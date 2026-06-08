«Деньги»: Продюсер объяснил, как Варнава и Галкин* попали на одну вечеринку

08 июня 2026, 19:19

Продюсер Рудченко: Галкин* и Варнава не рассматривают возвращение в Россию

Максим Галкин* (Фото: Instagram** @maxgalkinru)

Продюсер Павел Рудченко заявил, что комик Максим Галкин* и актриса Екатерина Варнава после вечеринки во французском Сен-Тропе, вероятно, не рассматривают возвращение в Россию.





В беседе с NEWS.ru продюсер отметил, что артисты организуют совместные выступления за рубежом, чтобы зарабатывать себе на жизнь после отъезда. Он полагает, что Галкин* особо не задумывается о будущем, а просто зарабатывает деньги.

«Он уже определился с позицией и не стесняется: постоянно обозначает её в своих выступлениях и заявлениях. У него главное правило — «деньги не пахнут». У Варнавы, судя по всему, нет заработка за границей. Для неё [выступление в Сен-Тропе] — хорошая возможность хоть что-то заработать», — отметил эксперт.