибшей, поэтому Соколов прижег поврежденную руку раскаленной кочергой. Поцарапанные участки тела он облил кипятком.
Попытка избежать наказания с помощью «голосов» и виденийКогда следствие собрало неопровержимые доказательства причастности Соколова к убийству, мужчина предпринял еще одну попытку избежать ответственности. Он заявил, что слышит «голоса», говорит о том, что в него якобы «вселился злой дух», и утверждает, что ему являются различные видения: он пытался убедить следователей и специалистов-психиатров в том, что во время преступления не осознавал своих действий.
Однако проведенная в Москве психиатрическая экспертиза пришла к однозначному выводу: мужчина был вменяемым. Эксперты установили, что Соколов понимал свои действия и мог контролировать поведение. Его рассказы о «голосах» и «видениях» специалисты расценили как попытку избежать ответственности за совершенное преступление.
Суд над художником: «за что он ее убил?»Осенью 2012 года Верховный суд Татарстана приступил к рассмотрению дела. На скамье подсудимых оказался 25-летний художник, который раньше работал с детьми и учил их рисовать. Для многих эта деталь стала особенно тяжелой частью истории, ведь теперь человек, который занимался с детьми, оказался жестоким убийцей.
Мать Анастасии требовала для подсудимого самого сурового наказания — пожизненного лишения свободы. Она рассказывала, что после расставания Соколов продолжал приезжать к Анастасии. Он приносил ей цветы и конфеты, однако девушка не хотела возобновлять отношения.
«Анастасия была неумолима. За что он ее убил? Кто дал ему это право?» — говорила мать погибшей в суде.В последнем слове подсудимый заявил, что по-прежнему любит Анастасию. Затем он неожиданно изменил позицию и заявил, что не убивал девушку. Это произошло несмотря на то, что ранее Соколов признавался следствию в содеянном и подробно рассказывал о произошедшем.
Приговор25 октября 2012 года суд огласил приговор. Суд признал Максима Соколова виновным в убийстве, совершенном с особой жестокостью, и назначил ему 15 лет лишения свободы.
Наказание мужчина должен был отбывать в исправительной колонии строгого режима. Кроме того, суд обязал осужденного выплатить матери погибшей два миллиона рублей в качестве компенсации морального вреда.