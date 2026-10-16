«А ты знаешь, что меня похоронишь?»: почему ушла из жизни в 35 лет звезда «Палача» Ирина Метлицкая, и что случилось с её детьми-сиротами

16 октября 2026, 14:30

Ирина Метлицкая (Фото: кадр из фильма «Куколка»)

Её называли «Снежной королевой» и «неземной красавицей», прочили судьбу главной кинодивы. Но Ирина Метлицкая ушла в 35 — и о её болезни не знали даже те, кто работал с ней рядом. В 1995 году она вела Московский кинофестиваль, улыбалась Ричарду Гиру и уже понимала, что обречена. Муж боролся за неё в Париже, но спасти не смог. Что стало с двумя сыновьями, оставшимися без матери, — читайте в материале «Радио 1».





Содержание Ранние годы и начало пути «Снежной королевы» Театральная и кинематографическая карьера «Куколки» Личная территория и семья Ирины Метлицкой Болезнь и последние годы жизни звезды «Палача»

Ранние годы и начало пути «Снежной королевы»

«Комната с облупленными обоями, старенькая кровать, в углу обшарпанная плита — мне просто было стыдно», — делится словами артистки «ЭГ».



Ирина Метлицкая (Фото: кадр из фильма «Расписание на послезавтра»)

Театральная и кинематографическая карьера «Куколки»

Личная территория и семья Ирины Метлицкой



Ирина Метлицкая (Фото: кадр из фильма «Палач»)

Мать сидела за роман с американцем, а она сбежала в США, спилась и потеряла сына: история кинозвезды Виктории Фёдоровой.

Болезнь и последние годы жизни звезды «Палача»

«Я был ошарашен и попытался перевести всё в шутку, но Ира взглядом договорила свою мысль — она умела говорить взглядом», — цитирует Газарова «АиФ».



Сергей Газаров (Фото: РИА Новости/Илья Питалев)

«Я не пережил: это нельзя пережить, это горе живёт во мне, меняет свою форму, проявление, но продолжает жить. Время не лечит, мне не стало легче: стало хуже», — передаёт слова вдовца издание.