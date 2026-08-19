19 августа 2026, 03:23

Фото: iStock / corrigan201

34-летняя Юлия Романова из Красноярска пропала 18 июня 2016 года, а спустя две недели ее нашли в заброшенном детском лагере в тяжелом состоянии. Женщина не помнила, что с ней произошло, а родные заподозрили насилие. Однако Следственный комитет не нашел состава преступления и отказал в возбуждении уголовного дела. Подробнее — в материале «Радио 1».





Содержание Исчезновение Юлии Романовой и поиски под Красноярском Следователи не нашли состава преступления Семья требует нового расследования Что известно о состоянии Юлии после исчезновения

Исчезновение Юлии Романовой и поиски под Красноярском

Фото: iStock / SB Arts Media

«Как она выжила — загадка. Создавалось впечатление, что ее били, а потом закопали, но она чудом выбралась», — говорила мать.

«У нее сильная депрессия. Вспомнить ничего не может. Невролог сказал: это защитная реакция организма. Диагноз серьезный, связанный с поражением головного мозга. Две недели без воды и еды, сами подумайте! Она говорит: "Как я теперь жить буду?". А я отвечаю: «Как жила, так и будешь!"», — поделилась женщина.

Следователи не нашли состава преступления

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«Свели все к тому, что виновата сама. Приписали чуть ли не суицид, наркоманкой назвали. Да ее затравили, загнали в угол. Но суицидом тут и не пахнет! Не мог человек сам себя две недели голодом морить!», — возмущается женщина.

Семья требует нового расследования

Фото: iStock / Andrey Zhuravlev

«Она еще слабенькая, но старается сама себя обслужить: "Что я — маленькая? Я не больная". Рвется на работу», — рассказывает мать.

Что известно о состоянии Юлии после исчезновения