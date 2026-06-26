Жаловался на внучку перед смертью: новые детали в деле об убийстве экс-мэра Самары и его жены. За что Бельская на самом деле избавилась от бабушки и деда

26 июня 2026, 15:13

Семья Тарховых (Фото: кадр из программы «Малахов»)

За несколько месяцев до своей гибели бывший мэр Самары Виктор Тархов жаловался знакомым на внучку Екатерину Бельскую, которая бросила учёбу, не работала и постоянно требовала денег. Сенсационными подробностями разговора поделился журналист 5-tv.ru прямо из зала Самарского областного суда, где рассматривается громкое дело об убийстве экс-чиновника и его жены Натальи. Что насторожило окружение Тархова в переписке и поведении Екатерины Бельской и какие детали заставили его приятеля обратиться в полицию, расскажет «Радио 1».





Содержание Как внучка пыталась обмануть друга семьи Показания очевидцев по делу об убийстве Тарховых Шокирующие подробности дела Тарховых Хладнокровный план Бельской по завладению наследством

Как внучка пыталась обмануть друга семьи



Екатерина Бельская (Фото: кадр из программы «Малахов»)

«Написал, что он по семейным обстоятельствам в Москве, приедет приблизительно 19 января, и тогда созвонимся. В этом СМС ещё была приписка: «Все вопросы к Кате», — приводит слова приятеля телеканал «РЕН ТВ».

Показания очевидцев по делу об убийстве Тарховых

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«Я взял пакет и бросил в багажник. Было несколько пакетов, Екатерина сказала, что там строительный мусор. И говорит: «Давай выкинем мусор по дороге. «Выбросили на Садовой. Она испугалась, что люди будут ковыряться в ее пакете во дворе дома», — сообщил очевидец по делу.

«Я размещал объявление о продаже соды ещё в 2019-2020 годах. Обратилась Екатерина, хотела купить. Я продал ей два мешка. Сначала было шесть кг, потом еще отдельно купила. В итоге получилось 56 кг вещества», — рассказал присутствующий.



Виктор и Наталья Тарховы (Фото: кадр из программы «Малахов»)

Шокирующие подробности дела Тарховых

Хладнокровный план Бельской по завладению наследством