Тайфун «Дуцзюань» оставил без электричества более 4 тысяч жителей
Тайфун «Дуцзюань» нарушил энергоснабжение в Японии: без света остаются свыше 4 тысяч человек. Сведения о последствиях стихии опубликовали местные власти. Об этом сообщает ТАСС.
Сильные дожди спровоцировали оползни в префектуре Тиба рядом с Токио. Один из сходов грунта повредил железнодорожную линию, по ней ежедневно ездили около 54 тысяч пассажиров. На ремонт и возобновление движения потребуется как минимум три месяца.
Прорыв дамбы привел к затоплению территории площадью около пяти квадратных километров. Вода пришла в жилые кварталы и на сельскохозяйственные земли. В зоне подтопления находятся почти 1,7 тысячи зданий.
«Дуцзюань» прошел вдоль тихоокеанского побережья страны в воскресенье, 20 сентября. Непогода повредила более 500 домов, осложнила работу транспорта и электросетей. Число погибших достигло 13 человек.
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