03 ноября 2026, 09:45

Николай Басков (Фото: РИА Новости/Алексей Майшев)

Народного артиста РФ Николая Баскова привыкли считать человеком, который помогает всем — даже тем, кто годами его критиковал. Но есть в его жизни тот, кому он так и не смог помочь: собственный сын Бронислав. После развода мальчик остался с матерью, получил фамилию деда, а в пять лет назвал папой другого мужчину. Сегодня наследник учится на ассириолога, не даёт интервью и, по слухам, старается не упоминать, кто его отец. Почему народный артист РФ, щедрый к чужим детям, так и не стал близким человеком для своего ребёнка, расскажет «Радио 1».





Содержание Брак, который начался с продюсерского контракта «Я подписал все документы»: о чём сожалеет «Натуральный блондин» Ассириология, ВШЭ и закрытость «У него нет других детей, кроме тебя»: обращение к наследнику Чужие дети, которым досталось его тепло 20 тысяч долларов для врага

Брак, который начался с продюсерского контракта

«Я подписал все документы»: о чём сожалеет «Натуральный блондин»



Николай Басков с супругой Светланой (Фото: РИА Новости/Екатерина Чеснокова)

«Я оформлял все документы о выезде, въезде, перед свадьбой, когда Света выходила замуж. Она мне позвонила, чтобы я подписал справки на то, чтобы сын перестал быть Басков-Шпигель», — поделился артист с «НТВ».

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Ассириология, ВШЭ и закрытость

«У него нет других детей, кроме тебя»: обращение к наследнику

«Бронислав, если ты увидишь эту передачу, подумай всё-таки, ведь Коля — твой папа. И кровь твоя его, и кровь его в тебе, и ты являешься его сыном. И у него нет других детей, кроме тебя одного», — сказал «хранитель звёздных секретов».

Бронислав Шпигель (Фото: Instagram* @bronislav.baskov)

«Он, может, и не знает, кто его отец, а я не испытываю самого главного момента — не вижу, как он растёт. Но я верю, что когда-нибудь он сам захочет со мной встретиться», — признался Николай Басков в программе «Судьба человека».

Чужие дети, которым досталось его тепло

20 тысяч долларов для врага

«Я думал, он средоточие всего античеловеческого на земле!.. Не может быть, чтобы человек, которого я костерил, оказался золотом!» — вспоминал потом Кушанашвили в эфире передачи «Секрет на миллион».