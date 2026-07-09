«Могу ходить голая»: куда пропал молодой любовник Надежды Бабкиной в день её 75-летия и чем он занимается на Бали без неё
Надежда Бабкина отмечала 75-летний юбилей в статусе одной из самых обсуждаемых женщин отечественной сцены — и не только благодаря творчеству. Её избранник, 46-летний Евгений Гор, пропустил торжество, уехав по делам на Бали. Почему пара с 23-летним стажем не стремится жить под одной крышей и что стоит за их нестандартным союзом, расскажет «Радио 1».
Где вырос и чем занимался избранник Надежды Бабкиной до славыЕвгений Горшечков родился в Ижевске в марте 1980 года в семье учителя музыки и помощника президента РФ в Кремле. Однако, как не раз признавался музыкант, занимались его воспитанием бабушка Людмила Валерьевна и дедушка Иван Петрович, позволявшие внуку делать то, что ему было по душе.
После школы юноша стал студентом Удмуртского государственного университета, где учился на факультете романо-германской филологии и получил сразу три специальности: филолога, переводчика и преподавателя английского языка. Тем не менее творческая жилка дала о себе знать. Ещё студентом Женя начал посещать местную эстрадную студию. Родственники разглядели в нём вокальный талант и поддержали смелое решение уехать на двухлетнюю стажировку в Лос-Анджелес. Вернувшись в Россию под псевдонимом Евгений Гор, молодой человек начал артистическую карьеру в составе фолк-рок-группы «После 11».
Казачка Надя и скромный Ижевчанин: история знакомства, которая изменила жизньЖизнь Евгения круто изменилась в 2003 году на конкурсе молодых исполнителей в Саратове. Надежда Бабкина, входившая в состав жюри, была покорена голосом и харизмой 23-летнего артиста. Царица русской песни сразу увидела в нём огромный талант и пригласила в столицу, пообещав свою поддержку.
Позже астраханская казачка вспоминала, что её поразили сумасшедшая энергетика парня и проникающий в душу вокал. Творческий союз артиста и исполнительницы русских народных песен вскоре перерос в личные отношения. Когда на «Песне года» Бабкина открыто назвала Женю своим возлюбленным, зрители были шокированы 30-летней разницей в возрасте. На молодого певца обрушилась волна критики и обвинений в меркантильности. Выдержать это давление было непросто, но Евгений упорно доказывал свою самостоятельность и принципиально не принимал дорогих подарков. Ижевчанин строил карьеру исключительно на собственные средства, не используя бюджет знаменитой дамы сердца.
Что говорит народная артистка России о своём формате отношенийГостевой брак без штампа в паспорте стал осознанным выбором Надежды Бабкиной, не желавшей повторять ошибки прошлого и тонуть в быту.
«В моей квартире в центре Москвы я живу на постоянной основе без любимого мужчины, лишь периодически встречаясь там со своим избранником. ... «Когда я здесь одна, мне говорят: «Тебе там скукота». Никогда! Я иногда просто умышленно хочу побыть одна. Могу голая здесь ходить», — рассказывала казачка Надя в программе «Секрет на миллион».Несмотря на то, что раздельное проживание рождало массу нелепых слухов и домыслов о личной жизни Евгения Гора, пара сохранила свой формат отношений, а сам певец научился не обращать внимания на критику.
Кто такой Евгений Гор без Надежды Бабкиной?Евгений Гор никогда не ограничивался ролью спутника знаменитости. Вокалист создал брит-поп-группу Unite It, сам писал музыку и тексты. Коллектив делал качественный европейский рок и в 2012 году дошёл до финала отбора на «Евровидение». Уступили они лишь «Бурановским бабушкам». Понимая риски музыкальной карьеры, Евгений диверсифицировал деятельность. В 2014 году Горшечков запустил производство экосвечей и ароматов для дома.
«Всё начиналось как хобби — для души. Но друзья и знакомые стали заказывать наборы ароматических свечей за неплохие деньги. Тут-то и настало время думать о производстве», — приводит слова Гора «vokrug.tv».Очень быстро скромная мастерская переросла в серьёзный бренд. К 2022 году бизнес потребовал личного присутствия основателя на Бали. Эта командировка породила новую волну слухов о разводе. Журналисты «женили» Бабкину на фигуристе Сергее Рябове, с которым та появлялась на мероприятиях.
А операцию Евгения по пересадке волос, на которую мужчина решился в 2021 году, пресса назвала подготовкой к новой свадьбе. В реальности возлюбленный астраханской казачки просто следил за собой, а деловая поездка никак не повлияла на его чувства к Надежде Георгиевне.
«Он уже старичок»: тайный муж Надежды БабкинойЕвгений доказал свой талант в популярных телешоу, таких как «Три аккорда», где он занял второе место, пропустив вперёд только Ларису Долину. А в передаче «Точь-в-точь» артист поразил судей точными образами Сергея Жукова и Леонида Агутина. При этом бизнесмен сознательно избегает публичности и скандалов.
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Именно поэтому весной 2025 года мужчина пропустил юбилейное шоу Надежды Бабкиной у Андрея Малахова. Публика вновь ожидала сенсаций, но именинница лишь улыбнулась в ответ на вопросы о личном. Пара вместе уже более 20 лет и остаётся примером гармоничных отношений, основанных на свободе и взаимном уважении, а не на формальных обязательствах.
«Представь себе, он никуда не пропал, мы до сих пор вместе. Просто у него свой бизнес, который отнимает много времени. Но факт остается фактом: мы вместе 23 года. И нам ничто не мешает заниматься своими делами, а потом встречаться», — поделилась Бабкина в беседе с Вячеславом Манучаровым.Сейчас бенефициару ООО «ЮКЕНДЛЗ КОМПАНИ» 46 лет. Несмотря на это, Надежда Георгиевна не испытывает никаких комплексов. Напротив, народная артистка РФ уверена, что выглядит даже лучше, чем её возлюбленный.
«Да он уже старше меня кажется. Для меня он уже старичок. Совсем седой», — с иронией сказала певица в интервью на канале «Скажи Гордеевой».