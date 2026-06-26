«А почему не с женой?!»: Андрей Малахов вышел в свет под руку с новой дамой. Куда пропала супруга ведущего и что известно о его спутнице
Андрей Малахов нарушил многолетнюю традицию появляться на светских мероприятиях с супругой. На торжественном закрытии кинофестиваля «Евразия-кинофест» 21 июня шоумен прошел по багровой дорожке рука об руку с певицей Наталией Власовой. Кадры неожиданного дуэта мгновенно разлетелись по соцсетям, заставив публику гадать: что связывает телеведущего и возвращающуюся на сцену артистку — дружба, творческие планы или нечто большее? Подробности читайте в материале «Радио 1».
Багровый променад звёздного Сочи: деталь, которую заметил каждыйТоржественное закрытие международного кинофестиваля «Евразия-кинофест» состоялось в южной столице 21 июня 2026 года. Собрались мэтры полного метра, телевещания и эстрадного жанра. В фокусе всеобщего внимания, однако, оказались Андрей Малахов и вокалистка Наталия Власова. Кадры спутников моментально распространились по мессенджерам и интернет-площадкам. Комментаторы активно обсуждают, какой тайный мотив скрывается за совместным проходом: приятельский жест, рабочее партнёрство или нечто иное.
«А почему не с женой?!»; «Жасмин вон весь выводок свой вывела, а Андрей жену не берет…»; «Какая пара»; «Я подумала, он с Кабаевой»; «Власова — красотка, а Малахов — огонь»; «Шкулева покажет, где раки зимуют»; «Наташа — красавица» — высказались интернет-пользователи под видео с Малаховым и Власовой.
Наталья Власова: чем известнаПевица, автор песен и актриса Наталия Власова прославилась душевными композициями, среди которых выделяется шлягер «Я у твоих ног». В последние несколько лет артистка избегала публичности, поэтому её присутствие на фестивале стало приятным сюрпризом. А в сопровождении одного из самых популярных шоуменов страны композитор привлекла ещё больше внимания к своей персоне. Почитатели обладательницы «Золотого граммофона» с восторгом встретили её возвращение в бомонд, репортёры же моментально взялись узнавать нюансы партнёрства с телеведущим.
Персональная хроника: подробности о муже, детях и родне артисткиВ конце 90-х Власова познакомилась с предпринимателем Олегом Новиковым. Мужчина стал её мужем и активно вкладывался в творческий проект супруги. В 2006 году у пары родилась дочь Пелагея. Брак Наталии Власовой с бизнесменом, который продлился 20 лет, распался в 2018 году из-за быта и эмоционального отдаления супругов.
После рождения ребёнка их жизнь превратилась в рутину. Они стали скорее соседями и родителями, чем любящей парой, и ради дочери долго откладывали официальный развод. Позже возникли сложности в общении с повзрослевшей Пелагеей. Переходный возраст дочери дался обеим непросто.
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Певица признавалась, что им пришлось заново учиться понимать друг друга. Кроме того, в последние годы Власова столкнулась с серьёзными проблемами со здоровьем и перенесла сложную операцию на сердце, что заставило её временно отойти от сцены. Сейчас артистка полностью восстановилась, наладила отношения с ребёнком и постепенно возвращается к активной творческой жизни. Интернет-публика разделилась во мнениях, рассматривая фото пары: одни строили домыслы, другие искренне радовались возвращению артистки.
«Видел их вживую у входа в зал. Они просто общались, как старые друзья. Никакого пафоса, никаких лишних жестов. Думаю, просто решили поддержать друг друга на мероприятии»; «Обожаю Наталию Власову с детства! Так рада, что она снова на виду. И Малахов — отличный выбор для сопровождения. Он умеет подчеркнуть красоту и талант других людей»; «Я сначала подумала, что это фотошоп! Потом присмотрелась — точно они. Очень мило смотрятся вместе. Может, готовят какой‑то музыкальный выпуск в «Прямом эфире»?»; «Мне кажется, это продуманный пиар-ход. Власова давно не была на виду, а Малахов — мастер создавать инфоповоды. Но выглядит всё очень достойно, без пошлости», — отреагировали интернет-пользователи под фото.Официальных заявлений от Андрея Малахова и Наталии Власовой пока нет.