20 тысяч долларов для врага, смена фамилии и невозможность достучаться до сына. Как выглядит повзрослевший наследник Николая Баскова Бронислав
Народного артиста РФ Николая Баскова привыкли считать человеком, который помогает всем — даже тем, кто годами его критиковал. Но есть в его жизни тот, кому он так и не смог помочь: собственный сын Бронислав. После развода мальчик остался с матерью, получил фамилию деда, а в пять лет назвал папой другого мужчину. Сегодня наследник учится на ассириолога, не даёт интервью и, по слухам, старается не упоминать, кто его отец. Почему народный артист РФ, щедрый к чужим детям, так и не стал близким человеком для своего ребёнка, расскажет «Радио 1».
Брак, который начался с продюсерского контрактаНиколай Басков и Светлана Шпигель поженились в 2001 году. Её отец, бизнесмен Борис Шпигель, стал первым продюсером певца и, по данным СМИ, придумал образ «натурального блондина», открывший Баскову дорогу на большую сцену. В 2006 году у пары родился сын Бронислав — ему дали двойную фамилию Басков-Шпигель.
Брак продлился около семи лет. В 2007–2008 годах супруги расстались. Светлана называла причиной постоянные гастроли мужа и его нежелание участвовать в воспитании сына. Басков позже вспоминал, что случайно услышал разговор жены с тёщей, где обсуждалось, что он «никуда не денется» после того, как те помогли Николаю с карьерой.
«Я подписал все документы»: о чём сожалеет «Натуральный блондин»После развода двухлетний Бронислав остался с матерью. По данным СМИ, Борис Шпигель настоял на том, чтобы внук при рождении получил двойную фамилию — Шпигель-Басков, так как других наследников по мужской линии у бизнесмена не было. После развода, по инициативе Светланы, мальчик стал носить только фамилию Шпигель. Басков подтверждал, что завизировал бумаги, связанные с выездом и изменением статуса сына.
«Я оформлял все документы о выезде, въезде, перед свадьбой, когда Света выходила замуж. Она мне позвонила, чтобы я подписал справки на то, чтобы сын перестал быть Басков-Шпигель», — поделился артист с «НТВ».Сыну Николая дали фамилию могущественного деда. Светлана в интервью утверждала: «Я никогда в жизни не препятствовала общению моего бывшего мужа с моим ребёнком». Басков возражал: «Я ей сказал: если ты хочешь, чтобы я увидел сына, давай договоримся, и ты с ним можешь приехать. Я был бы счастлив. Но на этом всё кончилось».
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В 2011 году бывшая супруга певца вышла замуж за украинского бизнесмена Вячеслава Соболева, который усыновил Бронислава. На свадьбе пятилетний мальчик называл отчима папой. В 2014 году этот брак тоже распался, и Светлана с детьми переехала в Израиль.
Ассириология, ВШЭ и закрытостьСейчас наследник Баскова живёт в Москве. Юноша поступил в Национальный исследовательский университет «Высшая школа экономики» на направление «Ассириология: языки и история Древней Месопотамии». Одногруппники описывают его как умного и эрудированного человека, но отмечают отстранённость и резкость в общении.
Он не появляется на публичных мероприятиях, не даёт интервью и, по данным источников, предпочитает не упоминать, что его отец — Николай Басков. В 2020 году Светлана вернулась в Россию из-за проблем в семье: её мать заболела, а в отношении отца началось уголовное расследование. Женщина обосновалась в закрытом элитном посёлке Подмосковья.
«У него нет других детей, кроме тебя»: обращение к наследникуОкружение артиста пытается повлиять на ситуацию. Бывший директор Киркорова Леонид Дзюник в эфире НТВ обратился к Брониславу напрямую.
«Бронислав, если ты увидишь эту передачу, подумай всё-таки, ведь Коля — твой папа. И кровь твоя его, и кровь его в тебе, и ты являешься его сыном. И у него нет других детей, кроме тебя одного», — сказал «хранитель звёздных секретов».Сам «Золотой голос России» публично старается не выносить отношения с сыном на всеобщее обозрение. В одном из эфиров он обратился к отпрыску через камеру.
«Он, может, и не знает, кто его отец, а я не испытываю самого главного момента — не вижу, как он растёт. Но я верю, что когда-нибудь он сам захочет со мной встретиться», — признался Николай Басков в программе «Судьба человека».
Чужие дети, которым досталось его теплоНе сумев наладить контакт с собственным сыном, «Натуральный блондин» направил заботу на других. По данным СМИ, певец тепло относился к дочери Анастасии Волочковой Ариадне, а после расставания с балериной продолжал поддерживать девочку подарками.
20 тысяч долларов для врагаСамая известная история — помощь журналисту Отару Кушанашвили, который годами критиковал исполнителя в прессе. Когда у Кушанашвили умер отец и не нашлось денег на похороны, Басков передал ему конверт с 20 тысячами долларов — при том, что требовалось около четырёх.
«Я думал, он средоточие всего античеловеческого на земле!.. Не может быть, чтобы человек, которого я костерил, оказался золотом!» — вспоминал потом Кушанашвили в эфире передачи «Секрет на миллион».После этого случая они стали друзьями.