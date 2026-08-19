«Зять нас всех перестрелял»: ревнивый муж не захотел разводиться, поэтому убил жену и ее родителей. Подробности трагедии в Свободном
22 ноября 2012 года в Свободном произошла трагедия, потрясшая жителей города. В одном из частных домов обнаружили тела трех человек с огнестрельными ранениями. Погибли 34-летний Алексей Соколов (все имена изменены), его 27-летняя жена Мария и ее отец. Мать женщины, Валентина Ивановна, получила три пулевых ранения, но сумела выжить. Следствие установило, что стрельбу устроил Алексей. Он убил супругу, расстрелял ее родителей, а затем попытался покончить с собой. В доме в тот момент находились двое маленьких детей Алексея и Марии. Подробнее — в материале «Радио 1».
Доброжелательный снаружи, а внутри — тиранАлексей и Мария познакомились в 2009 году через социальную сеть. Мужчина активно ухаживал за девушкой, говорил ей комплименты и дарил подарки. Мария ответила взаимностью, и вскоре молодые люди начали жить вместе. Через год они поженились. Для тихой и скромной девушки семейная жизнь казалась возможностью начать счастливый новый этап.
Однако после свадьбы в отношениях появились первые тревожные признаки. Позже стало известно, что за внешне галантным поведением Алексея скрывался человек, склонный к контролю и агрессии.
Мужчина постоянно ревновал супругу, следил за ней и контролировал практически каждый шаг. С родителями Марии он также быстро испортил отношения. Женщина продолжала терпеть поведение мужа, но напряжение в семье постепенно усиливалось.
Соседи замечали странности в поведении Алексея, однако поначалу не воспринимали их как серьезную угрозу. Одна из соседок, не пожелавшая раскрывать свое имя, позднее рассказывала:
«Да этот Алексей странный был. Держался в стороне, но здоровался. На людях доброжелательный, а внутри, видать, еще тот тиран. Многие знали, что он жену свою, Марию, к каждому столбу ревновал, следил за ней, каждый шаг контролировал, угрожающие сообщения писал. Не сказать, что злоупотреблял спиртным, но как выпьет — дураком становился».Последние шесть месяцев перед трагедией стали особенно тяжелыми. Алексей начал не только психологически давить на жену, но и применять физическую силу. Мария несколько раз пряталась у соседей, пытаясь спастись от побоев.
Одна из женщин рассказывала, что однажды видела, как пьяный Алексей преследовал супругу по улице с ножом. Другой сосед вспоминал, что мужчина пытался поджечь дом родителей Марии. Все эти события свидетельствовали о нарастающей агрессии, однако никто не предполагал, что семейный конфликт закончится массовым убийством.
Захотела развестись и поплатилась жизньюРодители Марии, особенно ее мать Валентина Ивановна, переживали за дочь. Они видели, как муж обращается с ней, и неоднократно пытались защитить женщину. Для родителей она оставалась единственным и поздним ребенком. Они опасались, что зять способен причинить вред не только дочери, но и двум внукам.
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В какой-то момент Мария решила развестись с мужем. Она собиралась уйти от него, однако Алексей не хотел отпускать супругу. По словам соседей, именно решение женщины разорвать отношения стало для мужчины последней каплей. Он не смог смириться с тем, что теряет возможность контролировать жену.
По версии окружающих, Алексей решил, что если Мария не будет с ним, то ей не стоит жить. Одновременно он решил расправиться с ее родителями, которые поддерживали дочь. В роковую ночь мужчина пришел в дом родителей супруги с пистолетом. Первым выстрелом он убил тестя. Затем Алексей выстрелил в Марию. Женщина погибла на месте.
Мать Марии получила три огнестрельных ранения. Несмотря на тяжелые травмы, Валентина Ивановна осталась в сознании. Женщина сумела позвонить соседу Виктору, с которым семья поддерживала дружеские отношения. Звонок поступил около трех часов ночи.
«В три часа ночи раздался телефонный звонок. Валентина Ивановна, мама Маши, только и сказала: "Виктор, помоги! Зять нас всех перестрелял". Я бросился к ним домой, вошел вместе с полицией и увидел страшную картину: Валентина Ивановна едва жива, а Алексей еще дышит. Потом под утро в больнице он скончался», — вспоминал мужчина.
Двое детей остались без родителейУ Марии и Алексея было двое маленьких сыновей. Старшему мальчику исполнилось два года, младшему ребенку было всего три месяца. После трагедии детей забрала к себе двоюродная сестра Марии Елена. Она сообщила журналистам, что собирается оформить над мальчиками опеку.
«Дети в порядке, накормлены, ухожены. Я буду их воспитывать. Как решим вопрос с похоронами, буду подавать документы для оформления опеки», — рассказывала она.По ее словам, старший ребенок не понимал, что произошло. Он скучал по маме, папе, бабушке и дедушке. Каждый раз, когда в дверь звонили, мальчик бежал встречать человека, надеясь увидеть кого-то из родных. Сосед Виктор должен был стать крестным отцом старшего сына Марии. Он с болью вспоминал, что мальчик совсем недавно начал говорить.
«Звонит мне за день до случившегося и говорит: "Привет, дядя Виктор!". Мария хотела, чтобы я стал ему крестным. Не знаю, как родственники решат, но у меня желание быть крестным не пропало», — признался он.Жители Свободного, которые знали семью, тяжело переживали произошедшее. Для многих Мария оставалась тихой и доброй женщиной, которую трудно было представить участницей настолько драматичной семейной истории.
Воспоминания о МарииОдноклассники и учителя Марии вспоминали ее с теплотой. По их словам, девушка никогда не стремилась находиться в центре внимания, но пользовалась уважением окружающих и хорошо училась. Ее классный руководитель Светлана Артемьева рассказывала:
«Вот сейчас держу в руках фотографию Маши с выпускного… Мария была такой симпатичной, аккуратной девочкой. В учебе серьезная, старательная. Семья была очень положительная, всегда приветливые, доброжелательные. Здоровались при каждой встрече, интересовались, как живу-поживаю».Одноклассница Марии Ольга также вспоминала ее как спокойную и замкнутую девушку. По ее словам, еще в школьные годы Мария не отличалась большим кругом общения. Для знакомых Марии оставалось непонятным, почему муж настолько сильно ее ревновал и контролировал.
Семью похоронили в один деньМарию, ее отца и Алексея похоронили в одно воскресенье. Отец и дочь находились в одном прощальном зале, а убийцу провожали в последний путь в другом. Обе церемонии проходили одновременно.
На похоронах присутствовали только самые близкие — родственники и соседи. Мать Марии, Валентина Ивановна, после трех огнестрельных ранений долго находилась в реанимации. Ей сделали тяжелую операцию, однако женщина постепенно пошла на поправку.
Впоследствии Валентину Ивановну выписали из больницы. Она смогла дать показания следствию и рассказать о событиях той страшной ночи. Однако полноценного судебного разбирательства по делу о массовом убийстве не состоялось. Следствие вскоре прекратило уголовное дело в связи со смертью подозреваемого.