В Петербурге выселили Невзорова* с семьей из их бывшего дома
В Петербурге выселили семью Невзорова* из их бывшего особняка
Приморский районный суд Санкт-Петербурга удовлетворил иск Росимущества и постановил выселить журналиста Александра Невзорова* и его семью из бывшего дома в посёлке Лисий Нос. Об этом 3 ноября сообщили в объединённой пресс-службе судов города.
Суд также постановил снять семью журналиста с регистрационного учёта. Росфинмониторинг внёс Невзорова* в список террористов и экстремистов 15 октября. Кроме того, он вместе со своей женой Лидией Невзоровой состоит в том же перечне как объединение.
«Суд иск удовлетворил, признав ответчиков утратившими право пользования жилым зданием в поселке Лисий Нос», — говорится в Макс.Приморский районный суд Санкт-Петербурга в августе заочно арестовал фигуранта на два месяца по двум статьям. Отсчёт срока начнётся с момента экстрадиции Невзорова* в Россию или задержания на территории государства.