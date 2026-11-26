Оскорбления россиян, диагнозы и разводы: Андрейченко, Серебряков и другие актеры, которые сбежали в Америку, вернулись обратно и оказались никому не нужными
Голливуд манил многих. Кто-то из российских актёров ночевал в Америке у кого придётся, кто-то разносил подносы в нью-йоркском ресторане, а кто-то бежал за океан от внезапной славы — чтобы через годы снова оказаться на родной площадке. За одними тянулись диагнозы и суды, за другими — громкие браки и не менее шумные разводы. Девять историй российских актёров, чья эмиграция закончилась возвращением к родным истокам, читайте в материале «Радио 1».
Ксения Раппопорт: дочь и запрещённые веществаКсения Александровна Раппопорт родилась 25 марта 1974 года в Ленинграде. После 2022 года актриса проживала преимущественно в Италии, периодически приезжая в Россию для работы. В 2025 году её старшая дочь, актриса Аглая Тарасова (род. 1994), была задержана в Москве по подозрению в хранении запрещённых веществ. Ксения Раппопорт вернулась из Италии для участия в судебном процессе и поддержки дочери.
Наталья Андрейченко: возвращение «Мэри Поппинс»Наталья Эдуардовна Андрейченко появилась на свет 3 мая 1956, эмигрировала в США в начале 90-х годов. В 1991 году она вышла замуж за австрийско-швейцарского актёра и режиссёра Максимилиана Шелла (1930–2014). В браке родилась дочь Настасья в 1989 году.
После развода в 2004–2005 годах Андрейченко вернулась в Россию и продолжила актёрскую карьеру. В последующие годы она периодически появлялась в российских фильмах и телесериалах.
Игорь Жижикин: циркач и антогонистИгорь Витальевич Жижикин, 1965 года рождения, впервые попал в США в 1989 году, где долгое время работал в цирке и решил не уезжать. Первое время ночевал у кого придётся, разгружал товар. Позже начал карьеру в Голливуде, снимаясь преимущественно в ролях антагонистов. Однако в 2001 году киноактёр вернулся в Россию и начал сниматься в отечественных проектах. Среди его работ — фильмы «Убойная сила», «Спецназ», «Вий 3D» и другие. В настоящее время артист продолжает работать в российском кинематографе.
Елена Коренева: прилавок, подносы и БродвейЕлена Алексеевна Коренева эмигрировала в США в 1982 году, выйдя замуж за американского слависта Кевина Мосса. В Америке она преподавала актёрское мастерство, играла в офф-Бродвейских театрах и снималась в независимом кино. Брак продлился до 2015 года (фактически отношения прекратились в 2012 году).
После расставания с мужем Коренева работала официанткой в известном Нью-Йоркском ресторане «Русский самовар».
«Работала в датской кофейне, в офисе… В Америке я сменила много мест работы», — цитирует её «78.ru».Через несколько лет вернулась в Россию и продолжила актёрскую карьеру. Она снималась в российских фильмах и сериалах, участвовала в театральных постановках. Сейчас ей 71 год.
Лянка Грыу: диагноз сына, лечение и смена профессииЛянка Георгиевна Грыу уехала в США из-за сына Максима, которому был поставлен диагноз «расстройство аутистического спектра». По словам актрисы, в США ребёнок получил необходимую медицинскую помощь. В настоящее время мальчик учится в обычной российской школе. Грыу продолжает сниматься в российских фильмах и сериалах, а также получает образование в нью-йоркском институте кино; актриса мечтает стать преподавателем актёрского мастерства.
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Елена Сафонова: заложница одной ролиЕлена Всеволодовна Сафонова вышла замуж за французского актёра Самюэля Лабарта и переехала в Париж. В браке родился сын Александр. Через три года супруги развелись. По решению суда ребёнок остался с отцом во Франции. Сафонова вернулась в Россию и продолжила актёрскую карьеру, однако повторить успех фильма «Зимняя вишня» ей не удалось. В последующие годы кинодива снималась в российских фильмах и сериалах, но так и осталась в воспоминаниях зрителей как актриса одной роли.
Алексей Серебряков: «Что значит “уехал”?»Алексей Серебряков уехал в Канаду в 2012 году вместе с семьёй. В марте 2021 года он вернулся в Россию и заявил, что «и не уезжал, собственно говоря», причиной релокации актёр называл желание дать детям качественное образование и безопасную среду. Он продолжал работать в России, даже живя в другой стране. В его фильмографии есть работы в фильмах: «Фанат», «Обитаемый остров», «Штрафбат», а также «Ёлки 9». В одном из интервью Серебряков называл Россию «страной хамства и наглости».
«До сих пор ни знание, ни сообразительность, ни предприимчивость, ни достоинство не являются прерогативой национальной идеи в России. Национальной идеей являются сила, наглость и хамство», — заявлял он Дудю**.Репатриация актёра вызвала неоднозначную реакцию: часть зрителей восприняла это как возвращение «блудного сына», другие — как попытку вернуть доверие после резких высказываний.
Сергей Горобченко: попытка покорить ОлимпСергей Борисович Горобченко после успеха фильма «Бумер» уехал в США. По словам актёра, это был «побег» от внезапно обрушившейся славы.
В США Горобченко провёл около полугода, пытаясь начать карьеру в Голливуде, однако не добился успеха. Он вернулся в Россию, где встретил свою будущую жену Полину Невзорову. В настоящее время актёр продолжает активно сниматься в российских фильмах и сериалах.
Ольга Будина: Испания, детский сад и возвращениеОльга Александровна переехала в Испанию после развода с бизнесменом Александром Зарубой. В браке у неё родился сын Наум. По словам актрисы, она была недовольна системой образования и воспитания в испанском детском саду. В 2019 году Будина вернулась.
«Я была беглянкой, а теперь вернулась. Очень этому рада», — говорила она Вячеславу Манучарову.Осенью 2026 года кинодиве присвоили звание заслуженной артистки России. К этому моменту она уже несколько лет не снималась, но не бездействовала. Её фильм «Белгородские хроники» получил специальный диплом на фестивале «Западные ворота» — «за актуальность темы и гражданскую позицию».