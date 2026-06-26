«А почему не с женой?!»: Андрей Малахов вышел в свет под руку с новой дамой. Куда пропала супруга ведущего и что известно о его спутнице

26 июня 2026, 18:03

Андрей Малахов (Фото: РИА Новости/Павел Бедняков)

Андрей Малахов нарушил многолетнюю традицию появляться на светских мероприятиях с супругой. На торжественном закрытии кинофестиваля «Евразия-кинофест» 21 июня шоумен прошел по багровой дорожке рука об руку с певицей Наталией Власовой. Кадры неожиданного дуэта мгновенно разлетелись по соцсетям, заставив публику гадать: что связывает телеведущего и возвращающуюся на сцену артистку — дружба, творческие планы или нечто большее? Подробности читайте в материале «Радио 1».





Содержание Багровый променад звёздного Сочи: деталь, которую заметил каждый Наталья Власова: чем известна Персональная хроника: подробности о муже, детях и родне артистки

Багровый променад звёздного Сочи: деталь, которую заметил каждый



Наталия Власова (Фото: Инстаграм* @natalia_vlasova_official)

«А почему не с женой?!»; «Жасмин вон весь выводок свой вывела, а Андрей жену не берет…»; «Какая пара»; «Я подумала, он с Кабаевой»; «Власова — красотка, а Малахов — огонь»; «Шкулева покажет, где раки зимуют»; «Наташа — красавица» — высказались интернет-пользователи под видео с Малаховым и Власовой.

Наталья Власова: чем известна

Персональная хроника: подробности о муже, детях и родне артистки

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Наталия Власова (Фото: Инстаграм* @natalia_vlasova_official)

«Видел их вживую у входа в зал. Они просто общались, как старые друзья. Никакого пафоса, никаких лишних жестов. Думаю, просто решили поддержать друг друга на мероприятии»; «Обожаю Наталию Власову с детства! Так рада, что она снова на виду. И Малахов — отличный выбор для сопровождения. Он умеет подчеркнуть красоту и талант других людей»; «Я сначала подумала, что это фотошоп! Потом присмотрелась — точно они. Очень мило смотрятся вместе. Может, готовят какой‑то музыкальный выпуск в «Прямом эфире»?»; «Мне кажется, это продуманный пиар-ход. Власова давно не была на виду, а Малахов — мастер создавать инфоповоды. Но выглядит всё очень достойно, без пошлости», — отреагировали интернет-пользователи под фото.