Побои от чеченца, измены Преснякова и побег из России: где сейчас 55-летняя Кристина Орбакайте

08 июня 2026, 11:06

Кристина Орбакайте (Фото: Инстаграм* @orbakaite_k)

С ранних лет Кристина Орбакайте находилась в центре внимания благодаря знаменитой матери. Однако, сыграв главную роль в фильме «Чучело», страна заговорила о её драматическом даровании, а в лихие девяностые фокус сместился на вокальные данные артистки. Выдержав многолетнее давление, дочь великой певицы наконец доказала, что достойна успеха не только за счёт родственных связей, но и благодаря собственному таланту. Что происходит с карьерой заслуженной артистки после отъезда из России и как она живёт сейчас, читайте в материале «Радио 1».





Содержание Что скрывается за хитами дочери Пугачёвой Измены, алкоголь, разбитый нос: как Кристина Орбакайте искала женское счастье Тоска по родине: откровения Кристины Орбакайте в 2026 году

Что скрывается за хитами дочери Пугачёвой

Измены, алкоголь, разбитый нос: как Кристина Орбакайте искала женское счастье

Тоска по родине: откровения Кристины Орбакайте в 2026 году