19 августа 2026, 03:39

Фото: iStock / Artem_Furman

22 ноября 2012 года в Свободном произошла трагедия, потрясшая жителей города. В одном из частных домов обнаружили тела трех человек с огнестрельными ранениями. Погибли 34-летний Алексей Соколов (все имена изменены), его 27-летняя жена Мария и ее отец. Мать женщины, Валентина Ивановна, получила три пулевых ранения, но сумела выжить. Следствие установило, что стрельбу устроил Алексей. Он убил супругу, расстрелял ее родителей, а затем попытался покончить с собой. В доме в тот момент находились двое маленьких детей Алексея и Марии. ​Подробнее — в материале «Радио 1».





Содержание Доброжелательный снаружи, а внутри — тиран Захотела развестись и поплатилась жизнью Двое детей остались без родителей Воспоминания о Марии Семью похоронили в один день

Доброжелательный снаружи, а внутри — тиран

Фото: iStock / Andranik Hakobyan

«Да этот Алексей странный был. Держался в стороне, но здоровался. На людях доброжелательный, а внутри, видать, еще тот тиран. Многие знали, что он жену свою, Марию, к каждому столбу ревновал, следил за ней, каждый шаг контролировал, угрожающие сообщения писал. Не сказать, что злоупотреблял спиртным, но как выпьет — дураком становился».

Захотела развестись и поплатилась жизнью

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Фото: iStock / nixki

«В три часа ночи раздался телефонный звонок. Валентина Ивановна, мама Маши, только и сказала: "Виктор, помоги! Зять нас всех перестрелял". Я бросился к ним домой, вошел вместе с полицией и увидел страшную картину: Валентина Ивановна едва жива, а Алексей еще дышит. Потом под утро в больнице он скончался», — вспоминал мужчина.

Двое детей остались без родителей

«Дети в порядке, накормлены, ухожены. Я буду их воспитывать. Как решим вопрос с похоронами, буду подавать документы для оформления опеки», — рассказывала она.

«Звонит мне за день до случившегося и говорит: "Привет, дядя Виктор!". Мария хотела, чтобы я стал ему крестным. Не знаю, как родственники решат, но у меня желание быть крестным не пропало», — признался он.

Воспоминания о Марии

«Вот сейчас держу в руках фотографию Маши с выпускного… Мария была такой симпатичной, аккуратной девочкой. В учебе серьезная, старательная. Семья была очень положительная, всегда приветливые, доброжелательные. Здоровались при каждой встрече, интересовались, как живу-поживаю».

Фото: iStock / SB Arts Media

Семью похоронили в один день