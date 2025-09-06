Задушила и спрятала в бидон: Жестокая расправа над 9-летним школьником на Кубани потрясла общественность хладнокровием
Убийство 9-летнего Богдана Кривко в станице Баговской Мостовского района Краснодарского края стало одним из самых резонансных преступлений против детей на Кубани. Эта история потрясла не только местных жителей, но и всю страну своей жестокостью и трагическими обстоятельствами. Подробности читайте в материале «Радио 1».
Семья Богдана Кривко
Богдан Кривко родился в 2010 году и проживал в станице Баговской Мостовского района Краснодарского края. Он воспитывался в благополучной семье, не состоял на учете ни в полиции, ни в школе. По свидетельствам местных жителей, это была обычная семья, к которой хорошо относились в станице. Мальчик описывался как добрый, отзывчивый ребенок, всегда улыбался и был очень дружелюбным.
Роковой день
10 мая 2019 года стало роковым днем в жизни Богдана Кривко. 9-летний школьник провел обычное утро пятницы. Он позавтракал, собрался и отправился в школу, как это делал каждый учебный день. Ничто не предвещало трагедии — мальчик был в хорошем настроении и выглядел совершенно обычным ребенком.
После окончания занятий Богдан вернулся домой, пообедал и днем вышел на улицу, сказав родным, что пойдет погулять. Около 15:00 Богдана видели в местном магазине в центре станицы. Здесь он совершил небольшую покупку — три пакетика растворимого кофе. Что именно планировал делать мальчик с этой покупкой, осталось неизвестным. Возможно, он покупал кофе для кого-то из родственников или для домашних нужд.
После выхода из магазина мальчика видели на окраине станицы, где он находился один. Это было последнее свидетельство о том, что Богдан был жив и здоров. Как установило следствие позднее, после магазина Богдан направился к дому своей тети — Олеси Комиссаровой, которая была сожительницей родного дяди ребенка. Дом находился на улице Богатырской в той же станице. Что именно побудило мальчика пойти к тете, осталось неясным. Возможно, у них были заранее оговоренные планы, или он просто решил навестить родственницу.
После того как Богдан не вернулся вечером домой, родные начали беспокоиться. Обыски в ближайшей округе не дали результатов, и было заявлено о пропаже ребенка. Тетя тогда рассказала родственникам, что он ушел из ее дома, не сообщив о планах. Но после выяснится страшная правда.
Поиски школьника
Уже на следующий день начались масштабные поиски с привлечением правоохранительных органов, спасателей МЧС, добровольцев (включая отряд «Лиза Алерт»), казаков и местных жителей. В поисках было задействовано около 300 человек. Поисковые работы продолжались девять суток без перерыва. Обследовалась не только сама станица, но и огромные территории вокруг. Водолазы детально исследовали все искусственные водоемы и колодцы. Однако ни самого мальчика, ни его следов найдено не было.
Олеся Комиссарова активно участвовала в поисках, распространяла информацию в соцсетях, плакала и говорила родителям, как ей больно от того, что ребенок пропал. Олеся сама была мамой троих детей: 8-летнего сына и двоих новорожденных близнецов. Следователи провели большую работу по опросу свидетелей, и все указывало на то, что Комиссарова была последней, кто видел Богдана живым. Олесю регулярно вызывали на допросы. Но следствие учитывало, что недавно она родила детей, поэтому обыски в её доме сочли неэтичными.
Страшная тайна
Всё изменилось спустя год. В июле 2020 года страшная тайна начала источать зловонный запах. Жители улицы Богатырской начали обращать внимание на резкий запах, исходящий от бытовой постройки на территории дома родственницы семьи Богдана. Тогда правоохранители все же решили провести обыск во владениях Комиссаровой и были шокированы найденным. В металлическом 50-литровом бидоне были обнаружены останки тела ребенка, засыпанные хлорной известью.
Когда тетя мальчика поняла, что больше нет смысла скрывать содеянное, она рассказала следователям о событиях последнего дня школьника. Как оказалось, Богдан, придя к ней в гости, начал слушать громко музыку в то время, когда ее новорожденные близнецы только уснули. На замечания школьник не реагировал, тогда она, придя в бешенство, просто задушила его, а тело расчленила в ванной и уложила в бидон. А чтобы не было запаха, она периодически подсыпала в емкость к останкам хлорную известь.
Суд и приговор
Олеся Комиссарова была арестована и предстала перед судом. Ее обвинили по п. «в» ч. 2 ст. 105 УК РФ («Убийство малолетнего»). Женщина полностью признала свою вину. Суд учел все обстоятельства дела: особую жестокость преступления, длительное сокрытие следов, причину конфликта и активное участие в поисках как попытку ввести всех в заблуждение. В результате Олесю Комиссарову приговорили к 13 годам тюремного заключения.
По мнению экспертов-психологов, Комиссарова страдала от психологических патологий, которые обострились после беременности и родов. Психотерапевт Наталья Смульская в интервью tvkrasnodar.ru отмечала:
«Наличие своих детей, к сожалению, не является гарантией наличия материнского инстинкта. Женщина задушила маленького ребенка голыми руками, который является слабым звеном и не может дать отпор. Она выплеснула на него накопленную агрессию. Вполне возможно, что ее не устраивала собственная жизнь, что привело к тому, что она не смогла совладать с эмоциями и совершила жесткое убийство племянника».
Пугало и то, что Олеся Комиссарова безэмоционально рассказывала об убийстве мальчика, как о бытовом случае. Спокойно жила с останками ребенка во дворе и искренне поддерживала мать Богдана в ее горе. Это тоже было учтено судом при оглашении приговора. Ее лишили не только свободы, но и родительских прав на детей. Теперь сын от первого брака проживает у бабушки, а близнецы находятся с другими родственниками.