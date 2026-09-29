Засунул годовалого сына в печь и сжег заживо: как «мальчик-Феникс» Алексей Буштаренко выжил после зверства отца и как он смог его простить?
Накануне 2005 года 28-летний Василий Буштаренко несколько дней подряд пил. Причина для него была тяжелой: незадолго до Нового года умерла его любимая бабушка — единственный близкий человек, который оставался рядом. Родная мать Василия давно скончалась, а отец и мачеха, у которых он воспитывался, злоупотребляли алкоголем и нередко били мальчика. Сам Василий уже успел получить судимость за наркотики. После смерти бабушки мужчина начал заливать горе алкоголем, причем чаще всего пил технический спирт. В его окружении такое употребление алкоголя не считалось чем-то необычным: многие взрослые жители поселка, где значительная часть населения работала на лесозаготовках, тоже регулярно выпивали. Подробнее о судьбе мужчины и роковой цепочке событий — в материале «Радио 1».
Как Василий Буштаренко напал на собственных детейЧерез некоторое время алкоголя ему показалось недостаточно, и Василий решил перейти на наркотики. 10 января его состояние стало настолько тяжелым, что мужчина начал вести себя неадекватно. Он заставил всю семью встать на колени возле умывальника, поставил туда икону и приказал жене и маленьким детям молиться. Василию казалось, что в доме появились демоны.
Его 18-летняя жена Анна Бызова позже вспоминала, что происходило в тот день. По ее словам, муж бросал в печь детские игрушки и тапки, затем падал на кровать и катался по ней, после чего внезапно затихал. Когда Анна спрашивала его, помнит ли он, что только что делал, мужчина ничего не мог вспомнить.
Однако на этом происходящее не закончилось. Судя по всему, Василию начало казаться, что демоны приняли облик его маленьких сыновей. Мужчина включил электрическую плитку и прижал ладони двухлетнего Алеши к раскаленной спирали.
Анна успела выхватить кричащего ребенка и выбросила плитку на улицу. После этого женщина попыталась обратиться за помощью к соседям, однако никто не открыл ей дверь. Тогда девушка оставила детей с находившимся в невменяемом состоянии мужем и отправилась к его двоюродному брату.
Позже женщина утверждала, что отсутствовала совсем недолго. Когда она вернулась, весь дом уже заполнил едкий дым. Василий держал старшего сына за ноги и пытался глубже засунуть ребенка в печь. Алеша кричал, его голова и руки горели. Анна вытащила мальчика из печи, а затем стала искать младшего сына, которому едва исполнился год. Ребенок не отзывался. Позже милиционеры обнаружили в печи его обугленные останки.
Когда Василий протрезвел, он заявил, что не осознавал, что именно сделал:
«Я просто запихал его в печь. Не знал, что это мой сын».
Алеша получил ожоги 80% телаДвухлетнего Алешу доставили в ожоговое отделение в крайне тяжелом состоянии. Врачи не были уверены, что ребенок сможет выжить. Огонь уничтожил уши, лицо, верхнюю часть тела и руки мальчика, которыми он пытался закрыться от пламени. Ноги практически не пострадали, поскольку именно за них отец держал ребенка.
Лечащий врач ребенка позже рассказывал, что мальчика привезли в состоянии болевого шока. Ожоги покрывали 80% поверхности тела, причем часть повреждений достигала четвертой степени — стадии, при которой происходит обугливание костей. Пальцы на руках ребенка полностью сгорели.
Состояние Алеши оставалось настолько тяжелым, что первую операцию реаниматологи смогли провести только на седьмые сутки после поступления в больницу. Врачи сделали все возможное, чтобы спасти ребенка, и им удалось вытащить мальчика из критического состояния. Алеша перенес десятки операций. Для восстановления поврежденных участков кожи хирурги брали лоскуты с его ног.
Из-за ожога дыхательных путей мальчик не мог нормально дышать самостоятельно. Раскаленный воздух и дым повредили гортань и бронхи, поэтому врачи вывели ему трахеостому — специальное отверстие в горле, через которое ребенок получал возможность дышать.
История маленького пациента получила широкую огласку. Журналисты назвали его «Фениксом», а информация о ребенке разошлась далеко за пределами региона. Анна собирала деньги на лечение сына, и помощь ему предложили тысячи людей.
