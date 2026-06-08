Абдулов, гепатит С и место третьей лишней в супружеской спальне: как Екатерина Волкова живет после смерти возрастного супруга

08 июня 2026, 19:43

Екатерина Волкова (Фото: Инстаграм*@volkovawolka)

Несмотря на амплуа утончённых аристократок, Екатерина Волкова в жизни — полная противоположность своим героиням. Под элегантностью актрисы скрывается бунтарка с бритой головой, чьё прошлое неразрывно связано с Эдуардом Лимоновым. Её судьба полна драматичных контрастов: за мужским обожанием скрывались предательства, насилие и тяжёлые утраты. Однако сибирская закалка помогла артистке не сломаться и сохранить веру в настоящую любовь. Что пережила звезда «Склифосовского» и почему её личная жизнь долгие годы оставалась загадкой, читайте в материале «Радио 1».





Содержание Трудное детство: путь Екатерины Волковой Грани таланта Екатерины Волковой «Я была раба»: откровения Екатерины Волковой Трагический финал второго брака и главный роман впереди Бритая налысо, аскетизм и бегство на Гоа: исповедь Волковой Екатерина Волкова о прошлом и будущем

Трудное детство: путь Екатерины Волковой



Екатерина Волкова (Фото: Инстаграм*@volkovawolka)

Грани таланта Екатерины Волковой

«Я была раба»: откровения Екатерины Волковой



Екатерина Волкова (Фото: Инстаграм*@volkovawolka)

«Я жалею, что тогда я не дала ему отпор, ведь я была раба», — с горечью произнесла актриса в программе «Судьба человека».

«Конечно, месть — это блюдо, которое подают холодным. … Я думала, бывший хоть на обложке увидит меня и узнает, что я вышла замуж. Это были жертвы, на которые я шла ради него. Я себя уговаривала: Сергей хороший, он продюсер, и мне надо за ум браться, строить свою жизнь», — поделилась она.

Трагический финал второго брака и главный роман впереди

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Бритая налысо, аскетизм и бегство на Гоа: исповедь Волковой

«Бояков принес мне четыре книжки Лимонова и сказал: «Вот, посмотри, какой честный и последовательный человек». И я, собственно, в тот же вечер начала их читать. Начала с «Укрощения тигра в Париже». Прочитала взахлёб эту книгу и, мне кажется, влюбилась в литературного героя», — приводит слова актрисы «Комсомольская правда».

«Это была практика кардинального отказа от себя, как жизнь с чистого листа. Ну и в один из вечеров я попросила себя побрить. Эдуард Лимонов это сделал легко! А что, мне идёт быть лысой», — приводит слова Кати «LiveJournal».

Эдуард Лимонов (Фото: РИА Новости/Кирилл Каллиников)

«Когда Эдуард узнал о моей новой беременности, он был в шоке. Как говорится, не вынесла душа поэта! Он закричал, что я сошла с ума, собрал вещи и ушёл», — цитирует артистку «newdaynews.ru».

Екатерина Волкова о прошлом и будущем



Екатерина Волкова с детьми Богданом и Валерией (Фото: РИА Новости/Екатерина Чеснокова)

«В тот день я и сама чуть-чуть умерла», — призналась Екатерина Волкова в интервью Ксении Собчак.