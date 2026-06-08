Абдулов, гепатит С и место третьей лишней в супружеской спальне: как Екатерина Волкова живет после смерти возрастного супруга
Несмотря на амплуа утончённых аристократок, Екатерина Волкова в жизни — полная противоположность своим героиням. Под элегантностью актрисы скрывается бунтарка с бритой головой, чьё прошлое неразрывно связано с Эдуардом Лимоновым. Её судьба полна драматичных контрастов: за мужским обожанием скрывались предательства, насилие и тяжёлые утраты. Однако сибирская закалка помогла артистке не сломаться и сохранить веру в настоящую любовь. Что пережила звезда «Склифосовского» и почему её личная жизнь долгие годы оставалась загадкой, читайте в материале «Радио 1».
Трудное детство: путь Екатерины ВолковойЕкатерина Волкова родилась в Томске в 1974 году в интеллигентной семье, однако её детство нельзя назвать безоблачным. Родители расстались довольно рано. После развода волевая мать полностью запретила детям общаться с папой. Спустя много лет они возобновили отношения: когда пожилой отец перенёс тяжелейший инсульт, бывшая жена проявила благородство и взялась его выхаживать. Екатерина также нашла в себе силы простить главу семейства и навсегда отпустить детские обиды.Юность Кати прошла в Тольятти. Изначально планируя стать врачом, она всё же выбрала музыку. Окончив с отличием школу искусств и обладая редким вокальным даром, по совету педагогов девушка поступила в музыкальное училище. Освоив профессию дирижёра-хора, Катя начала зарабатывать на жизнь, выступая по вечерам в ресторанах.
Спустя некоторое время Волкова пришла в театральную студию тольяттинского театра «Колесо». Народный артист РСФСР Глеб Дроздов разглядел в ней талант и помог подготовиться к поступлению в вуз. Так в 1995 году Екатерина стала студенткой Ярославского театрального института, а спустя два года перевелась в московский ГИТИС.
Грани таланта Екатерины ВолковойИменно на театральных подмостках наиболее полно и зримо проявилась неповторимая творческая манера, отличающая Екатерину Волкову как актрису. Культовая роль Маргариты на два десятилетия стала её главным узнаваемым образом. Кроме того, за плечами ученицы Марка Захарова — блестящие работы в РАМТе и дерзкие творческие опыты в «Альцесте». Дебютировав в картине «Коллекционер», всенародную любовь артистка обрела благодаря сериалам «Next 2» и «КГБ в смокинге».
Впоследствии фильмография Волковой пополнилась десятками глубоких ролей в фильмах «Вдох-выдох», «Каменное сердце», «Чужие и близкие» и любимом зрителями медицинском хите «Скорая помощь». Однако одарённой актрисе всегда было тесно в рамках одного амплуа. Свою любовь к музыке Екатерина воплощает через выступления с джазовым проектом «Агафонников-Band». А в 2015 году успешная бизнес-леди запустила персональный бренд одежды и аксессуаров под названием Wolka. При этом Екатерина ведёт серьёзную благотворительную работу и, что важнее всего, воспитывает троих детей.
«Я была раба»: откровения Екатерины ВолковойВпервые Екатерина вышла замуж в восемнадцать лет. Избранником стал автомеханик Алексей, человек с криминальным прошлым; в этом браке родилась дочь Валерия. Однако чувства быстро угасли из-за измены супруга. А затем он начал ограничивать Екатерину в творчестве — запрещал петь и выходить на сцену. Точку в этих отношениях поставило зверское избиение. Всё началось с того, что у Алексея бандиты отобрали машину. Катя прямо сказала мужу, что тот сам виноват. В ответ супруг нанёс ей страшный удар. А чуть позже, когда узнал, что она поступила в театральный, избил так сильно, что молодая женщина попала в больницу с тяжёлой черепно-мозговой травмой.Следующим этапом стали мучительные отношения с женатым режиссёром Эдуардом Бояковым, которые Волкова называет «добровольным рабством». Эти отношения были токсичными. Актриса терпела унижения, сгорала от ревности, мирилась с его браком, но самым страшным ударом стал вынужденный аборт, на котором настоял Бояков, убедив Екатерину, что ребёнок может помешать карьере.
«Я жалею, что тогда я не дала ему отпор, ведь я была раба», — с горечью произнесла актриса в программе «Судьба человека».Вскоре режиссёр изменил Екатерине, и, не желая больше терпеть предательства, Волкова неожиданно вышла замуж за продюсера Сергея Члиянца — чтобы отомстить и доказать свою самодостаточность. Слухи о замужестве бывшей возлюбленной быстро дошли до режиссёра. Именно в этот момент, по словам Волковой, Эдуард Бояков связался с ней. Он был удивлён и растерян, поскольку, видимо, не ожидал, что «раба любви» так быстро устроит свою жизнь. В интервью с Ксенией Собчак Екатерина призналась, что долго не могла отпустить прошлое, и объяснила, какие жертвы приносила ради бывшего.
