28 сентября 2026, 18:31

Фото: iStock / Sergei Ramiltsev

В конце 2012 года в Омске произошла история, которая началась с конфликта родителей и дочери, а закончилась уголовным делом о покушении на убийство. 19-летняя студентка Екатерина Орлова (все имена изменены) решила расправиться с собственными родителями из-за их отношения к её возлюбленному — Алексею Воронову. Родители девушки считали молодого человека неподходящей парой для дочери. Семья Алексея также выступала против его отношений с Екатериной. В итоге девушка согласилась на убийство родителей, а исполнителем должен был стать 28-летний Сергей Ковалёв, знакомый Алексея. В качестве оружия выбрали мачете. Подробнее — в материале «Радио 1».





Содержание «Он тебе не пара»: почему родители были против отношений Как появилась идея убить родителей Хотел только инсценировать убийство Нападение на родителей Задержание и первые показания Что говорил предполагаемый исполнитель Суд над участниками нападения Приговор по делу о нападении на родителей

«Он тебе не пара»: почему родители были против отношений

«Он тебе не пара. Шатается с друзьями во дворе целыми днями, нигде не работает и вообще непонятно кто», — говорили они дочке.

Как появилась идея убить родителей

Фото: iStock / simpson33

«Либо ты с родителями, либо со мной. Но если выберешь родителей, то больше меня не увидишь. Мне терять нечего. После отчисления мать с отцом выгоняют меня из дома, говорят, что я только и делаю, что играю в любовь», — заявил Алексей.

«Я зарежу предков, когда они лягут спать!» — заявила она.

Хотел только инсценировать убийство

Фото: iStock / Artur Nichiporenko

«Но убивать я не хотел. Я просто хотел сымитировать убийство и забрать деньги», — говорил Сергей на допросах.

Нападение на родителей

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«У вас десять минут, чтобы уйти, или я вызываю полицию», — сказал он.

«Все, я готова увидеть, как вы их убиваете», — сказала девушка.

Фото: iStock / tanawit sabprasan

Задержание и первые показания

«Прошу оставить меня либо под подпиской о невыезде, либо под домашним арестом. Я всегда вела себя нормально, сейчас сотрудничаю со следствием. Я понимаю, в чем обвиняюсь, и раскаиваюсь полностью в том, что было совершено нападение. Родители мои живы. Я отказывалась от идеи, чтобы их убили. Был даже разговор с матерью, что со своим парнем мы обсуждали это убийство, но я отказалась», — сказала девушка.

Что говорил предполагаемый исполнитель

«Мне сказали, что они бьют и всячески унижают дочь. Но если бы я бил наверняка, то всё закончилось бы, наверное, плачевно. Удары же, наоборот, не несли смертельной угрозы. Кстати, парень Кати тоже сначала вроде хотел просто припугнуть родителей, но, когда Алексей в потасовке с отцом вдруг достал нож, я сам его вытолкнул из квартиры», — делился он.

Суд над участниками нападения

Фото: iStock / BrianAJackson

Приговор по делу о нападении на родителей