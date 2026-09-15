Аборты, обнажёнка у Рязанова, психиатрическая клиника и «поплывший овал»: почему так сильно изменилась и с кем живет Татьяна Догилева

15 сентября 2026, 16:38

Татьяна Догилева (Фото: кадр из фильма «Забытая мелодия для флейты»)

Народная любимица —Татьяна Догилева, актриса, которую обожали миллионы. «Блондинка за углом» пережила взлёт и падение, неудачную пластику, развод и депрессию, но нашла в себе силы вернуться на экраны. Она решила рассказать то, о чём предпочитают молчать. Почему звезда «Вокзала для двоих» решилась на такую откровенность и как сегодня выглядит её жизнь, читайте в материале «Радио 1».





Содержание Зачем актрисе понадобилась запись в трудовой книжке спустя 20 лет? «Сердце разрывалось пополам»: долгие годы ожидания «Вам не стыдно?»: за что актриса попала под шквал критики «Я осознала это только спустя годы»: откровения звезды Исповедь «Блондинки за углом» «Поплывший овал» и квартира, в которой стало негде жить «Сплошная дичь»: Татьяны Догилевой

Зачем актрисе понадобилась запись в трудовой книжке спустя 20 лет?

«Сердце разрывалось пополам»: долгие годы ожидания



Татьяна Догилева с дочерью Екатериной (Фото: РИА Новости/Екатерина Чеснокова)

«Вам не стыдно?»: за что актриса попала под шквал критики



Татьяна Догилева (Фото: РИА Новости/Шахвердиев)

«Я осознала это только спустя годы»: откровения звезды



Татьяна Догилева (Фото: РИА Новости/Илья Питалев)

Исповедь «Блондинки за углом»



Татьяна Догилева (Фото: кадр из фильма «Блондинка за углом»)

«Я рыдала с утра до ночи и пила», — цитирует кинодиву «Мир тесен».

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«Больше замуж не хочу, у меня уже всё было в полной мере. К тому же, самое забавное, что сейчас я чаще всего вижусь с бывшим мужем. Мы пережили тяжёлый период развода, но потом пришли к пониманию, что у нас общая дочь, что мы много прожили и пережили вместе. Поэтому мы близкие люди. Я могу к нему обратиться с любой просьбой о помощи, и он всегда поможет», — рассказала актриса изданию VOICE.

«Поплывший овал» и квартира, в которой стало негде жить



Татьяна Догилева (Фото: РИА Новости/Екатерина Чеснокова)

«Сплошная дичь»: Татьяны Догилевой