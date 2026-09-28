«Я готова увидеть, как вы их убиваете»: как студентка из Омска планировала нападение на родителей ради запретных отношений
В конце 2012 года в Омске произошла история, которая началась с конфликта родителей и дочери, а закончилась уголовным делом о покушении на убийство. 19-летняя студентка Екатерина Орлова (все имена изменены) решила расправиться с собственными родителями из-за их отношения к её возлюбленному — Алексею Воронову. Родители девушки считали молодого человека неподходящей парой для дочери. Семья Алексея также выступала против его отношений с Екатериной. В итоге девушка согласилась на убийство родителей, а исполнителем должен был стать 28-летний Сергей Ковалёв, знакомый Алексея. В качестве оружия выбрали мачете. Подробнее — в материале «Радио 1».
«Он тебе не пара»: почему родители были против отношенийЕкатерина Орлова училась в Омском аграрном университете. До этого девушка поступала в медицинскую академию, однако закончить обучение там не смогла: её отчислили. С Алексеем Вороновым Екатерина познакомилась через интернет. Молодой человек в тот период учился в авиационном колледже.
Их отношения начались довольно быстро. Однако родителям Екатерины новый избранник дочери сразу не понравился. Они считали Алексея несерьёзным молодым человеком и не видели в нём подходящего партнёра для дочери.
«Он тебе не пара. Шатается с друзьями во дворе целыми днями, нигде не работает и вообще непонятно кто», — говорили они дочке.Не одобряли эти отношения и родители Алексея. Они запрещали сыну встречаться с Екатериной, поскольку считали, что девушка его обманывает и может изменять ему с другими молодыми людьми. Несмотря на запреты с обеих сторон, молодые люди продолжали встречаться тайком.
Как появилась идея убить родителейПостепенно постоянная необходимость скрывать отношения стала раздражать пару. В ноябре 2012 года во время одной из прогулок девушка неожиданно сказала возлюбленному, что устала от родителей и готова их убить. Однако она тут же заявила, что просто пошутила.
Однако Алексей запомнил эти слова. Вскоре молодого человека отчислили из колледжа. После этого он поставил Екатерину перед выбором.
«Либо ты с родителями, либо со мной. Но если выберешь родителей, то больше меня не увидишь. Мне терять нечего. После отчисления мать с отцом выгоняют меня из дома, говорят, что я только и делаю, что играю в любовь», — заявил Алексей.Екатерина долго не раздумывала. Она решила, что ради отношений готова избавиться от собственных родителей.
«Я зарежу предков, когда они лягут спать!» — заявила она.Несколько ночей подряд Екатерина брала нож и подходила к спальне родителей. Она собиралась совершить убийство, пока они спят, но каждый раз не решалась довести задуманное до конца. Когда девушка рассказала об этом Алексею, тот предложил найти человека, который выполнит убийство вместо неё.
Хотел только инсценировать убийствоСергея Ковалёва Алексей знал через общих знакомых. 28-летний мужчина родился в Казахстане. Какое-то время он мечтал переехать в Санкт-Петербург и даже купил билет на поезд. Однако во время поездки познакомился с девушкой, которая выходила в Омске.
Ковалёв решил сойти с поезда вслед за новой знакомой. Вскоре у них появилась семья, а затем родился сын. Позднее отношения супругов испортились, и они расстались. После этого Сергей познакомился с другой женщиной. В этих отношениях у него сначала родилась дочь, а затем сын.
Некоторое время Ковалёв работал системным администратором в библиотеке имени Пушкина. Позднее он занялся созданием сайтов на заказ. Мужчина увлекался холодным оружием и состоял в клубе, участники которого реконструировали исторические сражения.
Когда Алексей предложил ему принять участие в убийстве родителей Екатерины, Ковалёв согласился. Позднее мужчина объяснял следователям, что главным мотивом для него стали деньги. При этом, по его словам, он изначально не собирался никого убивать.
«Но убивать я не хотел. Я просто хотел сымитировать убийство и забрать деньги», — говорил Сергей на допросах.Для нападения решили использовать мачете. Ковалёв объяснил выбор оружия тем, что хорошо владел самурайскими мечами. Однако достать такое оружие в Омске было сложно. Мачете, напротив, можно было приобрести в обычном туристическом магазине.
Чтобы купить два мачете и заплатить исполнителю, Екатерина вынесла из дома золотые украшения и сдала их в ломбард. За драгоценности девушка получила 22 200 рублей. Кроме того, она продала планшет и мобильный телефон.
Нападение на родителейВ день нападения мать Екатерины собиралась пойти на новогодний корпоратив вместе с коллегами. Отец девушки планировал остаться дома один. Алексей и Сергей изначально рассчитывали сначала подкараулить мужчину, а затем расправиться с его женой.
Однако их план изменился. Отец девушки вернулся с работы раньше обычного. Мать девушки, напротив, задержалась дома вместе с двумя подругами.
