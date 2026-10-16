«А ты знаешь, что меня похоронишь?»: почему ушла из жизни в 35 лет звезда «Палача» Ирина Метлицкая, и что случилось с её детьми-сиротами
Её называли «Снежной королевой» и «неземной красавицей», прочили судьбу главной кинодивы. Но Ирина Метлицкая ушла в 35 — и о её болезни не знали даже те, кто работал с ней рядом. В 1995 году она вела Московский кинофестиваль, улыбалась Ричарду Гиру и уже понимала, что обречена. Муж боролся за неё в Париже, но спасти не смог. Что стало с двумя сыновьями, оставшимися без матери, — читайте в материале «Радио 1».
Ранние годы и начало пути «Снежной королевы»Ирина Юрьевна Метлицкая родилась 5 октября 1961 года в Северодвинске. После развода родителей она вместе с матерью переехала в Минск. Там их ждали серьёзные материальные трудности. Каждая копейка была на счету. Сверстники щеголяли в новом, а ей приходилось скрывать поношенный ранец и старые вещи. Девочка не выносила сочувствия и потому воздвигла между собой и миром невидимую преграду. Подруг школьница не заводила, в гости никого не звала.
«Комната с облупленными обоями, старенькая кровать, в углу обшарпанная плита — мне просто было стыдно», — делится словами артистки «ЭГ».Творческие кружки Иру в ту пору не привлекали, она успешно осваивала точные науки и обучалась в минской специализированной физико-математической школе, где показывала высокие результаты. Но всё изменилось, когда будущая звезда перешла в десятый класс: режиссёр Игорь Добролюбов приехал в учебное заведение, где училась девушка. Постановщик искал исполнителей для фильма «Расписание на послезавтра». Увидев в коридоре Метлицкую, он пригласил её на роль школьницы Кати Шумейко. В этой картине партнёрами начинающей артистки по съёмочной площадке стали Евгений Стеблов, Валентина Титова, Борис Новиков и другие актёры. Съёмки пробудили у Ирины интерес к этой профессии. Однако она окончила школу и сначала поступила на физический факультет Белорусского государственного университета (БГУ). Проучившись там один курс, девушка приняла решение сменить профессию, переехала в Москву и с первого раза поступила в Театральное училище имени Б. Щукина.
Театральная и кинематографическая карьера «Куколки»Легендарную «Щуку» Ирина окончила в 1984 году. Но, ещё будучи студенткой, она была принята в труппу театра «Современник», где Галина Волчек ввела её в спектакли «Крутой маршрут» и «Мелкий бес». В 1991–1993 годах Метлицкая работала в Театре Романа Виктюка, став его ведущей актрисой. В 1992 году, в возрасте 30 лет, она исполнила заглавную роль в нашумевшей постановке «Лолита». Дебют Ирины в большом кино состоялся ещё в 70-х годах.
Но подлинную славу ей принесла «Куколка» — психологическая драма Исаака Фридберга, вышедшая в 1988 году. Там Метлицкая предстала в образе учительницы литературы Елены Михайловны, её партнёршей по картине стала Светлана Засыпкина. А через два года вышла криминальная драма Виктора Сергеева «Палач», в которой артистка исполнила роль журналистки Ольги Приваловой.
В 1995 году Ирина была одной из ведущих 19-го Московского международного кинофестиваля (вместе с Натальей Андрейченко и Татьяной Друбич). В сверкающем наряде она ступила на сцену и дарила улыбки светилам мировой величины — в их числе был и Ричард Гир. Происходящее походило на волшебный сон. В этот период актриса уже скрывала развивающееся онкологическое заболевание (острый лейкоз), о котором стало известно позже.
Личная территория и семья Ирины МетлицкойПока однокурсники кружились в череде недолгих увлечений, Ирина держалась особняком — замкнутая, собранная, целиком поглощённая учёбой, она предпочитала не участвовать в мимолётных студенческих романах. Ситуация изменилась, когда Метлицкая пришла в «Современник». В начале 80-х годов девушка познакомилась с Сергеем Газаровым — молодым, дерзким, щедро одарённым обаянием актёром. Стороннему наблюдателю эта пара казалась столкновением двух стихий.
Она: северная красавица, хрупкая и сдержанная, с манерами, выдающими аристократическую породу. Он: армянин из Баку — горячий, эмоциональный, распахнутый навстречу миру. Увидев прекрасную незнакомку, Сергей влюбился моментально. Ухаживал красиво и настойчиво, не давая ни минуты усомниться в серьёзности намерений. Ирина, ценившая в мужчинах надёжность, ум и умение шутить, в итоге откликнулась на его чувства. В 1983 году они поженились. Их брак продлился 14 лет, до самой смерти актрисы в 1997 году. Коллеги отмечали, что Газаров поддерживал стремительный карьерный рост жены и не испытывал профессиональной ревности.
Мать сидела за роман с американцем, а она сбежала в США, спилась и потеряла сына: история кинозвезды Виктории Фёдоровой.
Когда страна входила в лихие девяностые, а сфера культуры переживала жесточайший кризис, Сергей нашёл для себя иное поприще: в Москве мужчина занялся ресторанным делом, и это позволяло ему содержать семью. В браке родились двое сыновей: Никита — в 1987 году, Пётр — в 1989-м. Метлицкая активно совмещала плотный график съёмок и театральные занятия с воспитанием детей, уделяя им каждую свободную минуту.
Болезнь и последние годы жизни звезды «Палача»В 1995 году актрисе был поставлен диагноз «острый лейкоз». По словам Сергея Газарова, однажды — задолго до того, как Ирина узнала о своей болезни, — она подняла на него глаза и произнесла: «А ты знаешь, что ты меня похоронишь?». Сергей, по его словам, был потрясён.
«Я был ошарашен и попытался перевести всё в шутку, но Ира взглядом договорила свою мысль — она умела говорить взглядом», — цитирует Газарова «АиФ».Супруг организовывал для жены консультации и лечение у европейских онкологов в Париже, а также обеспечивал необходимые медикаменты, однако терапия не дала положительного результата. Ирина Метлицкая скончалась 5 июня 1997 года в Москве, не дожив четырёх месяцев до своего 36-летия.
«Я не пережил: это нельзя пережить, это горе живёт во мне, меняет свою форму, проявление, но продолжает жить. Время не лечит, мне не стало легче: стало хуже», — передаёт слова вдовца издание.На руках у Сергея остались двое малолетних сыновей. Лишь через десять лет Газаров решился на новый брак. К тому времени наследники, рождённые в союзе с Метлицкой, уже выросли и нашли каждый своё призвание: Никита стал финансистом, Пётр — музыкантом. Для многих коллег в театральной и кинематографической среде новость о болезни и кончине соратницы стала неожиданностью, так как она сохраняла информацию о своём здоровье в тайне до самого конца.