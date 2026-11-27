27 ноября 2026, 08:45

Аркадий Арканов (Фото: РИА Новости/Алексей Филиппов)

Знаменитый сатирик, врач по первому образованию, автор миниатюр и мемуаров — Аркадий Арканов казался человеком, у которого всё под контролем. Но за этой безмятежностью скрывалось то, о чём он говорил неохотно: стремительный взлёт жены, «звёздная болезнь» и побег из семьи. Почему начинающий юморист оставил супругу на пике её славы, что на самом деле разрушило их брак и как сложилась жизнь обоих после развода, читайте в материале «Радио 1».





Содержание Знакомство с будущей женой и начало отношений Быт и «звёздная болезнь» Всесоюзная популярность Кристалинской Причины и обстоятельства развода Жизнь после расставания

Знакомство с будущей женой и начало отношений

Быт и «звёздная болезнь»

Всесоюзная популярность Кристалинской



Майя Кристалинская Фото: РИА Новости/Давид Шоломович)

Причины и обстоятельства развода

Детям не нужен, живёт без жены в роскоши и не хочет выходить на сцену. Где сейчас главный секс-символ России Юрий Антонов

Жизнь после расставания