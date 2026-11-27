«На фиг надо»: женился на Дубцовой, а потом критиковал её внешность после родов. В чём причина одиночества солиста группы Plazma Романа Черницына
25 лет он поёт на английском, и это его принципиальная позиция, а сам признаётся, что обожает русский язык. Голос группы Plazma — Роман Черницын, человек, чья карьера сложилась ровно так, как он хотел. А вот в личной жизни у музыканта вышло не всё так гладко: брак с Ириной Дубцовой распался вскоре после рождения сына, и с тех пор на вопросы о женитьбе он отвечает коротко и без энтузиазма. Что разрушило их брак и почему бывшая супруга называет его лучшим другом, читайте в материале «Радио 1».
«Обожаем русский язык». Как это сочетается с песнями на английском?Роман Черницын родился в Волгограде. В школе он увлекался математикой и автомобилями, а музыкой заинтересовался после поездки в лагерь, где освоил первые аккорды. Знакомство с «Modern Talking» затмило для него всё остальное — больше он ни о чём не думал.
Вместе с Максимом Постельным они создали коллектив, который позже стал трио «Slow Motion», через год — дуэтом. В 1991 году вышел дебютный альбом «Falling in Love», все композиции в этом релизе были на иностранном языке, к слову сказать, песни на английском тогда воспринимались в России настороженно. В 1999 году Черницын и Постельный перебрались в Москву, заключили контракт с Дмитрием Маликовым и сменили название на «Plazma». Первый же сингл «Take My Love» попал во все радиочарты. Английский остался принципиальной позицией исполнителей.
«Мы обожаем русский язык и гордимся тем, что думаем именно на русском, но таковы обстоятельства», — объяснял Черницын «86.ru».
«Фабрика звёзд» и предложение в прямом эфиреС Ириной Дубцовой Черницын познакомился ещё в Волгограде. Их представил друг другу её отец, джазовый музыкант Виктор Дубцов, которого Роман знал с детства. Свою карьеру певицы Ирина начинала в его коллективе «Джем». Вскоре музыкант уехал в Москву, и связь оборвалась. Через полгода Дубцова решила переехать в столицу.
Приехав в Златоглавую, она позвонила и попросила показать ей город. Сблизились они позже, на Новый год в Волгограде. А в 2004 году, во время «Фабрики звёзд — 4», Черницын сделал предложение возлюбленной прямо в эфире. Свадьбу сыграли в том же году. В марте 2006 года у пары родился сын Артём.
Почему Дубцова сама подала на развод — и что стало последней каплей?Брак распался в 2008 году. Дубцова подала на развод сама. Причину она объяснила позже: после родов, по её словам, она набрала вес, а муж вместо поддержки постоянно критиковал её внешность.
«Вместо того чтобы говорить: «Ты у меня самая красивая. Ну и что, что ты толстая, потом всё равно похудеешь», Рома говорил совершенно другие вещи», — рассказывала она в интервью OK!Она сидела на диетах, усиленно занималась спортом, а он не воспринимал её гормональный сбой как реальную причину и говорил: «Ты ничего не делаешь!».
Черницын эти слова не комментировал. В более поздних публикациях причиной развода называли именно критику её фигуры.
«А на фиг надо»: кем стал бывший муж для певицыСпустя годы бывшие супруги сохранили отношения, которые сама Дубцова описывает необычно.
«Он мой лучший друг. Это тот человек, у которого я могу спросить совета касательно отношений с мужчинами», — говорила она.В октябре 2026 года на шоу Елены Малышевой звезда пошутила про личную жизнь Черницына:
«Папа у нас не женился. Мне его жалко. Болтаем с ним по телефону, и я его каждый раз спрашиваю: “Вот чего ты не женился?” Он говорит: “А на фиг надо?”. Вот такая я. Наверное, сложно после меня на ком-то жениться», — делилась певица.Сам Черницын о личном распространяться не любит. После развода у него были отношения с солисткой группы VIP Дианой Юнис, возлюбленные некоторое время жили вместе, но до свадьбы дело так и не дошло. Больше о его личной жизни ничего не известно.
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Каким вырос наследник знаменитых музыкантовХотя Артём и рос с матерью, отец всегда был рядом — виделись они без каких-либо расписаний и графиков. В 2025 году он выпустил дебютный сингл «Патрики». По документам он остаётся Черницыным, но для сцены решил взять псевдоним, наследник звёздной пары выступает под фамилией матери.
Артём получает образование в МГИМО и является специалистом по детейлингу автомобилей. Дубцова признавалась, что долго не давала сыну заниматься музыкой, но теперь поддерживает.
«Как быстро ты превратился из моего маленького мальчика в бородатого парня, который так круто и честно выражает свои мысли и эмоции в стихах и музыке. Прости, что мешала тебе. Ты молодец!» — прокомментировала мать начало карьеры сына в своих социальных сетях.Отец юноши, по словам близкого окружения, всё свободное время уделяет сыну и его увлечениям. «Plazma» продолжает выпускать песни на английском. Бывший супруг певицы добился в карьере того, чего хотел: его группа существует больше 25 лет, а он сам остаётся её голосом и автором. Личная жизнь музыканта так и не сложилась.