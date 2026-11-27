27 ноября 2026, 11:00

Ирина Дубцова (Фото: РИА Новости/Екатерина Чеснокова)

25 лет он поёт на английском, и это его принципиальная позиция, а сам признаётся, что обожает русский язык. Голос группы Plazma — Роман Черницын, человек, чья карьера сложилась ровно так, как он хотел. А вот в личной жизни у музыканта вышло не всё так гладко: брак с Ириной Дубцовой распался вскоре после рождения сына, и с тех пор на вопросы о женитьбе он отвечает коротко и без энтузиазма. Что разрушило их брак и почему бывшая супруга называет его лучшим другом, читайте в материале «Радио 1».





Содержание «Обожаем русский язык». Как это сочетается с песнями на английском? «Фабрика звёзд» и предложение в прямом эфире Почему Дубцова сама подала на развод — и что стало последней каплей? «А на фиг надо»: кем стал бывший муж для певицы Каким вырос наследник знаменитых музыкантов

«Обожаем русский язык». Как это сочетается с песнями на английском?



Участники группы «Plazma» Роман Черницын (слева) и Максим Постельный (справа) (Фото: РИА Новости/Екатерина Чеснокова)

«Мы обожаем русский язык и гордимся тем, что думаем именно на русском, но таковы обстоятельства», — объяснял Черницын «86.ru».

«Фабрика звёзд» и предложение в прямом эфире

Почему Дубцова сама подала на развод — и что стало последней каплей?



Ирина Дубцова( Фото: Инстаграм* @dubtsova_official)

«Вместо того чтобы говорить: «Ты у меня самая красивая. Ну и что, что ты толстая, потом всё равно похудеешь», Рома говорил совершенно другие вещи», — рассказывала она в интервью OK!



«А на фиг надо»: кем стал бывший муж для певицы

«Он мой лучший друг. Это тот человек, у которого я могу спросить совета касательно отношений с мужчинами», — говорила она.

«Папа у нас не женился. Мне его жалко. Болтаем с ним по телефону, и я его каждый раз спрашиваю: “Вот чего ты не женился?” Он говорит: “А на фиг надо?”. Вот такая я. Наверное, сложно после меня на ком-то жениться», — делилась певица.



Роман Черницын (Фото: РИА Новости/Кирилл Брага)

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Каким вырос наследник знаменитых музыкантов

«Как быстро ты превратился из моего маленького мальчика в бородатого парня, который так круто и честно выражает свои мысли и эмоции в стихах и музыке. Прости, что мешала тебе. Ты молодец!» — прокомментировала мать начало карьеры сына в своих социальных сетях.