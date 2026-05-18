17 лет им сулили психушку: какими выросли дети Джигурды и Анисиной?
Брак, который казался диким эпатажем: Никита Джигурда, чей рык, обнажённый торс и загадки про «космических богов» стали притчей во языцех, и Марина Анисина — статусная «ледяная королева» с олимпийским золотом, шагнувшая в эпицентр этого урагана. Интернет взорвался однозначными прогнозами: сулили участь пациентов психушки и побег в отрочестве. С момента приговора минуло 17 лет, и реальность оказалась куда прозаичнее злых фантазий. Как так вышло и почему хейтеры ошиблись, читайте в материале «Радио 1».
Как выглядит и чем живёт старший сын Джигурды и АнисинойСтаршему уже семнадцать. Чертами — копия Никиты Борисовича из фильма «Любить по-русски». Та же стать: высок, широк в плечах, каштановая грива, взгляд насквозь. Тот самый, что покорил когда-то олимпийскую чемпионку. Но внутри — совсем другой человек, без звериных ноток в голосе, нелепых плясок или скандальных выходок. Вырос спокойным, вежливым, немного застенчивым парнем. Есть такая закономерность: в семьях, где один родитель — вечный ураган, дети часто выбирают путь тишины и осознанности. Мик-Анжель как раз из таких. Его жизнь — профессиональный теннис. Бесконечные тренировки, перелёты, турниры. Серьёзный международный уровень. Большую часть времени он проводит в Европе, и русская речь уже звучит с лёгким французским акцентом. Это придаёт парню особую, неброскую привлекательность. В аккаунтах Анисиной под каждым снимком сына — толпы невест. Однако парня сейчас занимает другое — пробиться в число сильнейших теннисистов мира.
Кем выросла дочь Джигурды и АнисинойЭве-Владе 16 лет и природа словно решила повторить удачный проект. Девочка — копия матери. Узнаваемые черты лица, та же врождённая пластика, а за внешней хрупкостью прячется тот самый стержень, что когда-то вывел Анисину на олимпийскую вершину в Солт-Лейк-Сити. Эва продолжила семейную спортивную традицию, но не на льду, а на теннисном корте. И вот тут гены олимпийской чемпионки проявили себя во всю мощь. Марина превратилась в персональный штаб дочери: менеджмент, физическая подготовка, моральная поддержка — всё замкнуто на ней. Юниорские турниры ITF, французский флаг, эффектная подача, которая легко переигрывает любые выходки звёздного отца. Сетевые комментаторы уже раздают титулы вроде «второй Курниковой». Вот только у этой девушки олимпийский нрав. Красивая внешность — не главное оружие. Она пришла за результатом.
Неожиданная сторона короля эпатажаМногих волнует, видится ли Никита Борисович с детьми. Прославленная фигуристка с Мик-Анжелем и Эвой уже много лет живут в Европе. А Джигурда остаётся главным шаманом московских телестудий. Семья постоянно на видеосвязи. Несмотря на свой сценический образ, актёр оказался крайне вовлечённым родителем. Король эпатажа в курсе каждой победы на корте и нового элемента в подготовке. В январе 2026 года трогательно поздравлял Эву с 16-летием, называл дочь своей «космической богиней», и за этими словами чувствуется реальная отцовская гордость. Образование и спортивная карьера такого уровня требуют серьёзных вложений. И здесь шоумен оказался надёжным тылом. Все финансовые вопросы глава семейства берёт на себя. Это позволяет детям не отвлекаться на прозу жизни и просто идти к своим целям.
