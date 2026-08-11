«А папа меня видит?»: почему старший сын Александра Градского требует проверить родство младшего брата, пока молодая вдова-украинка воюет за миллиард

11 августа 2026, 13:55

Александр Градский (Фото: РИА Новости/Владимир Федоренко)

Легенда советской и российской эстрады Александр Градский в свои 54 года встретил 19-летнюю Марину Коташенко, которая стала его музой и последней любовью. Они прожили вместе 17 лет, но официально расписались лишь перед самой смертью маэстро. После ухода композитора из жизни разгорелся ожесточённый спор за его многомиллиардное наследство. Почему дети народного артиста РФ от первого брака усомнились в родстве с младшим сыном и как сегодня живёт вдова рок-музыканта с двумя детьми, читайте в материале «Радио 1».





Содержание «Ты — особенный»: история о том, как юная украинка растопила сердце мастера 17 лет без штампа, двое сыновей и свадьба, сыгранная на пороге вечности Вопросы маленького Вани, разбивающие сердце матери Миллиардное наследство: старшие против младших Что заставило старшего брата усомниться в родстве с Ваней Финальный вердикт и жизнь мальчиков после суда Честный монолог Марины Коташенко

«Ты — особенный»: история о том, как юная украинка растопила сердце мастера



Марина Коташенко (Фото: РИА Новости/Илья Питалев)

«Он — особенный человек, и возраст здесь не играет роли», — передаёт её слова издание «7 Дней».

«Это было самое главное. Он не требовал от меня ничего, кроме любви и понимания», — рассказывала Марина Коташенко в интервью Woman.ru.

17 лет без штампа, двое сыновей и свадьба, сыгранная на пороге вечности



Александр Градский (Фото: Кадр со съёмок программы «Важная персона»)

Вопросы маленького Вани, разбивающие сердце матери

«Раньше они вместе смотрели матчи, а теперь он смотрит их один», — рассказывала вдова в интервью «7 Дней».

Миллиардное наследство: старшие против младших

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Что заставило старшего брата усомниться в родстве с Ваней

«Моя цель — узнать правду, потому что Марина Владимировна регулярно обманывает в суде, и я поверю только настоящему научному исследованию», — заявил он в суде.

Финальный вердикт и жизнь мальчиков после суда



Марина Коташенко (Фото: Кадр из фильма «Практика»)

Честный монолог Марины Коташенко

«Конечно, это очень тяжело — потерять человека, с которым мы прожили столько времени, с которым есть дети. Я думаю, что время не лечит. Какое-то облегчение есть, как-то привыкаешь. Моя основная работа — дети, настоящая череда детских бытовых дел: готовка, уроки, школа», — рассказала Марина в интервью Woman.ru.

«Я думаю, что они (Даниил и Мария) считают, что я заняла роль и место их матери. Хотя мы познакомились уже после развода. Саша позволил себе жить своей жизнью и позволил себе родить ещё детей. И теперь с ними нужно делиться папиным ресурсом», — сообщила актриса.