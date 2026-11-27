Детям не нужен, живёт без жены в роскоши и не хочет выходить на сцену. Где сейчас главный секс-символ России Юрий Антонов
«Нет тебя прекрасней», «Летящей походкой», «Крыша дома твоего» — эти песни знают наизусть миллионы, а их автор стал народным артистом России. Но за славой скрывалось то, о чём Юрий Антонов предпочитал не распространяться: запреты Гостелерадио, несостоявшаяся эмиграция в США, несколько браков и дети, с которыми он больше не общается. Что ещё осталось за кадром биографии легенды, читайте в материале «Радио 1».
Трудности с которыми столкнулся маэстроЮрий Михайлович Антонов родился 19 февраля 1945 года в Ташкенте. Окончил Белорусскую государственную консерваторию. В 70-е годы работал в ленинградском ВИА «Поющие гитары», затем начал сольную карьеру. Среди наиболее известных композиций — «Нет тебя прекрасней», «Море», «Зеркало», «Дорога к морю», «Летящей походкой», «Крыша дома твоего», «От печали до радости». В 1997 году Антонову было присвоено звание народного артиста России. В 1970–1980-е годы выпуск альбомов Антонова регулярно сталкивался с административными препятствиями со стороны чиновников Гостелерадио. По воспоминаниям самого музыканта, разрешение на запись и издание каждой пластинки приходилось добиваться с трудом. На фоне этих сложностей у Антонова возникло намерение эмигрировать в США, однако от этого шага он в итоге отказался.
Статус композитора в личной жизниПервой супругой Антонова стала Анастасия, сотрудница «Ленконцерта». Брак был заключён в 1976 году. По имеющимся сведениям, именно Анастасия настаивала на эмиграции в США. После того как Антонов отказался покидать страну, супруга подала на развод и уехала за рубеж одна. Второй женой музыканта стала Мирослава Бобанович, с которой он познакомился во время гастролей в Югославии. Брак был зарегистрирован, однако Мирослава не переехала в СССР и осталась в Загребе. Из-за невозможности в тот период постоянно жить на две страны отношения прекратились. Третьей супругой клавишника стала Анна. В этом браке у певца родились двое детей: дочь Людмила (когда Антонову было за 40) и сын Михаил. Брак продлился несколько лет. После расставания Анна эмигрировала в Париж, забрав с собой дочь. Сын Михаил остался в Москве с отцом.
Отношения артиста с детьмиС повзрослевшими наследниками отец не общается. По свидетельствам ближнего окружения артиста, сын Михаил проживает в Москве и с певцом не контактирует. Людмила выросла за границей, поэтому её прохладное отношение к отцу вполне объяснимо. Антонов публично не комментировал причины разрыва с детьми. При этом ряд его поздних композиций, по оценкам критиков, посвящён любимой дочери.
С кем живёт и кого спасает артист в ГрибовоЮрий Антонов проживает в трёхэтажном особняке в посёлке Грибово Одинцовского района Московской области, в 15 км от МКАД. Особняк в классическом дворянском стиле с колоннами строился почти пять лет и обошёлся примерно в десять миллионов долларов. Архитекторы учли все требования маэстро, однако дизайном интерьеров артист занимался самостоятельно, лично контролируя каждый этап возведения дома. В результате получился величественный особняк, напоминающий усадьбу русского барина, внешний вид которого подчёркивают декоративная кирпичная облицовка и резные заборчики. В доме имеются бассейн, студия звукозаписи, парк и пруд.
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Ранее музыкант жил в Ново-Переделкино, однако переехал в Грибово, когда окрестности прежнего дома начали активно застраиваться.
Антонов известен своей любовью к животным. На его участке проживают более 100 кошек, собак, птиц и других питомцев, многих из которых музыкант подобрал на улице. В уходе за животными ему помогает младшая сестра.
Здоровье и концертная деятельностьВ последние годы Юрий Михайлович значительно сократил число публичных выступлений. Музыкант страдает артрозом, из-за которого ему тяжело стоять на сцене продолжительное время. В сентябре 2025 года появились сообщения об отмене нескольких концертов, приуроченных к 80-летию артиста.
Сам Антонов пояснил, что принял это решение самостоятельно. В январе 2026 года концертный директор народного артиста опроверг информацию о полном прекращении выступлений, заявив, что музыкант не прерывал концертную деятельность из-за проблем со здоровьем.