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Преступники пришли в подъезд в масках. Они остановились на лестничной площадке между третьим и четвёртым этажами. Через некоторое время там появился отец Екатерины, которые спросил у них, что они там делают. Алексей и Сергей ответили, что греются.
Хозяин дома потребовал, чтобы незнакомцы ушли:
«У вас десять минут, чтобы уйти, или я вызываю полицию», — сказал он.При этом мужчина узнал Алексея по голосу. Он быстро зашёл в квартиру. Через некоторое время в подъезд зашла и Екатерина.
«Все, я готова увидеть, как вы их убиваете», — сказала девушка.После этого нападавшие позвонили в дверь. Когда отец Екатерины открыл, один из мужчин ударил его мачете в область шеи. Затем последовали несколько ударов по рукам, ногам и груди. Алексей также ударил мужчину по лицу, после чего достал нож.
На шум и крики выбежала жена потерпевшего вместе с подругами. Им удалось вытолкнуть нападавших из квартиры. После этого Алексей и Сергей скрылись. Сам хозяин квартиры получил серьёзные ранения, однако его жизни ничего не угрожало: и мать Екатерины, и её подруги работали медиками, поэтому быстро смогли оказать пострадавшему первую помощь. Впоследствии мужчину доставили в больницу.
Задержание и первые показанияПолиция задержала Сергея Ковалёва и Алексея Воронова вскоре после нападения. На первых допросах мужчины дали подробные показания. Екатерина также рассказала следователям о тяжёлых отношениях с родителями. По словам девушки, отец и мать ограничили её свободу, чтобы она не могла встречаться с Алексеем. Она утверждала, что родители посадили её под домашний арест.
После задержания всех участников истории доставили в суд для решения вопроса об аресте. Екатерина просила не отправлять её в СИЗО.
Её родители при этом находились в состоянии сильного потрясения. Несмотря на произошедшее, они не стали возражать против заключения дочери под стражу.
«Прошу оставить меня либо под подпиской о невыезде, либо под домашним арестом. Я всегда вела себя нормально, сейчас сотрудничаю со следствием. Я понимаю, в чем обвиняюсь, и раскаиваюсь полностью в том, что было совершено нападение. Родители мои живы. Я отказывалась от идеи, чтобы их убили. Был даже разговор с матерью, что со своим парнем мы обсуждали это убийство, но я отказалась», — сказала девушка.
Что говорил предполагаемый исполнительСергей Ковалёв настаивал, что не собирался убивать родителей Екатерины. По его словам, он хотел лишь напугать их.
«Мне сказали, что они бьют и всячески унижают дочь. Но если бы я бил наверняка, то всё закончилось бы, наверное, плачевно. Удары же, наоборот, не несли смертельной угрозы. Кстати, парень Кати тоже сначала вроде хотел просто припугнуть родителей, но, когда Алексей в потасовке с отцом вдруг достал нож, я сам его вытолкнул из квартиры», — делился он.Однако эти объяснения не повлияли на решение суда. Всех участников дела отправили в изолятор, где они оставались до начала судебного процесса.
Суд над участниками нападенияСудебное разбирательство началось в 2013 году. Защита Екатерины и других фигурантов выстроила версию вокруг того, что девушка якобы просила своего возлюбленного лишь припугнуть родителей, которые запрещали им встречаться. Согласно этой версии, Сергей намеренно бил мачете не в полную силу. Алексей также якобы не собирался наносить смертельный удар: он бил отца ножом не в область шеи, а имитировал удар в плечо.
По версии защиты, ситуация вышла из-под контроля из-за активного сопротивления мужчины. Он отбивался руками, поэтому лезвие оказалось выше предполагаемого места удара. Адвокаты также утверждали, что Екатерина сама помогала отцу закрывать дверь и пыталась вытолкнуть из квартиры двух мужчин в камуфляже и масках, которых до этого привела туда.
При этом позднее девушка якобы передумала. Сама она на суде настаивала, что не ожидала серьёзных последствий. Однако сразу после задержания в декабре участники дела давали полиции другие показания.
Позднее они заявили, что следователи якобы заставили их подписать признания. По словам фигурантов, им обещали освобождение, а затем условные сроки. В суде эту версию не признали убедительной.
Приговор по делу о нападении на родителейНа последнем заседании родители Екатерины заявили, что прощают дочь и других участников нападения. Они попросили суд не назначать фигурантам слишком суровое наказание.
Несмотря на просьбу потерпевших, суд вынес обвинительные приговоры. 19-летняя Екатерина получила пять лет лишения свободы в колонии общего режима. 18-летнего Алексея Воронова и 28-летнего Сергея Ковалёва приговорили к шести годам лишения свободы каждого. Оба получили наказание в колонии строгого режима.
Озвученные сроки молодые люди восприняли спокойно. При этом полностью признавать свою вину никто из троих так и не стал.