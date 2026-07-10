Живы и уже далеко: кто помог пропавшей в тайге семье Усольцевых исчезнуть навсегда? Финальная версия и странные зацепки в деле

10 июля 2026, 16:15

Семья Усольцевых (фото: кадр из программы «Малахов»)

Девять месяцев назад семья Усольцевых бесследно исчезла в тайге Красноярского края. Масштабные поиски не принесли результатов. Местные жители всё чаще склоняются к мысли о намеренном побеге. Чтобы прояснить ситуацию, журналисты aif.ru отправились в Кутурчинское Белогорье и прошли по предполагаемому маршруту семьи, рассмотрев все основные версии. Обсуждались несчастный случай, нападение зверей, криминал и даже семейная трагедия. Но ни одна из этих гипотез пока не подтверждена. Почему семья Усольцевых могла инсценировать своё исчезновение и куда на самом деле они могли скрыться, читайте в материале «Радио 1».





Содержание Не дойти до тайги — был ли у них такой вариант? Среди тайги, под проливным дождём — путь, где каждый шаг мог стать последним Предположение о том, что могло произойти столкновение с дикими зверями и браконьерами Неизвестный маршрут и следы, указывающие на вторую машину Почему возникла мысль о намеренном исчезновении

Не дойти до тайги — был ли у них такой вариант?

Среди тайги, под проливным дождём — путь, где каждый шаг мог стать последним

Предположение о том, что могло произойти столкновение с дикими зверями и браконьерами



Тайга (istockphoto/Piotr Krzeslak)

Неизвестный маршрут и следы, указывающие на вторую машину

«Могу ходить голая»: куда пропал молодой любовник Надежды Бабкиной в день её 75-летия и чем он занимается на Бали без неё

Почему возникла мысль о намеренном исчезновении



Сергей и Ирина Усольцевы (Фото: кадр из программы «Пусть говорят»)

«Выманить их на обратную связь крайне тяжело или невозможно. Значит, у них были веские основания, чтобы скрыться. Особо провокацию не устроишь. Не для того они, вероятно, в таком режиме покидали Россию, чтобы из-за мелочи обнаружить себя, вступать с кем-то в диалог. Значит, были причины всё бросить в один момент и исчезнуть. Я не вижу возможности вынудить их выйти на связь», — пояснил эксперт изданию NEWS.ru.