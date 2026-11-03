В Петербурге выселили Невзорова* с семьей из их бывшего дома

03 ноября 2026, 17:01

В Петербурге выселили семью Невзорова* из их бывшего особняка

Александр Невзоров* (Фото: РИА Новости/Михаил Макаренко)

Приморский районный суд Санкт-Петербурга удовлетворил иск Росимущества и постановил выселить журналиста Александра Невзорова* и его семью из бывшего дома в посёлке Лисий Нос. Об этом 3 ноября сообщили в объединённой пресс-службе судов города.





Суд также постановил снять семью журналиста с регистрационного учёта. Росфинмониторинг внёс Невзорова* в список террористов и экстремистов 15 октября. Кроме того, он вместе со своей женой Лидией Невзоровой состоит в том же перечне как объединение.





«Суд иск удовлетворил, признав ответчиков утратившими право пользования жилым зданием в поселке Лисий Нос», — говорится в Макс.