29 сентября 2026, 03:41

Алексей Буштаренко (фото: кадр из программы «На самом деле»)

Накануне 2005 года 28-летний Василий Буштаренко несколько дней подряд пил. Причина для него была тяжелой: незадолго до Нового года умерла его любимая бабушка — единственный близкий человек, который оставался рядом. Родная мать Василия давно скончалась, а отец и мачеха, у которых он воспитывался, злоупотребляли алкоголем и нередко били мальчика. Сам Василий уже успел получить судимость за наркотики. После смерти бабушки мужчина начал заливать горе алкоголем, причем чаще всего пил технический спирт. В его окружении такое употребление алкоголя не считалось чем-то необычным: многие взрослые жители поселка, где значительная часть населения работала на лесозаготовках, тоже регулярно выпивали. Подробнее о судьбе мужчины и роковой цепочке событий — в материале «Радио 1».





Содержание Как Василий Буштаренко напал на собственных детей Алеша получил ожоги 80% тела Приемная мама долго не рассказывала Алеше о трагедии Алексей узнал о родном брате в десять лет Встреча Алексея с биологическим отцом Как Алексей научился принимать свою внешность Алексей получил образование и помогает людям Личная жизнь Алексея и мечта о семье Как простить человека, который пытался убить

Как Василий Буштаренко напал на собственных детей

Василий Буштаренко (фото: кадр из программы «На самом деле»)

«Я просто запихал его в печь. Не знал, что это мой сын».

Алеша получил ожоги 80% тела

Алексей Буштаренко (фото: кадр из программы «На самом деле»)

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Приемная мама долго не рассказывала Алеше о трагедии

Фото: iStock / fiorigianluigi

«Давайте я скажу сразу. Того, что случилось в январе 2005 года, я не помню совсем. Ни печь, ни болевой шок, ни врачей. Слишком мал был. А первое воспоминание — санаторий, детская кроватка с ограждением и лицо моей мамы — Фаины Филипповны, которая пришла меня проведать», — рассказывал Алексей.

Алексей узнал о родном брате в десять лет

«Мне было лет десять, когда мама рассказала мою историю. Как же больно мне было узнать про брата. Я ведь его совсем не помню. Часто думал, что мог выжить он, а не я», — признавался Алексей.

Встреча Алексея с биологическим отцом

Василий Буштаренко (фото: кадр из программы «На самом деле»)

«Я не держу на них зла. Виноваты там оба. То, что совершил отец… Как бы сказать. В измененном сознании это был не совсем он… Как можно спрашивать с него? Если и осуждаю, то только за то, что пил и принимал наркотики», — объяснял Алексей.

Как Алексей научился принимать свою внешность

«Видите, у меня кадык чуть смещен, это из-за трахеостомы. Пальцы были слипшиеся, их хирурги разделяли. А к остальному я привык», — рассказывал он.

«В детстве я ненавидел людей. Мне иногда казалось, что они считают меня животным. В какой-то момент я увлекся психологией. Это мне многое объяснило. И ненависть прошла, испарилась», — вспоминал Алексей.



Алексей Буштаренко (фото: кадр из программы «На самом деле»)

«В школе мне очень повезло, меня не травили из-за внешности. Вообще это некий фильтр, который сразу проявляет людей рядом. Кто хочет быть настоящим другом, тому не важно, как я выгляжу. Важно, какой я человек», — говорил Алексей.

Алексей получил образование и помогает людям

«Я лентяй, увлекаюсь многим, но остановиться и углубиться во что-то не хватает терпения. Не могу себя представить работающим в офисе с 9.00 до 18.00, поэтому подрабатываю по заявкам. Кому-то с ремонтом помочь, мебель собрать, вынести что-то тяжелое», — рассказывал он.

Личная жизнь Алексея и мечта о семье

Алексей Буштаренко (фото: кадр из программы «На самом деле»)

Как простить человека, который пытался убить

«Нужно увидеть корень зла, а не последствия этого. Часто мы сами создаем себе проблемы, с которыми потом героически сражаемся. Знаете, отец ведь до сих пор у меня просит прощения. Я его давно простил. А ему тяжело принять то, что я не держу на него зла. И тут дело не в том, простил я его или нет. Он сам себя простить не может», — сказал Алексей.