«А папа меня видит?»: почему старший сын Александра Градского требует проверить родство младшего брата, пока молодая вдова-украинка воюет за миллиард
Легенда советской и российской эстрады Александр Градский в свои 54 года встретил 19-летнюю Марину Коташенко, которая стала его музой и последней любовью. Они прожили вместе 17 лет, но официально расписались лишь перед самой смертью маэстро. После ухода композитора из жизни разгорелся ожесточённый спор за его многомиллиардное наследство. Почему дети народного артиста РФ от первого брака усомнились в родстве с младшим сыном и как сегодня живёт вдова рок-музыканта с двумя детьми, читайте в материале «Радио 1».
«Ты — особенный»: история о том, как юная украинка растопила сердце мастераВ 2003 году на московских улицах судьба свела двух совершенно разных людей: 54-летнего признанного маэстро эстрады Александра Градского и 19-летнюю Марину Коташенко. Юная гостья приехала из Украины в столицу строить карьеру в модельном бизнесе. Разница в возрасте составила 35 лет, что вызвало неоднозначную реакцию в обществе. Этот союз также получил неодобрение со стороны взрослых детей музыканта от предыдущих браков — Даниила и Марии.
Примечательно, что старший сын артиста был всего на три года старше своей будущей мачехи. Подобные предрассудки юную модель не пугали. В беседе с прессой Марина признавалась, что совершенно не ощущает возрастной разрыв.
«Он — особенный человек, и возраст здесь не играет роли», — передаёт её слова издание «7 Дней».Рядом с мудрым и талантливым маэстро спутница чувствовала себя в полной безопасности. К моменту знакомства девушка уже окончила ВГИК, обучаясь в мастерской Всеволода Шиловского. Она успела поработать в театре и сняться в нескольких телесериалах. Однако встреча с композитором полностью изменила её судьбу. Избранница превратилась в музу и надёжную опору, став для артиста «просто Мариной».
«Это было самое главное. Он не требовал от меня ничего, кроме любви и понимания», — рассказывала Марина Коташенко в интервью Woman.ru.
При этом официальный брак пара оформила далеко не сразу.
17 лет без штампа, двое сыновей и свадьба, сыгранная на пороге вечностиПара прожила вместе 17 лет, но оформила отношения официально лишь перед смертью композитора. Рождение первенца Александра в 2014 году растрогало 60-летнего отца до слёз. В 2018 году появился второй сын, Иван. Присутствуя на родах, музыкант признавался, что женщинам после таких переживаний можно простить всё.
По воспоминаниям Марины, в последние годы маэстро был по-настоящему счастлив. Он наслаждался ролью отца, не писал завещания и не подозревал, что скоро уйдёт из жизни.
Вопросы маленького Вани, разбивающие сердце матери28 ноября 2021 года Александра Градского не стало. Маэстро ушёл из жизни в 72 года после инсульта. Для Марины эта потеря оказалась невосполнимой. Самым тяжёлым испытанием стало объяснить случившееся детям. Старшему сыну Саше тогда исполнилось семь, младшему Ване — всего три. По словам Марины, малыш до сих пор не может смириться с утратой, задавая мучительные вопросы: «А папа меня видит? А когда мы с ним увидимся? А почему он на небесах?».
Ваня посвящает отцу все свои творческие успехи и рисует ему праздничные открытки. Мальчик мечтает стать композитором, уже играет на рояле и импровизирует. Марина дала супругу обещание воспитать из сына музыканта. И сейчас, как рассказывает сама Коташенко, в нём «проснулись папины гены». Старший Саша тоже занимается музыкой, но лишь для общего развития. Его истинная страсть — футбол, привитая отцом, преданным фанатом «Спартака».
«Раньше они вместе смотрели матчи, а теперь он смотрит их один», — рассказывала вдова в интервью «7 Дней».
