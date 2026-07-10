Живы и уже далеко: кто помог пропавшей в тайге семье Усольцевых исчезнуть навсегда? Финальная версия и странные зацепки в деле
Девять месяцев назад семья Усольцевых бесследно исчезла в тайге Красноярского края. Масштабные поиски не принесли результатов. Местные жители всё чаще склоняются к мысли о намеренном побеге. Чтобы прояснить ситуацию, журналисты aif.ru отправились в Кутурчинское Белогорье и прошли по предполагаемому маршруту семьи, рассмотрев все основные версии. Обсуждались несчастный случай, нападение зверей, криминал и даже семейная трагедия. Но ни одна из этих гипотез пока не подтверждена. Почему семья Усольцевых могла инсценировать своё исчезновение и куда на самом деле они могли скрыться, читайте в материале «Радио 1».
Не дойти до тайги — был ли у них такой вариант?Существует версия, что Ирина Усольцева перестала выходить на связь ещё до исчезновения семьи. Аргументом служит внезапное отсутствие активности женщины в сети. Последнее сообщение SMM-менеджеру было посвящено лишь планам на поездку к «местам силы». Однако репортёры опровергли эту теорию. Выяснилось, что мобильная связь в районе Кутурчина работает крайне плохо. Сигнал оператора Ирины пропадал задолго до посёлка. Следовательно, выход из информационного поля не доказывает, что Усольцева не добралась до намеченного маршрута.
Среди тайги, под проливным дождём — путь, где каждый шаг мог стать последнимПо словам очевидцев, семья интересовалась скалой Мальвинка и Камнем Желаний. Начало маршрута довольно простое и проходит по широкой дороге. Однако дальше путь резко усложняется. Местность покрыта курумником — опасными россыпями острых камней. Для семьи с маленьким ребёнком такой путь крайне рискованный.
Обозреватели убедились в этом на собственном опыте. Даже следуя по меткам в дождь, представители прессы легко сбивались с пути у скалы Мальвинка. Из-за этих препятствий авторы расследования сделали закономерный вывод: скорее всего, Усольцевы дошли максимум до Камня Желаний, так как заблудиться на этом участке практически невозможно.
Предположение о том, что могло произойти столкновение с дикими зверями и браконьерамиТеория о нападении медведя выглядит сомнительной. Хищники в Кутурчинском Белогорье водятся, но на людей здесь не нападают. К тому же после встречи со зверем обычно остаются физические улики. Однако поисковики не нашли ни одежды, ни останков. Не выдерживает критики и версия о браконьерах. Местные нелегальные охотники избегают огнестрельного оружия, чтобы не привлекать внимания. Они предпочитают бесшумные методы добычи, например петли.
Неизвестный маршрут и следы, указывающие на вторую машинуСреди важных деталей — тропинка, которая отходит от дороги на Мальвинку примерно в километре от посёлка. Она ведёт через лес и луг, а затем выходит на трассу «Ивановка — Мина». Приезжие легко могут пройти мимо, но местные жители знают этот путь. По слухам, глава семьи уже бывал здесь раньше, во время прошлых поездок в Кутурчин. Эта тайная дорога даёт семье идеальный шанс скрыться. По ней они могли незаметно добраться до заранее оставленного автомобиля или встретиться с сообщником. Одна из зацепок — частный дом, вертолёт и знакомый бизнесмен. Последний раз пропавших видели в частном доме-юрте.
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Участок принадлежит мужчине по имени Александр, который, как утверждают собеседники издания, когда-то работал вместе с главой семейства. В день исчезновения бизнесмен находился в посёлке. Когда вечером начался сильный дождь, местные жители сообщили ему, что семья с ребёнком ушла от машины в лес несколько часов назад и не вернулась. Александр, по их словам, не проявил тревоги, предположив, что они просто пережидают непогоду. Также рассматривается версия с использованием вертолёта.
Район позволяет совершать частные полёты без уведомления диспетчеров. Предприниматель от общения с прессой отказался, сказав, что вокруг происшествия уже слишком много вымысла и суеты.
Почему возникла мысль о намеренном исчезновенииСценарий намеренного ухода, по мнению журналистов, подтверждают сразу несколько обстоятельств. Машину оставили с заблокированным рулём, а в салоне остались личные вещи, включая сумку Ирины. Это говорит о том, что семья не планировала короткую прогулку. Главное, что не даёт покоя, — мотив. Усольцевы не производили впечатления состоятельных людей: долги, недостроенное жильё. Однако репортёры допускают, что реальная картина была гораздо запутаннее.
Возможно, у Сергея имелись скрытые активы или неочевидные деловые связи. Помимо этого, корреспонденты обращают внимание на ещё один нюанс: профессиональное прошлое главы семьи. Сергей Усольцев участвовал в международных проектах и разработках с привлечением иностранного капитала. Этот факт лишь усиливает версию о наличии скрытых ресурсов. Журналисты делают из этого закономерный вывод: если исчезновение не стало результатом трагедии, правоохранителям необходимо детально проверить всех людей и обстоятельства, на которые указывают местные жители. По мнению криминалиста Михаила Игнатова, семья Усольцевых выйдет на связь только по собственному желанию. Если они скрылись намеренно, не оставив следов, принудить их к контакту не удастся.
«Выманить их на обратную связь крайне тяжело или невозможно. Значит, у них были веские основания, чтобы скрыться. Особо провокацию не устроишь. Не для того они, вероятно, в таком режиме покидали Россию, чтобы из-за мелочи обнаружить себя, вступать с кем-то в диалог. Значит, были причины всё бросить в один момент и исчезнуть. Я не вижу возможности вынудить их выйти на связь», — пояснил эксперт изданию NEWS.ru.Криминалист добавил, что найти людей, добровольно ушедших «на дно», без знания их новых имён и документов практически невозможно.
Где именно сейчас находятся Сергей, Ирина и Арина, по-прежнему остаётся загадкой.