Тайфун «Дуцзюань» оставил без электричества более 4 тысяч жителей

28 сентября 2026, 11:53

В Японии более 4000 человек остались без света из-за тайфуна

Фото: iStock/Francis Lavigne-Theriault

Тайфун «Дуцзюань» нарушил энергоснабжение в Японии: без света остаются свыше 4 тысяч человек. Сведения о последствиях стихии опубликовали местные власти. Об этом сообщает ТАСС.