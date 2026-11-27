27 ноября 2026, 07:27

Юрий Антонов (Фото: РИА Новости/Вячеслав Прокофьев)

«Нет тебя прекрасней», «Летящей походкой», «Крыша дома твоего» — эти песни знают наизусть миллионы, а их автор стал народным артистом России. Но за славой скрывалось то, о чём Юрий Антонов предпочитал не распространяться: запреты Гостелерадио, несостоявшаяся эмиграция в США, несколько браков и дети, с которыми он больше не общается. Что ещё осталось за кадром биографии легенды, читайте в материале «Радио 1».





Содержание Трудности с которыми столкнулся маэстро Статус композитора в личной жизни Отношения артиста с детьми С кем живёт и кого спасает артист в Грибово Здоровье и концертная деятельность

Трудности с которыми столкнулся маэстро



Юрий Антонов (Фото: РИА Новости/Юрий Абрамочкин)

Статус композитора в личной жизни



Юрий Антонов (Фото: Инстаграм* @yuryantonov_official)

Отношения артиста с детьми

С кем живёт и кого спасает артист в Грибово



Юрий Антонов (Фото: Инстаграм* @yuryantonov_official)

Молчала 40 лет, растила его дочь пока он пользовался успехом у женщин, а потом указала на дверь. Как сложилась судьба Евгении Глушенко?

Здоровье и концертная деятельность