Однако спустя некоторое время мать оставила ребенка и исчезла. Что произошло с собранными на лечение средствами, до сих пор неизвестно. Позже Анна утверждала, что сама не знает, куда они пропали.
После лечения в больнице Алешу отправили в детский дом. Там его увидела врач-терапевт Фаина Шарнина. Женщина прочитала в газете историю мальчика, а затем решила лично приехать и проведать его. В итоге она стала его приемной матерью.
Врач не считала свой поступок подвигом. Просто не смогла пройти мимо судьбы ребенка и поддалась желанию забрать его к себе. Так у Алеши появилась новая семья — мама, папа и два старших брата.
Приемная мама долго не рассказывала Алеше о трагедииВ новой семье мальчик рос, не зная подробностей собственного прошлого. Он не помнил ни пожара, ни больницы, ни того, что произошло с ним в январе 2005 года. Приемная мама сознательно не рассказывала ему о биологических родителях и случившейся трагедии, поскольку считала, что в раннем возрасте такая информация могла причинить ребенку дополнительную травму.
Фаина Филипповна решила: если мальчик сам начнет задавать вопросы, она обязательно расскажет ему правду. Первое воспоминание Алексея связано уже с другой жизнью: санаторий, детская кроватка с ограждением и лицо приемной мамы, которая пришла его проведать.
Спустя 21 год после трагедии Алексей встретился с журналистами. К тому времени он вырос в спокойного и уверенного в себе молодого мужчину. Во время встречи он спокойно говорил о событиях, которые произошли с ним в раннем детстве, хотя для окружающих эта история по-прежнему звучала страшно. Сам Алексей признавался, что совершенно не помнит январь 2005 года.
«Давайте я скажу сразу. Того, что случилось в январе 2005 года, я не помню совсем. Ни печь, ни болевой шок, ни врачей. Слишком мал был. А первое воспоминание — санаторий, детская кроватка с ограждением и лицо моей мамы — Фаины Филипповны, которая пришла меня проведать», — рассказывал Алексей.
Алексей узнал о родном брате в десять летКогда мальчик подрос, он начал замечать, что отличается от других людей. Примерно в десять лет приемная мама рассказала ему правду о его прошлом.
Новость оказалась для Алексея тяжелой прежде всего из-за судьбы младшего брата. Его он не помнил, однако осознание того, что ребенок погиб в той же трагедии, постоянно возвращало его к событиям, которых сам он не мог вспомнить.
«Мне было лет десять, когда мама рассказала мою историю. Как же больно мне было узнать про брата. Я ведь его совсем не помню. Часто думал, что мог выжить он, а не я», — признавался Алексей.Справиться с переживаниями ему помогали приемная мама и психологи. Специалисты начали работать с мальчиком еще с шести лет, поэтому психологическая помощь сопровождала его на протяжении детства. Позже именно психологи предложили Алексею встретиться с его биологическими родителями. Искать их оказалось несложно.
Встреча Алексея с биологическим отцомВ 12 лет Алексей приехал в Улан-Удэ. К этому времени его биологический отец некоторое время находился на принудительном лечении в психиатрической больнице. Анна к тому моменту уже разошлась с Василием и стала жить с другим мужчиной. В новой семье у нее появилось еще четверо детей.
С отцом Алексей впервые встретился в телевизионной программе «На самом деле». Василий так и не смог прямо сказать сыну «Прости». Вместо этого он предложил им продолжить общение и поддерживать друг друга хотя бы морально.
Позже мужчина писал Алексею письма, поздравлял его с Новым годом и днем рождения, а в конце посланий неизменно просил прощения: «Прости меня, сынок!» Для Василия Алексей оставался единственным сыном.
Сам молодой человек говорит, что не держит зла ни на отца, ни на мать. Он считает, что ответственность за произошедшее лежит на обоих родителях, однако действия отца воспринимает через состояние, в котором тот находился в момент трагедии.
«Я не держу на них зла. Виноваты там оба. То, что совершил отец… Как бы сказать. В измененном сознании это был не совсем он… Как можно спрашивать с него? Если и осуждаю, то только за то, что пил и принимал наркотики», — объяснял Алексей.
Как Алексей научился принимать свою внешностьПоследствия ожогов остались с Алексеем на всю жизнь. Он перенес множество операций, а некоторые особенности внешности напоминают о случившемся каждый день.
