Вячеслав Тихонов (Фото: РИА Новости)

Вячеслав Тихонов — человек-легенда, создавший на экране бессмертные образы благородного князя Болконского, мудрого учителя Мельникова и хладнокровного разведчика Штирлица, стал для миллионов зрителей воплощением мужественности, чести и интеллекта. Актер, чей пронзительный взгляд и аристократическая сдержанность сводили с ума женщин всей страны, 8 февраля мог бы отпраздновать свой 98-й день рождения. Но за блестящим фасадом киногероя скрывалась совершенно иная, полная душевных драм и личных катастроф жизнь. О том, почему кумир нации умер в одиночестве, ненавидя свою жену, читайте в материале «Радио 1».





Биография Вячеслава Тихонова

Вячеслав Тихонов (Фото: скриншот д/ф «О чём молчал Вячеслав Тихонов» Первый канал)



Роли в театре

Фильмы с Вячеславом Тихоновым

Вячеслав Тихонов (Фото: скриншот д/ф «О чём молчал Вячеслав Тихонов» Первый канал)



Личная жизнь Вячеслава Тихонова

Нонна Мордюкова и Вячеслав Тихонов (Фото: скриншот д/ф «О чём молчал Вячеслав Тихонов» Первый канал)

«Я сразу поняла, что он мне активно, трагически не нужен. Но ребенок уже появился, и мы, по христианскому обычаю, стали жить вместе. Вернее, не жить, а мучиться — ни ему домой не хотелось, ни мне…», — значительно посже поделится с журналистами Мордюкова.

Вячеслав и Тамара Тихоновы (Фото: скриншот д/ф «О чём молчал Вячеслав Тихонов» Первый канал)

Болезнь актера

Причины смерти Вячеслава Тихонова

Вячеслав Тихонов (Фото: скриншот д/ф «О чём молчал Вячеслав Тихонов» Первый канал)

«Свою роль сыграли и одиночество актера, и отсутствие должного ухода. Если бы рядом с ним были заботливые жена и дочь, этот уход можно было бы отсрочить. Но, увы – они продолжали жить каждая своей жизнью…», – поделился с журналистами врач.