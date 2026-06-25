Едва стала совершеннолетней: как мать Тимура Еремеева вступила в связь с Мишулиным и почему скрывала тайну отцовства. Позор в суде и итоги теста ДНК
Он вырос в деревянном доме под Москвой без отца, а его мать боялась дать ему настоящее отчество, чтобы соседи не дразнили мальчика. Но однажды осенью 2017 года вся страна узнала имя Тимура Еремеева. В эфире ток-шоу он заявил, что его отцом является великий Спартак Мишулин. Это признание раскололо семью народного артиста, развязало войну за наследство и заставило суд сомневаться в результатах ДНК. Подробности читайте в материале «Радио 1».
Мечта мальчика из коммуналкиАктёр и телеведущий Тимур Еремеев родился в 1983 году в подмосковном посёлке в очень скромных условиях. Его мать-геолог, далёкая от мира искусства, в одиночку воспитывала ребёнка в комнате коммунальной квартиры старого деревянного дома. Несмотря на бытовые трудности и вечную занятость, Татьяна делала всё, чтобы сын видел прекрасное, — женщина прививала ему любовь к искусству с ранних лет. Главной семейной радостью стали походы в театр.
Родительница бережно хранила программки, покупала наследнику книги и поддерживала его увлечение рисованием. В этой скромной, но полной любви обстановке у мальчика зародилась мечта. Он твёрдо решил, что обязательно выйдет на профессиональную сцену.
Дорога к мечтеПуть Тимура к актёрской профессии был непростым. В старших классах юноша начал заниматься в театральном классе при училище имени Щепкина. Преподаватели сразу заметили его интеллигентность и начитанность. Когда пришло время поступать, талант молодого человека получил достойную оценку в высшем театральном училище. Парня взяли не на первый, а сразу на второй курс — в мастерскую к Владимиру Селезнёву. Однако студенческие годы преподнесли неожиданный поворот. Через год Тимур перевёлся в Институт гуманитарного образования и информационных технологий.
«В Щепке не всё складывалось так, как хотелось бы мне. Например, я не сдал кучу задолженностей за первый курс», — объяснял он своё решение изданию News.ru.После окончания училища Тимура призвали в ряды Вооружённых сил. Призывнику довелось служить в Театре Российской армии, что позволило не прерывать актёрскую практику. В 2004 году состоялся первый кинодебют, и карьера стала развиваться размеренно вплоть до событий переломного 2017 года.
Откровенный рассказ материОсенью 2017 года в программе «Пусть говорят» произошло событие, которое мгновенно стало главной темой для обсуждения. Выпуск с провокационным названием «Сын или самозванец» привлёк к экранам миллионы зрителей. В центре внимания оказался Тимур Еремеев, который публично заявил: его отцом является народный артист Спартак Мишулин, известный миллионам как «Карлсон». По словам Тимура, за этим заявлением стояло не стремление к материальным благам, а желание перестать скрывать правду, говорить об отце открыто и рассказать маленькой дочери, кем был её дедушка. За этой историей скрывалась трогательная судьба его матери. Татьяна Еремеева познакомилась со Спартаком Мишулиным в Вологде. Знаменитый артист приехал в город на съёмки фильма «Достояние республики». Мужчине уже было за сорок, а девушка только стала совершеннолетней.
«Мы познакомились в Вологде на съёмках фильма «Достояние республики» в 1970 году. Я тогда училась в десятом классе», — делилась женщина в интервью «7 Дней.ru».Актёр потерял голову от любви и красиво ухаживал. Он даже предлагал возлюбленной руку и сердце. Однако юная Таня испугалась огромной разницы в возрасте и ответила решительным отказом.
«Это было ещё до его женитьбы на Валентине — маме Карины. Но я была слишком молода и не восприняла его слова всерьёз», — поделилась возлюбленная Спартака.Спустя десять лет судьба вновь свела их, роман возобновился с новой силой, и на свет появился мальчик. Через несколько лет Спартак Мишулин приехал знакомиться с сыном, они прогуливались, держась за руку и тихо разговаривали. Эти редкие моменты Тимур до сих пор хранит в памяти.
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Чтобы уберечь сына от сплетен, Татьяна дала ему вымышленное отчество Сергеевич, не подозревая, что спустя много лет тайна его знаменитого отца станет достоянием всей страны.
«Когда женщина не замужем, отец указывается с её слов. Я записала сына на свою фамилию, которую получила при рождении. А отчество вымышленное. Спартак не возражал дать сыну свои фамилию и отчество. Но я боялась. Поймите, мы жили в маленьком рабочем посёлке, в коммуналке, среди соседей встречались и пьющие, и злобные люди. Отчество Спартакович звучит непривычно, сына могли начать дразнить. Объяснила свои мотивы Мишулину, он отнёсся с пониманием», — рассказала Татьяна Еремеева в интервью журналу «Караван историй».
Семейный конфликт, который обсуждала вся странаЗаявление Тимура вызвало бурю негодования у Карины Мишулиной, официальной наследницы актёра. Девушка выросла с твёрдой уверенностью в своей исключительности. Слова Еремеева стали для неё личным оскорблением. Карина эмоционально назвала его самозванцем и мошенником. Тимур попытался сгладить конфликт и публично отказался от претензий на наследство. Молодой мужчина также заявил, что не будет менять фамилию. Однако маховик взаимных обид уже был запущен.
При этом общественное мнение встало на сторону Тимура. Телезрительницы поддержали тактичного юношу и отметили его удивительное внешнее сходство с предполагаемым отцом. Первая ДНК-экспертиза в телеэфире подтвердила их кровное родство, но законная семья артиста не приняла этот результат. Родственники подали иск, и начался долгий марафон новых ток-шоу и судебных заседаний. Дочь Мишулина добилась решения суда, в котором было указано, что результаты экспертизы были сфальсифицированы, а родство Мишулина и Еремеева юридически не подтверждено. Таким образом, вердикт Фемиды оказался неутешительным для Тимура: суд не признал его официальным сыном Спартака Мишулина. Однако для миллионов зрителей это не имело значения. В их глазах непризнанный наследник навсегда остался родным сыном знаменитого актёра.