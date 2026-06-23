23 июня 2026, 15:01

Фото: iStock/Krystof Sasek

В российском городе произошла семейная трагедия. По данным следствия, женщина убила своего несовершеннолетнего сына. Спасти мальчика не удалось: он умер на месте. О том, какие мотивы или жизненные обстоятельства стали катализатором этого шага, мы расскажем в материале на «Радио 1».





Содержание Театральная студия Разлад в семье Хороший мальчик Экспертиза

Театральная студия

Фото: iStock/azerberber

Разлад в семье

Накачивал инсулином, раздевал догола, издевался и снимал порно: мужчина жестоко расправился с врачом из Петербурга. Что известно?

Хороший мальчик

Экспертиза