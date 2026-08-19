Автомобиль с матерью и ребенком затонул после ливня в Хабаровске
В Хабаровске автомобиль с людьми ушел под воду после сильного ливня. Об этом сообщает телеграм-канал Amur Mash.
По его информации, женщина двигалась на Nissan March по улице Алексеевской, которую затопило из-за проливного дождя. В какой-то момент машина начала уходить под воду. К счастью, водитель успела схватить ребенка и выбраться из салона. Саму легковушку позже пришлось доставать из воды с помощью автокрана.
На опубликованных кадрах видно, что автомобиль затонул практически полностью. Местные жители отмечают, что дома в этом районе расположены на заболоченной территории.
Ранее сообщалось, что восьмилетняя девочка погибла во время прогулки на катере в районе Азова Ростовской области.
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