Страшные обвинения и колония в Брянске: Андрей Малахов выяснил, куда пропал 77-летний Юрий Куклачев. Правда о жизни клоуна
Юрий Куклачев давно пропал из поля зрения публики. Оказалось, что он часто посещает исправительную колонию. Зачем легендарный клоун ездит к несовершеннолетним преступникам и кому настолько мешал Театр кошек, что в ход пошли обвинения в живодёрстве, расскажет «Радио 1».
Куклачёв за решёткой: зачем легендарный клоун ездит в колониюСъёмочная группа программы «МАЛАХОВ» отыскала Юрия Куклачёва там, где меньше всего ожидаешь увидеть легендарного клоуна, — в исправительной колонии Брянска. Визит за решётку — не случайность: артист уже много лет видит свою миссию не только в том, чтобы смешить зрителей, но и в помощи тем, кто однажды оступился.Народный артист РСФСР регулярно наведывается в колонии для несовершеннолетних — даёт концерты и проводит мастер-классы. Поначалу зал встречает артиста настороженно: бритые парни глядят исподлобья, с недоверием и строгостью. Но стоит на сцене появиться пушистым питомцам, как взгляды смягчаются, лёд тает, и ребята начинают реагировать на происходящее совсем иначе — с теплотой и интересом.
«Я живу по принципу: «Делай доброе дело и не гордись этим». Смысл в том, что дети, которые попали сюда, все ещё люди. Просто обстоятельства сложились так, что их недолюбили, да и окружение не помогло. А я когда-то решил прийти к ним и поговорить по-человечески», — поделился дрессировщик.
Результат миссии Куклачёва в колонииВ эфире канала «Россия 1» художественный руководитель Театра кошек признался: его визиты в колонию длятся в среднем 3,5 часа. И это не просто выступление с кошками, а прежде всего разговоры по душам — именно они помогают ребятам переосмыслить свои ошибки и сделать шаг к исправлению.
«Они же ещё дети! Помните принцип воспитания? Надо дать почувствовать нежность, тогда тебе начнут дарить любовь. Я за эти годы 46 колоний объездил, 400 воспитанников мы смогли освободить досрочно», — признался Куклачёв.По мнению артиста цирка, встреча с ним часто вдохновляет людей на творчество, что помогает им легче социализироваться и находить своё место в жизни.
Одним из таких счастливчиков стал Александр Ерохин. Десять лет назад молодой человек оказался в колонии, куда вскоре приехал Юрий Куклачёв. Та встреча изменила его жизнь. На программе «МАЛАХОВ» Ерохин признался: «Я сразу понял, чего хочу добиться и куда мне надо стремиться: работа, карьера, семья. Теперь у меня всё это есть, спасибо вам. Всё хорошо благодаря тому, что я посещал ваши уроки».
Страшное обвинениеВ середине 2000-х Юрия Куклачёва обвинили в жестокости к питомцам. В интернете писали, что при дрессировке он использует электрошокер и силу. Как выяснилось позже, это была спланированная атака: здание Театра кошек хотели отобрать под банк, и юристы организовали травлю, чтобы дискредитировать артиста.
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Куклачёв не стал спорить публично, а просто подал в суд — и выиграл. Журналисту пришлось выплатить 40 тысяч рублей и удалить все клеветнические публикации.
Что происходит в Театре Куклачёва сегодняВ беседе с Андреем Малаховым первый дрессировщик кошек в СССР признался, что обожает свою работу. Ежедневно он занимается с кошками по пять часов, а также уделяет два часа спортивному залу, чтобы поддерживать форму. 12 апреля 2026 года Юрию Куклачёву исполнилось 77 лет.
Основатель «Школы доброты» продолжает работать и создавать новые спектакли. В Театре кошек сейчас живёт 170 кошек, а руководит театром сын Куклачёва — Дмитрий. Сам Юрий выходит на сцену реже, но активно общается со зрителями перед представлениями, заряжая их позитивом.