Жаловался на внучку перед смертью: новые детали в деле об убийстве экс-мэра Самары и его жены. За что Бельская на самом деле избавилась от бабушки и деда
За несколько месяцев до своей гибели бывший мэр Самары Виктор Тархов жаловался знакомым на внучку Екатерину Бельскую, которая бросила учёбу, не работала и постоянно требовала денег. Сенсационными подробностями разговора поделился журналист 5-tv.ru прямо из зала Самарского областного суда, где рассматривается громкое дело об убийстве экс-чиновника и его жены Натальи. Что насторожило окружение Тархова в переписке и поведении Екатерины Бельской и какие детали заставили его приятеля обратиться в полицию, расскажет «Радио 1».
Как внучка пыталась обмануть друга семьиДавний знакомый Виктора Тархова Александр Кузнецов, с которым они были знакомы более 30 лет, рассказал, что обычно Тархов не делился личными проблемами с друзьями. Однако летом 2024 года глава волжской столицы сделал исключение. Мужчина эмоционально пожаловался на внучку, с сожалением сказав, что та бросила учёбу и нигде не работала. Её интересовали только деньги. Именно этот человек первым поднял тревогу, когда политик перестал выходить на связь в новогодние праздники и не ответил на поздравления с днём рождения, что вызвало беспокойство у всего окружения. Согласно показаниям свидетеля, на вопросы о том, где находятся Тарховы, внучка экс-мэра Екатерина отвечала, что у её бабушки случился инсульт и дед якобы увез супругу в Москву на машине скорой помощи. Аналогичное сообщение, которое, предположительно, было отправлено от имени самого Виктора Тархова, получил и его бывший коллега. По материалам дела, в СМС-сообщении, полученном с абонентского номера, предположительно принадлежащего Тархову, указывалось, что мужчина находится в столице по семейным обстоятельствам.
«Написал, что он по семейным обстоятельствам в Москве, приедет приблизительно 19 января, и тогда созвонимся. В этом СМС ещё была приписка: «Все вопросы к Кате», — приводит слова приятеля телеканал «РЕН ТВ».Получив такое уведомление и заподозрив неладное, сослуживец обратился в правоохранительные органы. Свидетеля насторожила сухость сообщения, отсутствие привычной подписи «ВАТ» (которой Тархов всегда подписывался) и то, что это была не просто отсрочка, а фактическое перекладывание всех вопросов на внучку. В сопровождении оперуполномоченного он проследовал к месту жительства Тарховых. Бельская не пустила оперативника дальше порога, пригласив внутрь квартиры только знакомого семьи.
Александр рассказал, что в квартиру не заходил, а стоял на пороге. При входе его охватило тревожное чувство, хотя внешне всё выглядело обычно — он заметил лишь мешки со строительным раствором. Из спальни доносился странный звук, напоминающий постукивание молоточком. Запахов, которые бы его насторожили, не было, и, кроме Кати, он никого в помещении не видел. Кузнецов сообщил эти сведения в Самарском областном суде в ходе судебных заседаний по делу об убийстве Виктора Тархова. А на следующий день, по словам свидетеля, девушка передала мужчине подарок якобы от экс-мэра — бутылку виски.
Показания очевидцев по делу об убийстве ТарховыхСледующим свидетелем выступил таксист, регулярно возивший Екатерину; водитель дал важные показания о действиях подозреваемой после исчезновения деда.
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Он перевозил для неё дымящиеся бочки и тяжёлые мешки с «мусором», в которых следствие подозревает останки убитых супругов.
«Я взял пакет и бросил в багажник. Было несколько пакетов, Екатерина сказала, что там строительный мусор. И говорит: «Давай выкинем мусор по дороге. «Выбросили на Садовой. Она испугалась, что люди будут ковыряться в ее пакете во дворе дома», — сообщил очевидец по делу.Также водитель вспоминал о поездках со странным неадекватным мужчиной, визитах в банк и ломбард, а также о её травмированном пальце. Третьим свидетелем выступил другой таксист, тот знал Екатерину давно и часто подвозил девушку. Водитель обратил внимание на подозрительно быстро заживший перелом ноги Бельской и факт перевозки двух больших бочек. Пассажирка объяснила водителю, что ёмкости нужны для заморозки продуктов на каком-то мероприятии. Четвёртым свидетелем стал продавец каустической соды. Екатерина приобрела у него гидроксид натрия. Это вещество является сильной щелочью и часто применяется для очистки выгребных ям.
Реализатор подробно описал обстоятельства сделки.
«Я размещал объявление о продаже соды ещё в 2019-2020 годах. Обратилась Екатерина, хотела купить. Я продал ей два мешка. Сначала было шесть кг, потом еще отдельно купила. В итоге получилось 56 кг вещества», — рассказал присутствующий.Пятым свидетелем выступил еще один работник таксомоторного парка. Водитель рассказал о своей поездке, которая состоялась примерно в феврале. Тогда он вез в аэропорт темноволосого мужчину неславянской внешности. Это описание полностью совпадает с портретом Дмитрия Метревели. Он также является одним из подозреваемых по делу об убийстве экс-мэра Самары и его супруги. Следователи уверены, что Метревели несколько дней прятался на балконе у жертв. Позже соучастник помог их убить и расчленил тела. Сам таксист вспоминает ту поездку следующим образом: «Забрал с Самарской улицы и отвез утром в аэропорт, в районе 8:00. У мужчины был черный рюкзак. Вел себя спокойно, адекватно, практически всю дорогу спал, в дороге не общались». Шестой свидетель, торговый работник строительного магазина, рассказал о покупке Екатериной сабельной пилы 5 января 2025 года. По словам реализатора, девушка объяснила покупку подарком для молодого человека, но вела себя крайне нервно: «Было видно, что волнуется, и испытала сильный стресс». Факт приобретения подозрительного инструмента подтверждается записями с камер видеонаблюдения. На этом допрос свидетелей завершен.
Шокирующие подробности дела ТарховыхОб убийстве экс-мэра Самары Виктора Тархова и его супруги Натальи в собственном доме стало известно в феврале 2025 года. По данным следствия, супруги были убиты примерно за месяц до того, как их тела были обнаружены. По подозрению в совершении двойного убийства задержана и арестована их внучка Екатерина Бельская.
Следствие полагает, что после гибели родственников девушка на протяжении месяца вела переписку с их телефонов, сообщая знакомым, что Тарховы уехали из страны. Кроме того, по версии следствия, обвиняемая в убийстве начала продавать имущество бабушки и деда, используя поддельные документы.