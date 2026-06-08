Побои от чеченца, измены Преснякова и побег из России: где сейчас 55-летняя Кристина Орбакайте
С ранних лет Кристина Орбакайте находилась в центре внимания благодаря знаменитой матери. Однако, сыграв главную роль в фильме «Чучело», страна заговорила о её драматическом даровании, а в лихие девяностые фокус сместился на вокальные данные артистки. Выдержав многолетнее давление, дочь великой певицы наконец доказала, что достойна успеха не только за счёт родственных связей, но и благодаря собственному таланту. Что происходит с карьерой заслуженной артистки после отъезда из России и как она живёт сейчас, читайте в материале «Радио 1».
Что скрывается за хитами дочери ПугачёвойКристина Орбакайте родилась в творческой семье всенародно известной певицы Аллы Пугачёвой и режиссёра Миколаса Орбакаса, поэтому с детства была неразрывно связана со сценой. Настоящий актёрский прорыв ей принесла роль в фильме «Чучело», однако главным призванием девушка всё же выбрала музыку. Певческая карьера началась совершенно случайно: Игорь Николаев принёс новую песню, которую Пугачёва отказалась включать в свой репертуар, и предложил исполнить хит Кристине.
Успешное выступление наследницы на большой сцене и тёплый приём публики окончательно определили дальнейший путь Орбакайте как профессиональной вокалистки. Уже спустя год после начала сольной карьеры Кристина представила дебютный альбом, а в двухтысячных годах её имя прочно вошло в список самых популярных российских певиц. Песня «Перелётная птица» стала настоящим феноменом: миллионы прослушиваний за пару недель. Но поклонников интересовало не столько творчество дочери Примадонны, сколько личная драма — и здесь всё было куда запутаннее, чем на сцене.
Измены, алкоголь, разбитый нос: как Кристина Орбакайте искала женское счастьеПервой любовью 15-летней Кристины стал уже знаменитый на тот момент Владимир Пресняков-младший. Их роман Примадонна одобрила не сразу. Однажды произошло событие, перевернувшее всё с ног на голову. Когда Кристина пришла на вокзал проводить Владимира, он неожиданно увёз девушку с собой на гастроли. Алла Пугачёва сразу догадалась, где дочь, и отправилась следом. По словам музыканта, певица, мельком взглянув на него из машины, уехала, тем самым дав своё негласное благословение.
Вернувшись в Москву, влюблённые стали жить вместе; спустя три года у них родился сын Никита. Однако пока избранник гастролировал, Кристина устала от роли домохозяйки и вернулась к съёмкам в кино. Это вызвало недовольство Преснякова. Стали возникать частые ссоры и накапливаться взаимные претензии, которые в итоге привели к расставанию. Главной причиной разрыва Орбакайте позже назвала его измены, пристрастие к алкоголю и ночные похождения с друзьями. Спустя несколько лет после расставания с наследником «Самоцветов» у Орбакайте начался роман с чеченским бизнесменом Русланом Байсаровым. В 1998 году у пары родился сын Дени.
Поначалу певица была счастлива, считая избранника мужчиной мечты, но вскоре он стал патологически ревнив. Ссоры нередко перерастали в рукоприкладство — однажды Байсаров даже разбил нос Кристине в гримёрке перед выступлением. Певица терпела до тех пор, пока не узнала о его изменах. Известие о неверности стало последней каплей: Орбакайте забрала детей и ушла. Но Руслан не собирался так легко уступать наследника: мужчина был убеждён, что Дени должен воспитываться с ним. Битва за ребёнка вылилась в череду судебных процессов, по итогам которых мальчик всё же остался жить с отцом.