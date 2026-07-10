Цветы от Градского, измены мужа и тайный мужчина из Армении, появившийся после смерти Иосифа: что все эти годы скрывала Нелли Кобзон?

10 июля 2026, 15:49

Нелли Кобзон (Фото: РИА Новости/Евгений Одиноков)

Все привыкли видеть Нелли Кобзон в образе идеальной женщины: безупречная причёска, прямая спина, тихая улыбка и место чуть позади великого мужа. Однако за благополучием образцовой советской семьи скрывались годы тяжёлого труда, проглоченные обиды и борьба за то, чтобы сохранить этот брак, не потеряв себя. Что на самом деле пришлось пережить простой ленинградской девчонке, ставшей единственной гаванью для самого известного ловеласа советской эстрады, читайте в материале «Радио 1».





Содержание Отец — «враг народа», а она — мишень для публичного унижения? «Былинка» из Ленинграда: первая встреча Кобзона и Нелли Кастрюли в номерах и существование за спиной мужа Сплетни о романах на стороне, настойчивые попытки Градского и бегство из дома Тёмная тайна приёмного наследника из Еревана

Отец — «враг народа», а она — мишень для публичного унижения?



Иосиф Кобзон с супругой Нелли (Фото: РИА Новости/Сергей Гунеев)

«Былинка» из Ленинграда: первая встреча Кобзона и Нелли

«Ты что, это Нелли?! Сынок, это же настоящая былинка! Зачем было врать?» — рассказывала Нелли Кобзон в интервью «Вокруг ТВ».

Кастрюли в номерах и существование за спиной мужа



Иосиф Кобзон (в центре) с супругой Нелли и сыном Андреем (Фото: РИА Новости/Руслан Кривобок)

Развод после 40 лет брака и резкие перемены во внешности: с кем теперь бывший муж Надежды Кадышевой и что он не может простить сыну?

Сплетни о романах на стороне, настойчивые попытки Градского и бегство из дома



Александр Градский (Фото: РИА Новости/Валерий Левитин)

Тёмная тайна приёмного наследника из Еревана