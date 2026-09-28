Тело 17-летней россиянки нашли в холодильнике

28 сентября 2026, 12:45

Тело девушки нашли в холодильнике после отключения света в квартире в Волжском

Фото: iStock/Siewwy84

Следователи выясняют обстоятельства гибели женщины, тело которой нашли четыре дня назад в одном из домов в городе Волжском. Об этом сообщила пресс-служба СУ СК по Волгоградской области.