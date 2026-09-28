Тело 17-летней россиянки нашли в холодильнике
Следователи выясняют обстоятельства гибели женщины, тело которой нашли четыре дня назад в одном из домов в городе Волжском. Об этом сообщила пресс-служба СУ СК по Волгоградской области.
Как пишет газета KP.RU, о трагедии стало известно после отключения света в квартире: соседи почувствовали характерный запах и забили тревогу. Позже выяснилось, что из-за отсутствия электричества лед в холодильнике начал таять, а источником зловония оказалось тело молодой девушки внутри. По данным местных пабликов, ей было всего 17 лет.
Телеграм-канал «База» уточняет, что труп обнаружили в квартире на улице Кирова. Свет в жилье отключили из-за долга по коммунальным платежам. По факту произошедшего возбуждено уголовное дело по статье об убийстве.
Ранее сообщалось, что тело неизвестного мужчины выловили из реки Селезневка в Ленинградской области.
Читайте также: