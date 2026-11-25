25 ноября 2026, 17:53

Фото: istockphoto / feri ferdinan

В октябре 2018 года в Железногорске Курской области бесследно исчез семилетний школьник. Мальчик не вернулся домой после занятий. Почти неделю его искали более тысячи человек: полицейские, следователи, сотрудники Росгвардии, спасатели и добровольцы. 30 октября тело ребёнка обнаружили в лесополосе недалеко от города. В убийстве заподозрили 39-летнего соседа семьи. Подробнее — в материале «Радио 1».





Содержание Пропал после школы: последние часы жизни семилетнего мальчика Масштабные поиски в Железногорске Тело ребёнка нашли в лесополосе: подозрение пало на соседа Подозрительное поведение и странные публикации в социальных сетях Двое суток в квартире: почему полицейские не спасли ребёнка Приговор за убийство семилетнего мальчика

Пропал после школы: последние часы жизни семилетнего мальчика

Фото: istockphoto / Jacob Wackerhausen

«Сын никогда никуда не уходил из дома. Я его всему научил, всем правилам поведения — дорогу переходить только на светофоре, с чужими людьми не знакомиться, в машину не садиться. Он был весёлый мальчишка, жизнерадостный, энергичный, но в то же время недоверчивый», — вспоминал отец.

Масштабные поиски в Железногорске

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Тело ребёнка нашли в лесополосе: подозрение пало на соседа

Фото: istockphoto / eranicle

«Под обманным предлогом он заманил мальчика к себе в квартиру, после чего, чтобы избежать наказания за содеянное, убил его. Затем положил тело мальчика в большую спортивную сумку и вывез в село, расположенное примерно в 20 километрах от Железногорска. Там он спрятал тело в лесопосадке за территорией своего дачного участка, закидав ветками, листьями и травой», — рассказывали в Следственном комитете.

«Он взял мой телефон и начал звонить, не знаю кому, матери или отцу. Я растерялся и ударил его ножом», — рассказывал мужчина.

Подозрительное поведение и странные публикации в социальных сетях

Фото: istockphoto / Chalabala

Двое суток в квартире: почему полицейские не спасли ребёнка

«Оказывается, малый-то у него был уже, он же его не сразу убил. Все свои чёрные дела делал в детской. В спальне я бы слышала, но всё было очень тихо», — отметила она.

Фото: istockphoto / mactrunk

Приговор за убийство семилетнего мальчика