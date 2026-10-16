Мать сидела за роман с американцем, а она сбежала в США, спилась и потеряла сына: история кинозвезды Виктории Фёдоровой.

16 октября 2026, 12:10

Виктория Федорова (Фото: РИА Новости/Георгий Тер-Ованесов)

Она была дочерью советской кинозвезды и американского военного атташе — и с рождения оказалась в эпицентре исторического шторма. Мать арестовали, отца выслали, а Викторию воспитывала тётя в Казахстане. Позже были триумф на экране, несколько браков, эмиграция и встреча с отцом спустя 30 лет. Но самое страшное случилось в Москве: Зою Фёдорову убили, а её дочь даже не смогла приехать на похороны. Как сложилась судьба «советской Софи Лорен» — читайте в материале «Радио 1».





Содержание Роман с американцем и эхо лагерей Карьерный взлёт дочери звезды «Операция «Ы» и другие приключения Шурика» Личная жизнь Виктории Фёдоровой Эмиграция и трагедии в жизни «Дочери адмирала» Последние годы «советской Софи Лорен»

Роман с американцем и эхо лагерей



Зоя Фёдорова (Фото: РИА Новости/Давид Шоломович)

Карьерный взлёт дочери звезды «Операция «Ы» и другие приключения Шурика»



Олег Янковский (Фото: кадр из фильма «Мы, нижеподписавшиеся»)

Личная жизнь Виктории Фёдоровой

«Очень скоро я стала его собственностью, и он превратил мою жизнь в ад. Все мои проблемы он разрешал с помощью водки или коньяка. Я стала алкоголичкой. Я стала также его жертвой», — писала она в своих мемуарах.

Эмиграция и трагедии в жизни «Дочери адмирала»

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Зоя Фёдорова (Фото: кадр из фильма «Свадьба в Малиновке»)

Последние годы «советской Софи Лорен»