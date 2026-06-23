Занимался в театре и любил животных: мать жестоко убила сына после развода с мужем и избежала наказания в России. Что известно?
В российском городе произошла семейная трагедия. По данным следствия, женщина убила своего несовершеннолетнего сына. Спасти мальчика не удалось: он умер на месте. О том, какие мотивы или жизненные обстоятельства стали катализатором этого шага, мы расскажем в материале на «Радио 1».
Театральная студияПодросток рос обычным ребенком, учеба давалась ему сложно. Зато у него было занятие, которое по-настоящему его увлекало. Он много времени отдавал театральной студии и старался развиваться в этом направлении. Как вспоминал его наставник, в творческий коллектив мальчик попал не сразу. Сначала попытка оказалась неудачной, но позже он снова пришел на отбор и смог пройти. Родные внимательно следили за его занятиями и поддерживали интерес к сцене. Они старались бывать на выступлениях и не оставались в стороне от того, чем жил ребенок.
При этом близкие нередко контролировали его слишком строго. По словам педагога, мать остро реагировала даже на незначительные поводы и часто требовала от преподавателей постоянной обратной связи. Несмотря на это, в последнее время подросток заметно вырос в творчестве. Ему стало легче держаться на сцене. Он начал увереннее чувствовать себя в коллективе и с большим желанием включался в работу.
Наставник отмечал, что раньше мальчику было непросто находить общий язык со сверстниками. Он оставался доверчивым и зависимым от чужого мнения, но при этом производил хорошее впечатление. После перерыва, связанного с травмой, он вернулся к занятиям, и другие участники студии встретили его тепло. Иногда увлечение мешало учебе. Репетиции занимали много времени, поэтому подросток не всегда успевал готовиться к урокам. Тогда родители настаивали, чтобы он сначала исправил оценки. На этот период он делал паузу в занятиях, а затем снова возвращался в студию.
Разлад в семьеПосле развода родителей в семье начались серьезные проблемы. По словам родственников, женщина тяжело переносила разрыв и не раз жаловалась на свое состояние. Незадолго до трагедии она несколько дней находилась дома после контакта с заболевшим коронавирусом. Близкие говорили, что в тот период ее состояние резко ухудшилось. Женщина не смогла справиться с эмоциями и убила сына. Знакомые вспоминали ребенка как доброго и отзывчивого мальчика. Его хорошо знали и любили окружающие. Отец после случившегося написал в соцсетях, что потерял единственного сына, и пообещал позже сообщить о прощании.
В интернете также появлялись сообщения, что в последнее время мальчик жил с отцом и сам захотел навестить мать. Следователи осмотрели место происшествия и назначили экспертизы. Позже в надзорных органах сообщили, что женщина состояла на учете у психиатра. О случившемся она рассказала сама.
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