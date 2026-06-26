Страшные обвинения и колония в Брянске: Андрей Малахов выяснил, куда пропал 77-летний Юрий Куклачев. Правда о жизни клоуна

26 июня 2026, 17:37

Юрий Куклачёв (Фото: РИА Новости/Юрий Сомов)

Юрий Куклачев давно пропал из поля зрения публики. Оказалось, что он часто посещает исправительную колонию. Зачем легендарный клоун ездит к несовершеннолетним преступникам и кому настолько мешал Театр кошек, что в ход пошли обвинения в живодёрстве, расскажет «Радио 1».





Содержание Куклачёв за решёткой: зачем легендарный клоун ездит в колонию Результат миссии Куклачёва в колонии Страшное обвинение Что происходит в Театре Куклачёва сегодня

Куклачёв за решёткой: зачем легендарный клоун ездит в колонию



Юрий Куклачёв (Фото: кадр из программы «Малахов»)

«Я живу по принципу: «Делай доброе дело и не гордись этим». Смысл в том, что дети, которые попали сюда, все ещё люди. Просто обстоятельства сложились так, что их недолюбили, да и окружение не помогло. А я когда-то решил прийти к ним и поговорить по-человечески», — поделился дрессировщик.

Результат миссии Куклачёва в колонии

«Они же ещё дети! Помните принцип воспитания? Надо дать почувствовать нежность, тогда тебе начнут дарить любовь. Я за эти годы 46 колоний объездил, 400 воспитанников мы смогли освободить досрочно», — признался Куклачёв.



Юрий Куклачёв (Фото: РИА Новости/Владимир Астапкович)

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Что происходит в Театре Куклачёва сегодня