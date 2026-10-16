Мать сидела за роман с американцем, а она сбежала в США, спилась и потеряла сына: история кинозвезды Виктории Фёдоровой.
Она была дочерью советской кинозвезды и американского военного атташе — и с рождения оказалась в эпицентре исторического шторма. Мать арестовали, отца выслали, а Викторию воспитывала тётя в Казахстане. Позже были триумф на экране, несколько браков, эмиграция и встреча с отцом спустя 30 лет. Но самое страшное случилось в Москве: Зою Фёдорову убили, а её дочь даже не смогла приехать на похороны. Как сложилась судьба «советской Софи Лорен» — читайте в материале «Радио 1».
Роман с американцем и эхо лагерейРождение дочери Виктории в январе 1946 года стало для актрисы Зои Фёдоровой одновременно радостью и началом трагедии. Её роман с офицером американской военной миссии Джексоном Тейтом, начавшийся зимой 1945 года на правительственном приёме, был обречён. 23 мая 1945 года актрису отправили на гастроли в Крым.
А ведь о её связи с Тейтом, по свидетельствам современников, были осведомлены с первых дней и МГБ, и сам Лаврентий Берия — человек, который ранее питал к актрисе симпатию и тщетно искал её расположения. В августе 1945 года дипломата выслали из СССР. Зоя Фёдорова узнала о беременности уже после его отъезда, а появление ребёнка в январе 1946 года стало для неё роковым: в условиях начинающейся холодной войны сам факт связи с иностранцем приравнивался к государственной измене. Пытаясь отвести подозрения, Фёдорова по настоянию друзей вступила в фиктивный брак с композитором Александром Рязановым, который сам предложил этот вариант, чтобы спасти её. Однако это не помогло: 27 декабря 1946 года актрису арестовали по обвинению в шпионаже и приговорили к 25 годам лагерей.
Викторию, совсем ещё кроху, отправили к родственникам в Казахстан — и до девяти лет девочка искренне считала своей мамой тётю. Лишь в феврале 1955 года, после реабилитации и выхода на свободу, Фёдорова смогла увидеть своего ребёнка. Внезапное явление измождённой женщины, назвавшей себя матерью, стало для девочки, привыкшей к тихому семейному укладу, серьёзным душевным испытанием. Однако спустя годы им удалось преодолеть отчуждение и выстроить глубокую связь, которая сохранилась на всю жизнь.
Карьерный взлёт дочери звезды «Операция «Ы» и другие приключения Шурика»Несмотря на все испытания, выпавшие на её детские годы, Виктория Фёдорова связала свою жизнь со сценой и кино. По окончании средней школы в 1962 году будущая актриса поступила в студию драматического искусства. Театральное училище имени Б. Щукина она окончила в 1968 году (мастерская Б. Захавы). Её настоящим прорывом в кинематографе стала короткометражная работа режиссёра Михаила Богина «Двое» (1965). В этом фильме Фёдорова сыграла глухонемую девушку. Роль требовала передачи эмоций практически без слов, исключительно через мимику и взгляд, и Виктория блестяще с этой задачей справилась, что было высоко оценено как критиками, так и зрителями. В последующие годы актриса снялась в ряде заметных картин, включая «Сильные духом», «Преступление и наказание» (она воплотила образ Дуни Раскольниковой) и «Ход белой королевы». Вершиной кинокарьеры стал полнометражный художественный фильм «О любви», снятый тем же Михаилом Богиным.
Партнёром Фёдоровой по фильму выступил Олег Янковский. Картина стала классикой советского кинематографа и закрепила за актрисой статус одной из ведущих звёзд того времени.
Личная жизнь Виктории ФёдоровойЛичная жизнь актрисы складывалась непросто. Первый брак кинодивы с режиссёром Ираклием Асатиани оказался недолговечным и быстро распался. Вторым супругом Виктории стал экономист Сергей Благоволин (сын подруги её матери), однако и этот союз завершился разводом в 1972 году. Третьим избранником актрисы стал известный кинодраматург Валентин Ежов, который был старше возлюбленной на 22 года. Именно в период этих отношений у Виктории развилась тяжёлая алкогольная зависимость.
«Очень скоро я стала его собственностью, и он превратил мою жизнь в ад. Все мои проблемы он разрешал с помощью водки или коньяка. Я стала алкоголичкой. Я стала также его жертвой», — писала она в своих мемуарах.
Опасаясь за жизнь и здоровье дочери, Зоя Алексеевна решительно вмешалась в ситуацию, чтобы спасти Викторию от пагубного пристрастия. Женщина выставляла новоиспечённого зятя за дверь, однако тот упрямо возвращался и вновь пускался во все тяжкие. Избавиться от Ежова ей удалось только с помощью милиционера и представителя парткома «Мосфильма».
Эмиграция и трагедии в жизни «Дочери адмирала»В 1975 году Виктория Фёдорова эмигрировала в США, где спустя 30 лет после их расставания наконец встретилась с отцом, Джексоном Тейтом. Трогательная история о том, как советская наследница нашла американского отца, мгновенно разлетелась по всем местным телеканалам. Однако этот период оказался недолгим.
Пережил наглые измены первой жены, алкогольный кризис и нашёл счастье с француженкой: как живут вдова и дети Дмитрия Хворостовского
В 1978 году 79-летний мужчина скончался. Возвращаться в Советский Союз Виктория не стала. Она вышла замуж за пилота ВВС США Фредерика Ричарда Поуи, родила ему сына, а спустя пару лет приняла американское гражданство. Не раз приезжала в Америку и сама Зоя Алексеевна — навестить дочь и внука. А однажды на семейном совете было решено: пора перебираться за океан окончательно. И Фёдорова принялась собирать документы на выезд. Но 10 декабря 1981 года в Москве, при нераскрытых до конца обстоятельствах, Зоя Фёдорова была убита. Виновных не нашли, а материалы дела легли под гриф секретности.
Кому и зачем понадобилось лишать жизни 73-летнюю Фёдорову, остаётся загадкой до сих пор. Виктории не позволили приехать на похороны матери. Лишь в 1988 году она смогла наконец побывать на её могиле. Попытки построить актёрскую карьеру в Голливуде не увенчались успехом из-за языкового барьера.
Пара-тройка эпизодов, съёмки в качестве модели и автобиографический роман «Дочь адмирала» ни громкой славы, ни серьёзных денег ей не принесли. Со временем это обернулось пристрастием к спиртному. Брак с Фредериком Поуи распался. Из-за проблем с алкоголем суд США принял решение оставить их общего сына Кристофера на попечении отца. Бывший супруг настраивал сына против Виктории, хотя встречаться с наследником не запрещал. И всё же ребёнок оставался для неё чужим: по словам актрисы, мальчик ненавидел всё русское.