«Я растерялся и ударил его ножом»: 39-летний мужчина убил семилетнего соседа и прятал его тело в квартире. Подробности трагедии в Железногорске
В октябре 2018 года в Железногорске Курской области бесследно исчез семилетний школьник. Мальчик не вернулся домой после занятий. Почти неделю его искали более тысячи человек: полицейские, следователи, сотрудники Росгвардии, спасатели и добровольцы. 30 октября тело ребёнка обнаружили в лесополосе недалеко от города. В убийстве заподозрили 39-летнего соседа семьи. Подробнее — в материале «Радио 1».
Пропал после школы: последние часы жизни семилетнего мальчика23 октября 2018 года второклассник утром отправился на занятия. После уроков он вышел из школы вместе с одноклассниками. По дороге один из друзей зашёл с ним в магазин, расположенный примерно в 250 метрах от учебного заведения. Ребята купили сухарики и печенье, съели покупки по пути, а затем разошлись по домам. После этого мальчика больше никто не видел.
Родители забеспокоились вечером, когда сын так и не вернулся. Сначала они попытались найти его самостоятельно: обзвонили друзей, знакомых и одноклассников. Около шести часов вечера семья обратилась в полицию. Полицейские собрали контакты родственников и знакомых семьи, связались с учительницей. Всю ночь сотрудники обходили дома и опрашивали соседей.
Отец ребенка подчёркивал, что мальчик знал правила безопасности и никогда не уходил из дома без разрешения. Он также старался не общаться с незнакомцами и не доверял посторонним людям.
«Сын никогда никуда не уходил из дома. Я его всему научил, всем правилам поведения — дорогу переходить только на светофоре, с чужими людьми не знакомиться, в машину не садиться. Он был весёлый мальчишка, жизнерадостный, энергичный, но в то же время недоверчивый», — вспоминал отец.
Масштабные поиски в ЖелезногорскеСледственный комитет возбудил уголовное дело по статье «Убийство». К поискам подключились сотрудники полиции, СК, МЧС, Росгвардии, добровольцы поискового отряда «Лиза Алерт» и волонтёры из разных регионов Черноземья. Всего в операции участвовали более тысячи человек.
Специалисты обследовали территорию с помощью беспилотников. На месте работали кинологи с собаками и мобильный спасательный комплекс, оснащённый квадроциклами и мотоциклами. Технику использовали для проверки лесных массивов. Поисковой операцией руководил начальник УМВД по Курской области генерал-майор полиции.
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В школе, где учился ребёнок, организовали штаб. Местные жители приходили помогать целыми семьями: получали ориентировки и задания от координаторов. Пользователи социальных сетей присылали множество сообщений о возможных следах мальчика. Полицейские проверяли каждую поступившую информацию.
Представители «Лиза Алерт» также попросили автомобилистов поделиться записями с видеорегистраторов за 23 октября. Волонтёров интересовали съёмки за период с 13:00 до 20:00, особенно в районе второго микрорайона города.
Тело ребёнка нашли в лесополосе: подозрение пало на соседа30 октября поисковики обнаружили тело мальчика в селе Трояново, примерно в 20 километрах от Железногорска. Преступник спрятал его в лесополосе за пределами дачного участка, прикрыл ветками, листьями и травой. Вскоре полицейские задержали 39-летнего соседа семьи. Когда отец узнал, кого подозревают в убийстве сына, он не мог понять, как мужчина сумел заманить ребёнка к себе домой.
Следствие установило, что днём 23 октября мальчик направлялся домой. Около трёх часов дня он зашёл в лифт своего подъезда. Там ребёнок встретил 39-летнего соседа, который много лет жил в том же доме. Мальчик знал мужчину и не считал его опасным.
По версии следствия, взрослый обманом заманил школьника к себе в квартиру. Затем он убил ребёнка, пытаясь избежать ответственности за совершённое преступление. После этого мужчина положил тело в большую спортивную сумку, вывез его в село и спрятал в лесополосе возле своего дачного участка. Он закидал останки ветками, листьями и травой.
