30 лет любил одну, женился на другой, развёлся, а на восьмом десятке нашёл своё счастье. Три женщины Ростислава Плятта
На сцене он был безупречен: бархатный голос, аристократические манеры, роли, которые помнят до сих пор. А в жизни Ростислав Плятт десятилетиями любил женщину, которая отвечала ему взаимностью, но замуж за него так и не пошла. Он женился на другой, уходил из семьи, делал предложение — и снова слышал отказ. Что происходило в его личной жизни и кто подарил ему последние годы счастья, читайте в материале «Радио 1».
Две бабки у колыбелиРостислав Плятт родился в семье адвоката Яна Иосифовича Плята, примечательно, что фамилия родителя была с одной буквой «т», он поляк, но, как поговаривали в Союзе, «сильно обрусевший». Мать, Зинаида Ивановна Закаменная, была родом из Полтавы. Воспитанием занимались две бабушки.
«Мне рассказывали, что у моей колыбели сходились две бабки — Жозефина Феликсовна, мать отца, и Александра Лукинична, мамина мать, — и начиналась тихая битва. Одна следила, чтобы дитя не усвоило ничего из хохлацкой речи, другая, наоборот, охраняла слух ребёнка от всяческих полонизмов. Успеха добились обе: когда я вырос, выяснилось, что я не знаю ни одного языка, кроме русского», — вспоминал Ростислав Плятт в мемуарах «Без эпилога».16-летним, получая паспорт, он добавил к фамилии вторую «т» — ради благозвучия. Юноша непременно решил поступать в театральный институт. Во МХАТ его не приняли, но на него обратила внимание актриса и режиссёр Юлия Солнцева, жена Александра Довженко. Она-то и познакомила юношу с Юрием Завадским, и тот взял его в свою Театр-студию.
«Юра, масло брать?»: первая влюблённостьС Верой Марецкой Плятт познакомился в 1926 году. Она была женой Завадского. В мемуарах он вспоминал, как однажды зимой пришёл к учителю в Мансуровский переулок и встретил в дверях беременную женщину в шубке. «Она уходила и, уходя, спросила: „Юра, масло брать?"». В том же году у Веры и Юрия родился сын Евгений. Плятт старался подавить чувство к прекрасной незнакомке и сосредоточился на карьере. В 1936 году Завадский, Марецкая и Плятт уехали в Ростов-на-Дону — прививать «мхатовскую культуру». Однако Фаина Раневская утверждала, что Завадский организовал отъезд, чтобы спасти Веру: её братьев расстреляли в 1937 году как врагов народа.
Несбывшиеся надежды и Нина, которая всё зналаБрак Завадского и Марецкой продлился недолго: Юрий ушёл к балерине Галине Улановой. Плятт надеялся, что Вера согласится выйти за него, но та была влюблена в актёра Георгия Троицкого. Не получив взаимности, Ростислав женился на актрисе Нине Бутовой. По словам коллег, супруга, по их мнению, знала, что сердце мужа принадлежит другой, и открыто предупреждала: «Уйдёшь к ней — ищи меня в Москве-реке!».
Хозяйством она не занималась. Актёр Николай Лебедев недоумевал: «Не знаю, почему Плятт и Бутова сошлись. Он казался таким эстетом, а она была очень простой». В войну Плятт работал на радио в Москве, Марецкая была в эвакуации в Алма-Ате. Она признавалась, что каждый день слушала его голос.
Сказал жене, что пошёл на выборы и больше не вернулся. Почему сатирик Аркадий Арканов сбежал от самой Майи Кристалинской
В 1943 году её второй муж погиб на фронте. Артист не терял надежды и надеялся, что Вера согласится стать его женой, но этого не произошло. В ЗАГС она больше не пошла. Однако связь между ними всё-таки была. Их роман длился десятилетия, коллеги знали, но не осуждали. В 1977 году Плятт ушёл из семьи, решив снова сделать возлюбленной предложение. Вера отказала: «Поздно, Славик». Женщина была уже тяжело больна.