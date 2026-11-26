26 ноября 2026, 12:10

Сергей Горобченко (Фото: РИА Новости/Сергей Мамонтов)

Голливуд манил многих. Кто-то из российских актёров ночевал в Америке у кого придётся, кто-то разносил подносы в нью-йоркском ресторане, а кто-то бежал за океан от внезапной славы — чтобы через годы снова оказаться на родной площадке. За одними тянулись диагнозы и суды, за другими — громкие браки и не менее шумные разводы. Девять историй российских актёров, чья эмиграция закончилась возвращением к родным истокам, читайте в материале «Радио 1».





Содержание Ксения Раппопорт: дочь и запрещённые вещества Наталья Андрейченко: возвращение «Мэри Поппинс» Игорь Жижикин: циркач и антогонист Елена Коренева: прилавок, подносы и Бродвей Лянка Грыу: диагноз сына, лечение и смена профессии Елена Сафонова: заложница одной роли Алексей Серебряков: «Что значит “уехал”?» Сергей Горобченко: попытка покорить Олимп Ольга Будина: Испания, детский сад и возвращение

Ксения Раппопорт: дочь и запрещённые вещества



Ксения Раппопорт (Фото: РИА Новости/Екатерина Чеснокова)

Наталья Андрейченко: возвращение «Мэри Поппинс»

Игорь Жижикин: циркач и антогонист



Игорь Жижикин (Фото: РИА Новости/Алексей Майшев)

Елена Коренева: прилавок, подносы и Бродвей

«Работала в датской кофейне, в офисе… В Америке я сменила много мест работы», — цитирует её «78.ru».



Лянка Грыу: диагноз сына, лечение и смена профессии



Лянка Грыу (Фото: РИА Новости/Екатерина Чеснокова)

Подарила сыну-наркоману квартиру и не общается с дочкой. Зачем взяла бывшую мужа в няньки и почему одинока актриса Екатерина Зинченко

Елена Сафонова: заложница одной роли

Алексей Серебряков: «Что значит “уехал”?»

Алексей Серебряков с дочерью Дарьей (Фото: РИА Новости/Екатерина Чеснокова)

«До сих пор ни знание, ни сообразительность, ни предприимчивость, ни достоинство не являются прерогативой национальной идеи в России. Национальной идеей являются сила, наглость и хамство», — заявлял он Дудю**.

Сергей Горобченко: попытка покорить Олимп

Ольга Будина: Испания, детский сад и возвращение



Ольга Будина (Фото: РИА Новости/Виталий Белоусов)

«Я была беглянкой, а теперь вернулась. Очень этому рада», — говорила она Вячеславу Манучарову.