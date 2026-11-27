Расторгуев раскрыл, почему группа «Любэ» никогда не участвует в шоу на Новый год
Расторгуев рассказал, что предпочитает праздновать Новый год с семьей
Лидер группы «Любэ» Николай Расторгуев всегда отмечает новогодние праздники с родными и отказывается от участия в различных шоу-программах. Об этом артист рассказал в беседе с Общественной Службой Новостей.
Артист уточнил, что подобное правило участники группы соблюдают на протяжении многих лет. По его словам, никакие гонорары не стоят того удовольствия, которое он получает от общения с домочадцами в период январских праздников.
«Многие знаменитости стоят в очереди, чтобы выступить на новогодних корпоративах, но точно не наша группа. У нас есть неписаное правило: на Новый год — все дома с родными. Были исключения, когда нас друзья приглашали выступить, но это были редкие исключения», — сказал Расторгуев.Ранее жена юмориста Евгения Петросяна Татьяна Брухунова рассказала необычную традицию встречи Нового года, которой придерживается её семья. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».