27 ноября 2026, 13:55

Ростислав Плятт (Фото: РИА Новости/Е. Стопалов)

На сцене он был безупречен: бархатный голос, аристократические манеры, роли, которые помнят до сих пор. А в жизни Ростислав Плятт десятилетиями любил женщину, которая отвечала ему взаимностью, но замуж за него так и не пошла. Он женился на другой, уходил из семьи, делал предложение — и снова слышал отказ. Что происходило в его личной жизни и кто подарил ему последние годы счастья, читайте в материале «Радио 1».





Содержание Две бабки у колыбели «Юра, масло брать?»: первая влюблённость Несбывшиеся надежды и Нина, которая всё знала Два месяца, которые изменили всё История позднего счастья

Две бабки у колыбели

«Мне рассказывали, что у моей колыбели сходились две бабки — Жозефина Феликсовна, мать отца, и Александра Лукинична, мамина мать, — и начиналась тихая битва. Одна следила, чтобы дитя не усвоило ничего из хохлацкой речи, другая, наоборот, охраняла слух ребёнка от всяческих полонизмов. Успеха добились обе: когда я вырос, выяснилось, что я не знаю ни одного языка, кроме русского», — вспоминал Ростислав Плятт в мемуарах «Без эпилога».

«Юра, масло брать?»: первая влюблённость



Ростислав Плятт (Фото: РИА Новости/Дирекция общественных связей ПЕРВЫЙ КАНАЛ)

Несбывшиеся надежды и Нина, которая всё знала

Сказал жене, что пошёл на выборы и больше не вернулся. Почему сатирик Аркадий Арканов сбежал от самой Майи Кристалинской

Два месяца, которые изменили всё

История позднего счастья