«Под обманным предлогом он заманил мальчика к себе в квартиру, после чего, чтобы избежать наказания за содеянное, убил его. Затем положил тело мальчика в большую спортивную сумку и вывез в село, расположенное примерно в 20 километрах от Железногорска. Там он спрятал тело в лесопосадке за территорией своего дачного участка, закидав ветками, листьями и травой», — рассказывали в Следственном комитете.Во время расследования выяснилось ещё одно обстоятельство: мужчина записывал происходящее на камеру. Следователи обнаружили у него пять подобных материалов. Объяснить, зачем он снимал происходящее, подозреваемый не смог.
«Он взял мой телефон и начал звонить, не знаю кому, матери или отцу. Я растерялся и ударил его ножом», — рассказывал мужчина.
Подозрительное поведение и странные публикации в социальных сетяхСвою вину задержанный не отрицал. На след соседа полицейские вышли во время поквартирного обхода. Мужчина отказался впустить сотрудников в квартиру, заметно нервничал и вёл себя подозрительно. Ранее он не привлекал внимания правоохранительных органов и не состоял на учёте по психическим заболеваниям.
Соседи описывали его как замкнутого человека, который практически ни с кем не общался. Женщина, жившая по соседству, рассказывала, что хорошо знала семью и помнила, как раньше мужчина жил вместе с матерью и старшей сестрой. Позже родственницы уехали, а сам преступник никогда ни с кем не дружил, никого к себе не водил, его было не слышно и не видно — он всегда был сам в себе.
По словам других жильцов дома, отец мужчины ушёл из семьи к другой женщине, но вскоре умер. Мать обвиняемого тоже не отличалась общительностью. Она занималась огородом на даче, выращивала овощи и продавала их на рынке. Женщина умерла от опухоли мозга за два года до трагедии. После её смерти сын остался один.
Особое внимание следователи обратили на страницу подозреваемого в социальных сетях. Там регулярно появлялись публикации садистского характера. На аватарке мужчина разместил изображение разъярённого зверя. Среди его любимых цитат была следующая: «Не злите меня, и так уже трупы прятать некуда!.. Шучу я, шучу, на самом деле мест полно».
В одной из старых публикаций от 28 июля 2015 года он также упоминал книгу «Завтра я иду убивать» в списке произведений, которые его вдохновляют.
Коллеги мужчины были потрясены произошедшим. Они считали его образованным человеком. Подозреваемый получил юридическое образование, а также учился в Юго-Западном государственном университете по экономическому направлению. Кроме того, он занимался научной работой, писал рефераты и курсовые.
Двое суток в квартире: почему полицейские не спасли ребёнкаСоседка, жившая за стеной от квартиры обвиняемого, утверждала, что не слышала ничего подозрительного. Единственное, что доставляло ей неудобства, — постоянный запах сигаретного дыма. По ночам мужчина выходил курить, в том числе около трёх часов.
«Оказывается, малый-то у него был уже, он же его не сразу убил. Все свои чёрные дела делал в детской. В спальне я бы слышала, но всё было очень тихо», — отметила она.
Следствие установило, что обвиняемый удерживал мальчика в квартире живым в течение двух суток. При этом соседи не слышали ни криков, ни других звуков, которые могли бы привлечь их внимание.
Позже выяснилось, что во время первого поквартирного обхода ребёнок ещё был жив. Полицейские даже стучали в дверь квартиры подозреваемого, но им никто не открыл. Сотрудники оставили под дверью записку с просьбой связаться с ними.
Мужчина действительно перезвонил правоохранителям и заявил, что ничего не знает об исчезновении школьника. 31 октября жители Железногорска простились с погибшим ребёнком. Тысячи людей пришли к Свято-Троицкому храму, где проходило отпевание. Горожане несли цветы и игрушки. Трагедия потрясла не только жителей города, но и людей по всей стране. Петиция с требованием вернуть смертную казнь собрала более 34,5 тысячи подписей.
Приговор за убийство семилетнего мальчика12 сентября 2019 года Курский областной суд огласил приговор по делу об убийстве школьника. Суд признал мужчину виновным по нескольким статьям Уголовного кодекса: 105, 132 и 242.
В общей сложности обвиняемый получил 23 года лишения свободы в исправительной колонии строгого режима. Там же он должен был пройти принудительное лечение. После освобождения суд обязал его ещё два года соблюдать ограничения на передвижение.
Кроме того, суд постановил взыскать с осуждённого в пользу родителей погибшего мальчика три миллиона рублей в качестве компенсации морального вреда. Перед родителями ребёнка осуждённый так и не извинился.