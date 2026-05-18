Голубоглазые блондины, а отец — смуглый брюнет: почему дети Сергея Лазарева не похожи на него и кто их настоящая мать
Один из самых востребованных эстрадных исполнителей России — Сергей Лазарев. Его график крайне насыщен: регулярные гастроли, новые треки, телепроекты, а до недавнего времени — ещё и театральные постановки. Несмотря на плотный рабочий ритм, певец старается как можно больше времени посвящать своим детям — семилетней Анне и одиннадцатилетнему Никите. Сын и дочь артиста рождены с помощью суррогатного материнства, однако биологическая мать у малышей одна. Почему певец выбрал именно такой путь и кто помог ему обрести счастье быть родителем, читайте в материале «Радио 1».
Главные секреты Сергея Лазарева
В 43 года Сергей Лазарев остаётся одним из самых закрытых исполнителей. Подробностями личной жизни музыкант делится крайне неохотно. Первой любовью Лазарева СМИ называют Машу Малиновскую, а затем — «татушку» Юлию Волкову. С последней он знаком с детства — их связывает общее прошлое в ансамбле «Непоседы». Правда, вторую избранницу харизматичный поп-артист называет сводной сестрой, поэтому романтический след здесь исключён полностью.
Официальное подтверждение получил лишь роман с телеведущей Лерой Кудрявцевой. Отношения продлились четыре года; роман, начавшийся в 2008 году, не обошёлся без пересудов — практически сразу за спиной певца заговорили о пиар-ходе. Так или иначе, спустя десять с лишним лет, поздравляя Леру с днём рождения, Сергей не устаёт шутить, что отдал подруге «лучшие годы своей жизни». Сегодня коллеги искренне дружат, радуются успехам друг друга и избегают колкостей.
В 2016 году общественность шокировало откровенное признание бывшего возлюбленного Леры Кудрявцевой о своём новом статусе родителя. Оказалось, что сын Никита родился ещё в 2014-м, но главную тайну Лазарев оберегал до последнего — о пополнении знали только самые близкие. Позже, в 2018 году, на свет появилась дочь Анна, и история повторилась: заботливый отец снова скрыл рождение ребёнка. Когда информация вскрылась, единственная лёгкая обида возникла у телеведущей — давняя подруга узнала обо всём не лично от Сергея, а из новостей. Иногда любимца публики обвиняют в нетрадиционной ориентации, но сам он уходит от комментариев. При этом не так давно в шоу «Натальная карта» Лазарев внезапно спросил, суждено ли ему встретить настоящую любовь.
Тайна рожденияСергей Лазарев давно мечтал о детях. Желание стать отцом оказалось настолько сильным, что певец обратился к психологу. Когда специалист попросил представить будущих наследников, а после — описать, кого видит артист, ответ звучал уверенно: «Сына и дочь». Трудность заключалась в отсутствии рядом подходящей женщины. Идеальная спутница так и не встретилась. Лазарев перестал ждать и выбрал совершенно иной путь. Началось изучение темы суррогатного материнства, но требовалась ещё и биологическая мать. С этим проблем у Лазарева не возникло, однако имя хранительницы второй половинки ДНК так и осталось тайной. Единственное, чем артист позже поделился: биологическая мама у детей одна, а суррогатные — разные. К выбору последних знаменитость подошёл особенно тщательно.
Кандидатки должны были уже иметь собственных детей, обладать отменным здоровьем и опытом в этом деликатном вопросе. Для каждой из женщин Лазарев арендовал отдельное жильё, брал на себя расходы по питанию, медицинскому сопровождению и гардеробу. К отцовству певец подошёл с полной готовностью — морально и финансово. В 2014 году на свет появился Никита, однако долгих два года артист держал эту новость в секрете. Тишину нарушил пост в микроблоге. В начале января 2017 года, накануне Рождества, Сергей Лазарев опубликовал первый совместный снимок с сыном. На фото — только ноги: отцовские и детские, в одинаковых тапочках со смайлами.