«Конечно, месть — это блюдо, которое подают холодным. … Я думала, бывший хоть на обложке увидит меня и узнает, что я вышла замуж. Это были жертвы, на которые я шла ради него. Я себя уговаривала: Сергей хороший, он продюсер, и мне надо за ум браться, строить свою жизнь», — поделилась она.
Трагический финал второго брака и главный роман впередиВторой брак тоже не стал спасением. Казалось бы, Сергей Члиянц обожал жену, оба мечтали о ребёнке. Но природа распорядилась иначе: редкий отрицательный резус-фактор актрисы привёл к трагическому исходу беременности. Врачи боролись сперва за малыша, потом за жизнь самой Екатерины.
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Это горе разрушило союз — влюблённые отдалились. Ситуация усугубилась заражением гепатитом С во время экстренного переливания крови. Сергей, охваченный страхом, начал шарахаться от собственной больной жены. И тогда, осознав, что осталась одна со своей бедой, Екатерина ушла сама. Волкова никогда не страдала от недостатка мужского внимания.
На съёмках «О любви» за ней ухаживал сам Александр Абдулов — звал в тур по Америке. Но Волкова знала, что актёр женат, а после отношений с Бояковым не желала рушить чужие семьи, поэтому пресекала всё на корню. Артистка относилась к Абдулову только как к другу. Поклонников хватало, но оглушительный роман был ещё впереди.
Бритая налысо, аскетизм и бегство на Гоа: исповедь ВолковойВ творчество писателя Эдуарда Лимонова Екатерина влюбилась задолго до их личной встречи. Волкова зачитывалась его произведениями взахлёб.
«Бояков принес мне четыре книжки Лимонова и сказал: «Вот, посмотри, какой честный и последовательный человек». И я, собственно, в тот же вечер начала их читать. Начала с «Укрощения тигра в Париже». Прочитала взахлёб эту книгу и, мне кажется, влюбилась в литературного героя», — приводит слова актрисы «Комсомольская правда».Судьба свела их на выставке, когда ей был 31 год, а ему — 62. Израненная прошлым актриса искала духовного обновления, а писатель покорил её своей бунтарской харизмой. Их мгновенная связь положила начало безумному роману, символом которого стала бритая налысо голова Кати.
«Это была практика кардинального отказа от себя, как жизнь с чистого листа. Ну и в один из вечеров я попросила себя побрить. Эдуард Лимонов это сделал легко! А что, мне идёт быть лысой», — приводит слова Кати «LiveJournal».Начали жить вместе они практически сразу после знакомства. Вскоре у пары родился сын Богдан. По словам Екатерины, она всегда мечтала о семейном уюте и хорошей квартире, но Лимонов, привыкший к суровому аскетизму, презирал бытовой комфорт и обвинял жену в «мещанстве». Он говорил, что вырос в коммуналке с родителями в одной комнате, и для него такое существование было нормой. Забеременев во второй раз, Екатерина твёрдо решила рожать, несмотря на то, что Лимонову дети стали в тягость.
«Когда Эдуард узнал о моей новой беременности, он был в шоке. Как говорится, не вынесла душа поэта! Он закричал, что я сошла с ума, собрал вещи и ушёл», — цитирует артистку «newdaynews.ru».Спасаясь от психологического давления мужа, она улетела на Гоа, куда он присоединяться отказался. Вернувшись в Россию, актриса разорвала с ним всякие связи и через год официально развелась, оставшись одна с сыном Богданом и новорождённой дочерью Александрой.
Екатерина Волкова о прошлом и будущемНесмотря на пережитую боль, в интервью «Рамблеру» Екатерина подчёркивала, что ни о чём не жалеет и сохранила с Лимоновым человеческие отношения до самой его кончины. Узнав о смерти бывшего мужа, она не сдержала эмоций.
«В тот день я и сама чуть-чуть умерла», — призналась Екатерина Волкова в интервью Ксении Собчак.Сегодня артистка не состоит в романтических отношениях, но и не закрыла сердце для любви.
В январе 2026 года на премьере сериала «Резервация» Екатерина Волкова призналась: «Мечта моя — влюбиться. Никому ещё не удалось меня покорить, всё!». При этом актриса подчёркивает, что не одинока: рядом с ней близкие люди и друзья, которых она тоже считает своей любовью.