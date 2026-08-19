«Заживо погребенная» Юлия Романова: как пропавшую на две недели женщину нашли в заброшенном лагере и почему СК не увидел преступления?
34-летняя Юлия Романова из Красноярска пропала 18 июня 2016 года, а спустя две недели ее нашли в заброшенном детском лагере в тяжелом состоянии. Женщина не помнила, что с ней произошло, а родные заподозрили насилие. Однако Следственный комитет не нашел состава преступления и отказал в возбуждении уголовного дела. Подробнее — в материале «Радио 1».
Исчезновение Юлии Романовой и поиски под КрасноярскомЮлия Романова пропала 18 июня 2016 года. В тот день 34-летняя жительница Красноярска отправилась на день рождения своей 10-летней крестницы. После праздника домой женщина не вернулась. Почти две недели полиция и волонтеры пытались установить ее местонахождение, однако поиски не давали результата.
3 июля Юлию обнаружил сторож заброшенного детского лагеря под Красноярском. Мужчина случайно наткнулся на женщину. Мать Юлии, Ольга Владимировна, рассказывала, что дочь находилась в крайне тяжелом состоянии. Все ее тело покрывали синяки, глаза загноились, а в ушах и носу находилась земля. На затылке у женщины была глубокая рана, на ногах образовались пролежни.
За время исчезновения Юлия практически не ела и не пила около двух недель. Женщина оказалась сильно истощена.
«Как она выжила — загадка. Создавалось впечатление, что ее били, а потом закопали, но она чудом выбралась», — говорила мать.Когда Юлию нашли, она не могла разговаривать и не помнила, что с ней произошло. Больше двух недель женщина провела в реанимации БСМП. Врачи боролись за ее жизнь. Только 18 июля медики перевели Юлию из реанимации в обычную палату. 29 июля женщину выписали домой.
После больницы Юлия поселилась у бабушки. Однако полностью восстановиться ей пока не удалось. По словам родных, женщина находится в глубокой депрессии, почти не разговаривает и не может вспомнить обстоятельства своего исчезновения. Мать объясняет, что врачи связывают потерю воспоминаний с защитной реакцией организма.
«У нее сильная депрессия. Вспомнить ничего не может. Невролог сказал: это защитная реакция организма. Диагноз серьезный, связанный с поражением головного мозга. Две недели без воды и еды, сами подумайте! Она говорит: "Как я теперь жить буду?". А я отвечаю: «Как жила, так и будешь!"», — поделилась женщина.Родственники надеются, что состояние женщины постепенно улучшится. По словам Ольги Владимировны, врачи считают, что Юлия сможет восстановиться, однако для этого потребуется время. Сейчас ей особенно нужна помощь психолога.
Следователи не нашли состава преступления8 августа 2016 года Следственный комитет завершил доследственную проверку по факту исчезновения Юлии Романовой и отказал в возбуждении уголовного дела. Старший помощник руководителя ГСУ СК России по Красноярскому краю Ольга Шаманская объяснила решение отсутствием состава преступления.
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По ее словам, следователи изучили обстоятельства исчезновения женщины, ее личную жизнь и банковские счета. В результате они пришли к выводу, что никто не совершал преступления в отношении Юлии. Для семьи Романовой такое решение стало тяжелым ударом. Родные женщины не согласны с выводами следствия и считают, что произошедшее нельзя объяснить случайностью или добровольным решением самой Юлии.
При этом родственники не согласны с предположениями, которые, по их мнению, следствие рассматривало в ходе проверки.
«Свели все к тому, что виновата сама. Приписали чуть ли не суицид, наркоманкой назвали. Да ее затравили, загнали в угол. Но суицидом тут и не пахнет! Не мог человек сам себя две недели голодом морить!», — возмущается женщина.По мнению семьи, состояние Юлии и обстоятельства, при которых ее нашли, требуют более тщательной проверки.
Семья требует нового расследованияРодные Юлии намерены добиваться возобновления проверки и проведения независимого расследования. У семьи остается много вопросов и к обстоятельствам исчезновения женщины, и к событиям, которые предшествовали ее обнаружению.
Отдельно родственников беспокоит ситуация на работе Юлии. По их словам, руководство аптеки, где она работает, возложило на женщину недостачу и фактически обвинило ее в краже. При этом руководство не стало увольнять сотрудницу.
Сама Юлия пока остается очень слабой, однако старается вернуться к привычной жизни.
«Она еще слабенькая, но старается сама себя обслужить: "Что я — маленькая? Я не больная". Рвется на работу», — рассказывает мать.
Что известно о состоянии Юлии после исчезновенияПосле выписки Юлии предстоит длительная реабилитация. Родные рассчитывают, что постепенно женщина сможет восстановить здоровье и вернуться к обычной жизни.
Родные хотят понять, что произошло с Юлией 18 июня и в последующие почти две недели. Они не могут объяснить, каким образом женщина оказалась на территории заброшенного лагеря в настолько тяжелом состоянии, почему ее тело покрывали травмы, откуда в ушах и носу появилась земля и как она смогла выжить после длительного отсутствия воды и еды.