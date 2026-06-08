«Деньги»: Продюсер объяснил, как Варнава и Галкин* попали на одну вечеринку
Продюсер Рудченко: Галкин* и Варнава не рассматривают возвращение в Россию
Продюсер Павел Рудченко заявил, что комик Максим Галкин* и актриса Екатерина Варнава после вечеринки во французском Сен-Тропе, вероятно, не рассматривают возвращение в Россию.
В беседе с NEWS.ru продюсер отметил, что артисты организуют совместные выступления за рубежом, чтобы зарабатывать себе на жизнь после отъезда. Он полагает, что Галкин* особо не задумывается о будущем, а просто зарабатывает деньги.
«Он уже определился с позицией и не стесняется: постоянно обозначает её в своих выступлениях и заявлениях. У него главное правило — «деньги не пахнут». У Варнавы, судя по всему, нет заработка за границей. Для неё [выступление в Сен-Тропе] — хорошая возможность хоть что-то заработать», — отметил эксперт.Рудченко добавил, что уехавшие артисты, которые выступали против России, не поддержали страну и теперь пытаются устроиться в Европе или других государствах, вероятно, даже не задаются вопросом о возвращении. По мнению продюсера, мало кто из них думает о своей репутации — они просто пытаются заработать на жизнь.