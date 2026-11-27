27 ноября 2026, 16:05

Расторгуев рассказал, что предпочитает праздновать Новый год с семьей

Николай Расторгуев (фото: РИА Новости/Кирилл Зыков)

Лидер группы «Любэ» Николай Расторгуев всегда отмечает новогодние праздники с родными и отказывается от участия в различных шоу-программах. Об этом артист рассказал в беседе с Общественной Службой Новостей.





Артист уточнил, что подобное правило участники группы соблюдают на протяжении многих лет. По его словам, никакие гонорары не стоят того удовольствия, которое он получает от общения с домочадцами в период январских праздников.





«Многие знаменитости стоят в очереди, чтобы выступить на новогодних корпоративах, но точно не наша группа. У нас есть неписаное правило: на Новый год — все дома с родными. Были исключения, когда нас друзья приглашали выступить, но это были редкие исключения», — сказал Расторгуев.