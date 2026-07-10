Цветы от Градского, измены мужа и тайный мужчина из Армении, появившийся после смерти Иосифа: что все эти годы скрывала Нелли Кобзон?
Все привыкли видеть Нелли Кобзон в образе идеальной женщины: безупречная причёска, прямая спина, тихая улыбка и место чуть позади великого мужа. Однако за благополучием образцовой советской семьи скрывались годы тяжёлого труда, проглоченные обиды и борьба за то, чтобы сохранить этот брак, не потеряв себя. Что на самом деле пришлось пережить простой ленинградской девчонке, ставшей единственной гаванью для самого известного ловеласа советской эстрады, читайте в материале «Радио 1».
Отец — «враг народа», а она — мишень для публичного унижения?Невероятная сила духа Нелли сформировалась ещё в ранние годы. Настоящее имя девушки — Нинель, она родилась в послевоенном Ленинграде в 1950 году. Отец был фронтовиком и руководил крупным производством. Поначалу семья жила в полном достатке. У них была просторная квартира, красивая мебель и богатая библиотека.
Однако безоблачное детство внезапно закончилось. По стране прокатилась волна борьбы с «цеховиками» — нелегальными производителями. Главу семьи арестовали и приговорили к 15 годам лагерей. Государство безжалостно конфисковало всё их имущество. Мать, Полина Моисеевна, осталась одна с двумя маленькими детьми без средств к существованию. После случившегося девочка рано повзрослела и пережила тяжёлую психологическую травму. Школьная учительница вместо поддержки устроила публичную порку детям, чьи родители пострадали от репрессий. Педагог выставила их перед всем классом и назвала «детьми врагов народа». Позже вместе с измученной матерью подросток продавала на барахолке ценные вещи — редкие книги из отцовской библиотеки, — чтобы купить хлеб и крупу. И при этом она до последнего была уверена: её папа — честный человек. Суровая жизнь сделала девушку предельно практичной.
Урождённая Дризина поступила в техникум общественного питания, рассудив просто: умение готовить — это гарантия того, что семья не останется голодной. Нелли росла очень послушной, чувство долга для неё всегда стояло выше собственных желаний. Когда мать категорически запретила встречаться с первым возлюбленным, она без лишних слов разорвала отношения.
«Былинка» из Ленинграда: первая встреча Кобзона и НеллиК 40 годам Иосиф Кобзон уже был суперзвездой. За спиной — громкие романы и два брака с известными артистками: Вероникой Кругловой и Людмилой Гурченко. Обе женщины были независимыми и стремились к карьере, а не к роли домохозяек. Устав от конкуренции в собственном доме, певец искал совершенно другую спутницу — ту, что станет надёжным тылом и будет жить его жизнью. Они встретились в Москве случайно. Нелли приехала к маминой подруге, и в ту же квартиру заглянул Кобзон.
Увидев красивую девушку, он решил познакомиться. Привыкший к лёгким победам, певец сразу предложил скромнице прогуляться по ночной Москве. Но Нелли решительно отказала. Это задело его самолюбие и одновременно разожгло интерес. Буквально через три дня галантный кавалер повёз избранницу знакомиться с матерью. Мнение родительницы для певца всегда было истиной в последней инстанции. Однако встреча началась с забавного недоразумения. Увидев хрупкую Нелли, Ида Исаевна возмутилась.
Выяснилось, что Иосиф заранее обманул родственницу, назвав невесту девушкой «в теле». Так сын просто перестраховался. Мужчина рассчитывал: если жена поправится после родов, строгая свекровь не сможет предъявить претензий. Когда миниатюрная ленинградка предстала перед Идой Исаевной, мама Кобзона была очень удивлена.
«Ты что, это Нелли?! Сынок, это же настоящая былинка! Зачем было врать?» — рассказывала Нелли Кобзон в интервью «Вокруг ТВ».Предложение последовало молниеносно, но Нелли не спешила бросаться в объятия звезды. Возлюбленная выдвинула строгое условие. Будущий муж обязан поехать в Ленинград и официально попросить её руки у родителей. «Ошалевший от любви» Кобзон послушно взял цветы и отправился в Питер. Вскоре сыграли свадьбу.
Позже Нелли честно признавалась, что безумной страсти в тот момент не испытывала. Женщине были важны уважение, симпатия и чувство защищённости. Подлинная любовь пришла позже, в процессе совместной жизни.
