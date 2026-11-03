03 ноября 2026, 08:30

Анна Нахапетова (Фото: РИА Новости/Екатерина Чеснокова)

Старшая дочь Веры Глаголевой почти 20 лет танцевала в кордебалете Большого, так и не получив звёздных партий. Потом были развод с коллегой по театру, смерть матери и неожиданное замужество в 45 лет. Сегодня Анна Нахапетова выходит на сцену «Модерна», а её дочь Полина уже снимается в кино. Почему балерина так и не стала примой и что заставило её так тщательно скрывать второго мужа, читайте в материале «Радио 1».





Содержание 20 лет в тени Большой сцены Предательство в 12 лет Плюс 20 килограмм и возвращение через два месяца Смерть матери и сплочение с сестрой Таинственный Никита и счастье в 45 лет Новая глава: театр «Модерн» и дочь в реалити

20 лет в тени Большой сцены



Анна Нахапетова (Фото: РИА Новости/Евгений Одиноков)

Предательство в 12 лет

Плюс 20 килограмм и возвращение через два месяца

«Чем пахла Пугачёва?»: за что ополчилась Примадонна на Леру Кудрявцеву и почему теледиву так ненавидят звезды

Смерть матери и сплочение с сестрой



Анастасия Шубская (Фото: Кадр из документального фильма «Вера Глаголева. Несломанный свет»)

Таинственный Никита и счастье в 45 лет

Новая глава: театр «Модерн» и дочь в реалити



Анна Нахапетова (Фото: РИА Новости/Екатерина Чеснокова)

«Все испытания ты проходила достойно и на высочайшем уровне! А когда тебе было больно и тяжело, ты улыбалась, поддерживала других и старалась не потерять свет внутри себя, оставаясь человеком в любых ситуациях. Ты не пошла по головам, не стала жёстче ради игры и не потеряла веру в людей. И я очень хочу, чтобы ты всегда оставалась именно такой!» — цитирует Анну «ОСН».