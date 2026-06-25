Едва стала совершеннолетней: как мать Тимура Еремеева вступила в связь с Мишулиным и почему скрывала тайну отцовства. Позор в суде и итоги теста ДНК

25 июня 2026, 18:49

Тимур Еремеев (Фото: РИА Новости/Кирилл Каллиников)

Он вырос в деревянном доме под Москвой без отца, а его мать боялась дать ему настоящее отчество, чтобы соседи не дразнили мальчика. Но однажды осенью 2017 года вся страна узнала имя Тимура Еремеева. В эфире ток-шоу он заявил, что его отцом является великий Спартак Мишулин. Это признание раскололо семью народного артиста, развязало войну за наследство и заставило суд сомневаться в результатах ДНК. Подробности читайте в материале «Радио 1».





Содержание Мечта мальчика из коммуналки Дорога к мечте Откровенный рассказ матери Семейный конфликт, который обсуждала вся страна После бури: тишина и новые планы

Мечта мальчика из коммуналки

Дорога к мечте



Тимур Еремеев (Фото: РИА Новости/Кристина Кормилицына)

«В Щепке не всё складывалось так, как хотелось бы мне. Например, я не сдал кучу задолженностей за первый курс», — объяснял он своё решение изданию News.ru.

Откровенный рассказ матери



Спартак Мишулин (Фото: РИА Новости/Рикельман А.)

«Мы познакомились в Вологде на съёмках фильма «Достояние республики» в 1970 году. Я тогда училась в десятом классе», — делилась женщина в интервью «7 Дней.ru».

«Это было ещё до его женитьбы на Валентине — маме Карины. Но я была слишком молода и не восприняла его слова всерьёз», — поделилась возлюбленная Спартака.

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«Когда женщина не замужем, отец указывается с её слов. Я записала сына на свою фамилию, которую получила при рождении. А отчество вымышленное. Спартак не возражал дать сыну свои фамилию и отчество. Но я боялась. Поймите, мы жили в маленьком рабочем посёлке, в коммуналке, среди соседей встречались и пьющие, и злобные люди. Отчество Спартакович звучит непривычно, сына могли начать дразнить. Объяснила свои мотивы Мишулину, он отнёсся с пониманием», — рассказала Татьяна Еремеева в интервью журналу «Караван историй».

Семейный конфликт, который обсуждала вся страна



Карина Мишулина (Фото: РИА Новости/Екатерина Чеснокова)

После бури: тишина и новые планы