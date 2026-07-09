«Могу ходить голая»: куда пропал молодой любовник Надежды Бабкиной в день её 75-летия и чем он занимается на Бали без неё

09 июля 2026, 17:31

Надежда Бабкина (Фото: РИА Новости/Екатерина Чеснокова)

Надежда Бабкина отмечала 75-летний юбилей в статусе одной из самых обсуждаемых женщин отечественной сцены — и не только благодаря творчеству. Её избранник, 46-летний Евгений Гор, пропустил торжество, уехав по делам на Бали. Почему пара с 23-летним стажем не стремится жить под одной крышей и что стоит за их нестандартным союзом, расскажет «Радио 1».





Содержание Где вырос и чем занимался избранник Надежды Бабкиной до славы Казачка Надя и скромный Ижевчанин: история знакомства, которая изменила жизнь Что говорит народная артистка России о своём формате отношений Кто такой Евгений Гор без Надежды Бабкиной? «Он уже старичок»: тайный муж Надежды Бабкиной

Где вырос и чем занимался избранник Надежды Бабкиной до славы



Евгений Гор (Фото: Инстаграм* @evgeni_gor)

Казачка Надя и скромный Ижевчанин: история знакомства, которая изменила жизнь



Надежда Бабкина (Фото: Инстаграм* @ngbabkina)

Что говорит народная артистка России о своём формате отношений

«В моей квартире в центре Москвы я живу на постоянной основе без любимого мужчины, лишь периодически встречаясь там со своим избранником. ... «Когда я здесь одна, мне говорят: «Тебе там скукота». Никогда! Я иногда просто умышленно хочу побыть одна. Могу голая здесь ходить», — рассказывала казачка Надя в программе «Секрет на миллион».

Кто такой Евгений Гор без Надежды Бабкиной?

Евгений Гор (Фото: Инстаграм* @evgeni_gor)

«Всё начиналось как хобби — для души. Но друзья и знакомые стали заказывать наборы ароматических свечей за неплохие деньги. Тут-то и настало время думать о производстве», — приводит слова Гора «vokrug.tv».

«Он уже старичок»: тайный муж Надежды Бабкиной

Сердце не выдержало: Пугачёва лишилась $2,5 млн пока лежала в клинике. За что Поплавская потребовала «заткнуть её за пояс» и откровения Киркорова о бывшей



Надежда Бабкина (Фото: Инстаграм* @ngbabkina)

«Представь себе, он никуда не пропал, мы до сих пор вместе. Просто у него свой бизнес, который отнимает много времени. Но факт остается фактом: мы вместе 23 года. И нам ничто не мешает заниматься своими делами, а потом встречаться», — поделилась Бабкина в беседе с Вячеславом Манучаровым.

«Да он уже старше меня кажется. Для меня он уже старичок. Совсем седой», — с иронией сказала певица в интервью на канале «Скажи Гордеевой».