Миллиардное наследство: старшие против младшихСмерть маэстро спровоцировала затяжной имущественный конфликт. Композитор не оставил завещания. Его активы, оцениваемые в миллиард рублей, стали причиной ожесточённых споров. На наследство претендуют семеро человек. Вдове с двумя несовершеннолетними сыновьями противостоят прежняя супруга артиста Ольга и её взрослые дети, Даниил и Мария. Натянутые отношения между родственниками существовали и раньше. После похорон скрытое недовольство переросло в открытую вражду.
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В январе 2022 года вдова подверглась дерзкому нападению. Злоумышленники инсценировали аварию, угрожали оружием и проникли в жилище. Из домашнего сейфа пропало около 100 миллионов рублей. Правоохранители задержали лишь одного соучастника, вернувшего пять миллионов. Остальные грабители скрылись. Впоследствии суд включил похищенные средства в общую наследственную массу. Старшие наследники музыканта немедленно заявили права на причитающуюся им часть этих денег.
Что заставило старшего брата усомниться в родстве с ВанейСын музыканта Даниил добивается проведения ДНК-теста для подтверждения родства с восьмилетним Иваном. Истец утверждает, будто сам композитор при жизни отмечал отсутствие внешнего сходства с младшим ребёнком. При этом наследник категорически выступает против эксгумации, настаивая исключительно на генетической экспертизе.
«Моя цель — узнать правду, потому что Марина Владимировна регулярно обманывает в суде, и я поверю только настоящему научному исследованию», — заявил он в суде.Примечательно, что к 12-летнему Саше у взрослых детей маэстро претензий не возникает. Сомнения вызывает исключительно происхождение младшего Ивана. Вдова характеризует подобное отношение как «подлость». Ушедший супруг, по её убеждению, всегда желал мира всем своим наследникам. Мать не скрывает от сыновей судебные тяжбы, однако подаёт информацию максимально деликатно.
Финальный вердикт и жизнь мальчиков после судаВ марте 2026 года суд разделил имущество музыканта: 70% достались старшим наследникам, а вдова с сыновьями получили лишь 30%. Пока старшие родственники радовались триумфу, младшие оказались практически без средств. Особняк, возведённый маэстро специально для Саши и Вани, теперь принадлежит всем претендентам. Марина признаётся: у детей до сих пор нет постоянного дома, где они могли бы ощущать полную безопасность. По словам женщины, несмотря на трудности, мальчики учатся, избегают социальных сетей и играют в шахматы. Саша всё больше увлекается спортом, а Ваня посвятил себя музыке. Дедушка со стороны матери активно участвует в воспитании внуков.
Честный монолог Марины КоташенкоВдова маэстро крайне редко общается с прессой. Однако в мае 2026 года всё же решилась на откровенную беседу. Каждое произнесённое слово давалось с неимоверным трудом, выдавая глубокую внутреннюю боль.
«Конечно, это очень тяжело — потерять человека, с которым мы прожили столько времени, с которым есть дети. Я думаю, что время не лечит. Какое-то облегчение есть, как-то привыкаешь. Моя основная работа — дети, настоящая череда детских бытовых дел: готовка, уроки, школа», — рассказала Марина в интервью Woman.ru.Она откровенно рассказала, что не может понять, в какой момент всё пошло не так.
«Я думаю, что они (Даниил и Мария) считают, что я заняла роль и место их матери. Хотя мы познакомились уже после развода. Саша позволил себе жить своей жизнью и позволил себе родить ещё детей. И теперь с ними нужно делиться папиным ресурсом», — сообщила актриса.В ответ старший сын композитора заявляет о готовности идти до конца. Мужчина уже направил кассационные жалобы в Верховный суд. Борьба за активы продолжается. В настоящее время Марина с сыновьями по-прежнему живёт в Москве. Дети продолжают учёбу: старший Саша увлекается спортом, младший Ваня занимается музыкой. Сама вдова практически не даёт интервью и не появляется на публичных мероприятиях.