Лица не видно, а подпись с двумя хештегами «папин сын» и «рубрика Мимими» гласила:
«С наступающим Рождеством Христовым всех вас, дорогие мои друзья! Мира, добра, счастья и любви!».Впрочем, откровением это признание стало не по доброй воле. Когда папарацци засняли музыканта с коляской на улице, выбора не осталось. Лазарев попросил поклонников «уважать личное пространство семьи» и «сохранить право на частную жизнь». Мир увидел не парадный портрет, а тихое, почти домашнее:
«Я стал папой. Это моё счастье».С дочерью Лазарев разыграл тот же сценарий молчания. Аня родилась в 2018 году, но поклонники узнали о девочке лишь год спустя — в эфире программы «Секрет на миллион». Лера Кудрявцева в студии не сдержала слёз. Подруга искренне недоумевала: их малышки — Аня и Маша — появились на свет с разницей всего в несколько недель, а Лазарев даже с экс-партнёршей не обмолвился ни словом. Сергей в ответ попросил не судить его строго за это: новостью о дочери, как и когда-то о сыне, он делился только с теми, кто входил в ближний круг семьи.
Как Сергей Лазарев воспитывает Никиту и АнюДети полностью изменили жизнь Сергея Лазарева — об этом певец говорит открыто. Внезапно открыв в себе черты безумно заботливого родителя, он впервые прижал сына к груди, когда Никите было всего пять дней от роду. В тот момент в нём смешались два сильнейших чувства: парализующий страх навредить хрупкому созданию неловким движением и бесконечное удовольствие от факта отцовства. Последующие полмесяца прошли словно в тумане тотальной опеки: Сергей не выпускал ребёнка из рук, сам кормил из бутылочки, менял подгузники, читал сказки, пел колыбельные и категорически не мог оставить Никиту без присмотра ни на минуту, пытаясь успеть всё и сразу.
Мама помогала с внуками, Лазарев немного успокоился и расслабился, но с рождением дочки сценарий повторился. Только теперь добавилась особая нежность — с девочкой всё ощущалось иначе, тоньше, пронзительнее. Крошечная Аня снова превратила артиста в круглосуточного часового у колыбели. Сергей не скрывает своих чувств: Никита и Аня для него — главный смысл жизни. Время летит стремительно: Никите уже 11, а Аня в 2025 году стала первоклассницей. Брат с сестрой удивительно дружны и внешне похожи: оба светловолосые и голубоглазые — ни капли от смуглого брюнета-отца. Это сходство породило волну домыслов. Журналисты упорно проводят параллели с Анной Белодедовой — давней подругой главы семейства — и настойчиво намекают на биологическое родство. Лазарев реагирует коротко:
«Аня и Никита — только мои дети».Юридическая защита выстроена безупречно, и возможные претензии артиста не тревожат. Главная забота — благополучие наследников. При плотнейшем графике свободное время отдаётся семье, а основой воспитания выбрана любовь.
Самый большой страх Лазарева — что дети растворятся в тени чужой славы и потеряют себя. Отсюда принципиальная договорённость с бабушкой и воспитателями: никакого давления авторитетом, папа — не надзиратель, а друг и родной человек, к которому всегда можно прийти с проблемами и переживаниями. Результат заметен: Никита и Анна растут воспитанными и сдержанными, на публике появляются редко, но держатся скромно. Оба занимаются в шоу-балете TODES. У Никиты ещё одна страсть — футбол. Болеет за «Реал Мадрид», и недавно отец исполнил заветную мечту сына — отвёз на матч любимой команды. Увлечения отпрысков различаются кардинально. Никита помимо футбола пропадает за шахматной доской и неравнодушен к спорту. Аня — натура артистическая: музыка, танцы и весёлые пародии на звёзд занимают девочку целиком. Лазарев замечает в обоих сценические задатки, но настаивать на чём-то не собирается.
В начале апреля вышел клип «Компасы», а сам певец встретил 43-летие. Дети записали для отца трогательное поздравление — пели и благодарили «за гены». Потом было море, короткий отпуск в кругу самых близких. А уже в конце мая — театральная премьера: спектакль «Таланты и покойники» Театра имени Пушкина, где Лазарев выходит на сцену в главной роли. Концерты, клипы, театр, семья — он по-прежнему держит заданный когда-то ритм: в профессии выкладываться до конца, в личном — не подпускать посторонних слишком близко.