Кастрюли в номерах и существование за спиной мужаПосле свадьбы все иллюзии о красивой жизни быстро развеялись. Нелли вскоре поняла, что роль жены известного человека — это тяжёлая работа без выходных, ведь супруг безраздельно принадлежал публике. Каждое утро народный артист СССР с головой уходил в чужие проблемы, доставая редкие лекарства и решая бытовые вопросы совершенно посторонних людей. Отдавая себя обществу без остатка, супруг возвращался домой абсолютно опустошённым.
На семью у великого артиста просто не оставалось сил. Главный баритон страны был требователен в быту, но при этом предпочитал простые блюда. Обожал наваристые борщи, котлеты и сытное жаркое, которые готовила мама певца. О ресторанах пришлось забыть, и Нелли вынуждена была осваивать кулинарные привычки свекрови.
Чтобы не скучать во время гастролей от одиночества, хранительница очага нашла оригинальный выход. Получив профильное образование, она официально устроилась костюмером и ведущей концертов мужа. Это был единственный способ всегда быть рядом.
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Вместо походов по салонам красоты женщина возила с собой тяжёлые кастрюли и электроплитку. В холодных гостиницах по всей стране бывший повар ресторана «Нева» готовила для любимого свежие блюда, бережно заботясь о проблемном желудке живой легенды. Коллеги откровенно завидовали артисту. Его супруга поражала удивительным контрастом: на сцене блистала как королева, а за кулисами превращалась в безотказную хозяйку. Но главным достижением стали дети. Именно Нелли подарила певцу сына Андрея и дочь Наталью, чего не смогли сделать прежние знаменитые супруги патриарха советской эстрады.
Сплетни о романах на стороне, настойчивые попытки Градского и бегство из домаХаризматичный и властный Кобзон обожал женское внимание и далеко не всегда сопротивлялся соблазнам. О его романах в столице ходили постоянные слухи. Нелли, напротив, свято берегла честь брака. Даже открытые ухаживания Александра Градского, посвящавшего ей песни и дарившего цветы, верная жена общественного деятеля пресекала на корню. Принимая букеты, Нелли Михайловна с ледяной вежливостью отвечала: «Большое спасибо от семьи Кобзонов».Однако всему есть предел. Узнав о серьёзной интрижке мужа, Нелли не стала устраивать скандалов. Она молча собрала вещи, забрала детей и ушла из дома. Полгода разлуки стали для певца настоящим шоком. Иосиф был уверен, что покорная супруга стерпит всё. Воссоединению семьи предшествовала тяжёлая болезнь.
От сильных переживаний из-за ухода жены у Кобзона случился острый приступ радикулита. Певца привезли в пустую квартиру совершенно беспомощным. Чувство долга и сострадание перевесили обиду, и Нелли вернулась, чтобы ухаживать за больным мужем. Сам Иосиф Давыдович позже признавался, что считает этот недуг божьим наказанием за причинённую боль главной женщине в его жизни. После этого случая отношение к супруге кардинально изменилось.
Тёмная тайна приёмного наследника из ЕреванаПоследние годы жизни Народного артиста СССР стали изнурительной борьбой с онкологией. Нелли была рядом постоянно, сопровождая мужа в поездках по зарубежным клиникам и круглосуточно ухаживая за ним. После смерти легендарного певца многие были уверены, что и её жизнь закончилась. Однако вдова нашла в себе силы жить дальше. Она возглавила фонд мужа и активно занялась благотворительностью, но вместо поддержки публика обрушила на женщину волну осуждения.
Сплетники критиковали ухоженный вид и светскую активность верной спутницы легенды советской эстрады. Настоящий скандал разразился, когда журналисты сфотографировали Нелли с импозантным седым мужчиной. Общественность решила, что вдова нашла себе нового возлюбленного. Ситуация вынудила хранительницу памяти публично раскрыть правду. Оказалось, что загадочный спутник — не любовник, а приёмный сын семьи Кобзонов.
Выяснилось, что 40 лет назад супруги тайно усыновили мальчика из Армении. Они не делали из этого пиара, а просто подарили ребёнку семью. Сегодня это уже взрослый человек, давно живущий на исторической родине. Когда мужчина приезжает в Россию, Нелли и дети стараются окружить его теплом и вниманием. Именно этот момент и попал в объектив журналистов.