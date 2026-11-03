Предательство отца, развод и второй шанс в 45 лет: непростая судьба наследницы легендарной актрисы Веры Глаголевой Анны Нахапетовой
Старшая дочь Веры Глаголевой почти 20 лет танцевала в кордебалете Большого, так и не получив звёздных партий. Потом были развод с коллегой по театру, смерть матери и неожиданное замужество в 45 лет. Сегодня Анна Нахапетова выходит на сцену «Модерна», а её дочь Полина уже снимается в кино. Почему балерина так и не стала примой и что заставило её так тщательно скрывать второго мужа, читайте в материале «Радио 1».
20 лет в тени Большой сценыМечта о балете зародилась у Анны с пелёнок — стоило зазвучать музыке, как трёхлетняя девочка начинала кружиться в танце. Отец, заметив талант дочери, отвёл её в балетную студию при Дворце пионеров, где педагоги ахнули: осанка, пластичность, высокий подъём — идеальные данные.
Позже наследница решила поступать в Московское хореографическое училище, но её не взяли, и семья пошла на беспрецедентный шаг. Все четыре года обучения в легендарном Вагановском училище в Ленинграде семья Нахапетовых-Глаголевых снимала комнату в коммуналке, где Анна жила вместе с бабушкой.
Родных в Северной столице у них не было, а отдавать ребёнка в интернат родители категорически отказывались. Эта жертва стоила того — после Вагановского Анну с радостью приняли в Московскую академию хореографии. Окончив учёбу, выпускница получила приглашения сразу в три столичных театра, но выбрала, конечно, Большой — сцена её детской мечты. Вот только звёздных партий так и не случилось: 20 лет Анна Нахапетова танцевала в кордебалете и играла второстепенные роли, оставаясь в тени более удачливых коллег. Параллельно она готовила «пути отхода» — понимала, что век балерины короток.
Предательство в 12 летНастоящая драма случилась не в храме Мельпомены, а в семье. Когда Анне исполнилось 12 лет, отец ушёл к другой женщине — Наташе, с которой позже создал новую семью. Для девочки это стало настоящим предательством: она писала Родиону гневные письма и наотрез отказывалась с ним общаться.
Лишь повзрослев, девушка смогла простить отца и выстроить нормальные отношения и с ним, и с его новой женой. Когда Вера Глаголева встретила Кирилла Шубского и родила Анастасию, старшая дочь приняла отчима доброжелательно, а младшая сестрёнка и вовсе стала всеобщей любимицей.
Плюс 20 килограмм и возвращение через два месяцаС коллегой по Большому театру Егором Симачёвым Анна познакомилась ещё в школьные годы, они вместе танцевали на подмостках главной сцены страны и вскоре решили жить под одной крышей. Когда балерина забеременела, влюблённые наконец узаконили отношения, и в 2006 году родилась дочь Полина.
Беременность обернулась для Анны настоящим испытанием: молодая женщина набрала целых 20 килограммов. Десять ушли сразу, а вот вторая десятка никак не хотела покидать тело балерины, что для профессиональной танцовщицы было катастрофой. Однако Анна и не думала сдаваться — работа стала её спасением.
«Чем пахла Пугачёва?»: за что ополчилась Примадонна на Леру Кудрявцеву и почему теледиву так ненавидят звезды
Когда Полине исполнилось всего два месяца, мать уже вернулась в театр, а во время первых же гастролей от лишнего веса не осталось и следа. Казалось, впереди — долгая и счастливая семейная жизнь, но бытовые трудности и серьёзная загрузка обоих сделали своё дело. В 2011 году супруги развелись.
Родители постарались максимально смягчить новость для Полины и сохранили нормальные отношения. Дочь никогда не прекращала общаться с папой, а Егор поддерживал Анну, когда в 2018 году не стало Веры Глаголевой.
Смерть матери и сплочение с сестройПосле ухода Веры Глаголевой в прессе заговорили о том, что её дочери от разных браков якобы ссорятся и даже не общаются. Анна Нахапетова категорически опровергла эти слухи: по её словам, страшная потеря только сплотила их с Анастасией Шубской. Сёстры вместе переживали горе и до сих пор остаются самыми близкими людьми друг для друга. Они обязательно встречаются несколько раз в год в семейные праздники и неизменно собираются в день рождения и день смерти мамы. Именно Настя в своём блоге в июле 2024 года сообщила поклонникам радостную новость — Анна снова вышла замуж.
Таинственный Никита и счастье в 45 летВторым мужем балерины и актрисы стал бизнесмен по имени Никита, однако 45-летняя Анна наотрез отказалась делиться какими-либо подробностями своей личной жизни. Неизвестна ни история знакомства пары, ни то, чем конкретно занимается её супруг. Да и на снимках в соцсетях жены он не появляется.
Артистка намерена и дальше не афишировать эту сферу своей жизни, справедливо считая, что посторонним никакие подробности знать не нужно. Счастье, по её убеждению, любит тишину, и она убедилась в этом на собственном опыте. А вот от близких у балерины секретов нет.
Новая глава: театр «Модерн» и дочь в реалитиВ 2015 году Анна начала выходить на сцену Театра Романа Виктюка, а через год окончательно уволилась из Большого, став полноценным членом труппы. Этому театру она не изменяла больше десяти лет, пока в 2025 году не перешла в театр «Модерн». Параллельно развивалась и кинокарьера.
Если раньше ей часто приходилось играть балерин, актрис и певиц, то в 2023 году на канале «Домашний» вышел сериал «Отверженная», где Нахапетова сыграла главную роль. А в 2026 году зрители увидели её в мелодраме «В поисках Веры» — снова на ведущих позициях. Дочь кинодивы Полина Симачёва, которой скоро исполнится 20 лет, уверенно идёт по стопам мамы: обожает современные танцы и уже снялась примерно в десяти кинопроектах. А в сентябре 2026 года стала участницей реалити-шоу «Выживалити», но покинула проект, после чего звезда публично обратилась к наследнице со словами поддержки.
«Все испытания ты проходила достойно и на высочайшем уровне! А когда тебе было больно и тяжело, ты улыбалась, поддерживала других и старалась не потерять свет внутри себя, оставаясь человеком в любых ситуациях. Ты не пошла по головам, не стала жёстче ради игры и не потеряла веру в людей. И я очень хочу, чтобы ты всегда оставалась именно такой!» — цитирует Анну «ОСН».Сейчас в производстве находятся ещё два проекта с участием актрисы, которые должны выйти на экраны в 2027 году.