«Видите, у меня кадык чуть смещен, это из-за трахеостомы. Пальцы были слипшиеся, их хирурги разделяли. А к остальному я привык», — рассказывал он.Привыкание, однако, произошло далеко не сразу. В детстве Алексей тяжело воспринимал реакцию окружающих и иногда чувствовал себя чужим среди других людей.
«В детстве я ненавидел людей. Мне иногда казалось, что они считают меня животным. В какой-то момент я увлекся психологией. Это мне многое объяснило. И ненависть прошла, испарилась», — вспоминал Алексей.Приемная семья постоянно поддерживала мальчика. Родные говорили ему, что он молодец и обязательно справится, и Алексей постепенно поверил в это сам. Фаина Филипповна занималась с ним обычными домашними делами: они вместе работали на даче, готовили еду, читали книги и слушали музыку.
Отдельно Алексей вспоминает школьные годы. По его словам, одноклассники не травили его из-за внешности. Он считает, что внешность в некотором смысле становится фильтром, который позволяет быстро понять, кто действительно способен дружить с человеком, а кто оценивает его исключительно по внешнему виду.
«В школе мне очень повезло, меня не травили из-за внешности. Вообще это некий фильтр, который сразу проявляет людей рядом. Кто хочет быть настоящим другом, тому не важно, как я выгляжу. Важно, какой я человек», — говорил Алексей.Со временем он научился не обращать внимания на взгляды прохожих, комментарии на улице и смех за спиной, который иногда звучал даже открыто.
Алексей получил образование и помогает людямПосле школы Алексей окончил колледж по специальности, связанной с информационной безопасностью. При этом интерес к психологии появился у него еще в шестом классе. Со временем он начал помогать друзьям разбираться в собственных проблемах. Позже некоторые из них признавались ему, что его советы действительно помогали.
По словам Алексея, на его интерес к психологии повлияли и собственные переживания, и многолетняя работа со специалистами. При этом он не стремится строить карьеру в офисе и признается, что ему сложно долго заниматься одним делом.
«Я лентяй, увлекаюсь многим, но остановиться и углубиться во что-то не хватает терпения. Не могу себя представить работающим в офисе с 9.00 до 18.00, поэтому подрабатываю по заявкам. Кому-то с ремонтом помочь, мебель собрать, вынести что-то тяжелое», — рассказывал он.Когда ему становится грустно, Алексей включает классическую музыку. В детстве приемная мама часто ставила ее перед сном, поэтому Шопен, Бетховен и Чайковский сохранились в его памяти как музыка, связанная с ощущением спокойствия и домашнего тепла.
Личная жизнь Алексея и мечта о семьеГосударство предоставило Алексею квартиру, льготы и пенсию. Однако, несмотря на эту поддержку, материальные возможности не заменили ему главного — близкого человека рядом. Недавно в его жизни появилась любимая девушка. Познакомились они в кафе, куда Алексей пришел вместе с друзьями. По его словам, он специально никого не искал и практически ни на что не надеялся.
Имя девушки Алексей предпочитает не называть. Вместе они мечтают о спокойной и уединенной жизни и хотят детей. Для него особенно важно, что рядом оказался человек, который принимает его таким, какой он есть. Алексей много путешествовал, однако эти поездки были связаны прежде всего с операциями, реабилитацией и санаторным лечением. Он побывал в США, Германии, Франции, Швейцарии, Литве и Финляндии.
Теперь молодой человек хочет путешествовать уже не ради лечения. Он мечтает увидеть разные страны вместе с любимой женщиной. Главным условием счастливой семьи Алексей считает уважение, готовность помогать друг другу и стремление понимать близкого человека. Если у него появятся дети, он хочет стать для них не только хорошим отцом, но и другом.
Как простить человека, который пытался убитьПеред расставанием журналисты спросили Алексея о самом сложном — как ему удалось простить человека, который в детстве пытался лишить его жизни. Алексей не считает, что существует универсальная формула, которая позволит каждому просто забыть причиненную боль. Для него важнее понять причины произошедшего и увидеть не только последствия.
«Нужно увидеть корень зла, а не последствия этого. Часто мы сами создаем себе проблемы, с которыми потом героически сражаемся. Знаете, отец ведь до сих пор у меня просит прощения. Я его давно простил. А ему тяжело принять то, что я не держу на него зла. И тут дело не в том, простил я его или нет. Он сам себя простить не может», — сказал Алексей.