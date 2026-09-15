Аборты, обнажёнка у Рязанова, психиатрическая клиника и «поплывший овал»: почему так сильно изменилась и с кем живет Татьяна Догилева
Народная любимица —Татьяна Догилева, актриса, которую обожали миллионы. «Блондинка за углом» пережила взлёт и падение, неудачную пластику, развод и депрессию, но нашла в себе силы вернуться на экраны. Она решила рассказать то, о чём предпочитают молчать. Почему звезда «Вокзала для двоих» решилась на такую откровенность и как сегодня выглядит её жизнь, читайте в материале «Радио 1».
Зачем актрисе понадобилась запись в трудовой книжке спустя 20 лет?В 1978 году Татьяна Догилева вошла в труппу «Ленкома» под руководством Марка Захарова, где проявила себя как яркая характерная актриса. В том же году она дебютировала в кино в фильме «Безбилетная пассажирка», который, несмотря на критику, запомнился зрителям благодаря её роли. Прорыв наступил в 1982 году с выходом «Вокзала для двоих» Эльдара Рязанова и «Покровских ворот» Михаила Козакова, где Догилева создала два незабываемых женских образа и стала одной из самых востребованных актрис советского кино. В 1985 году Татьяна Догилева приняла непростое решение, покинув звёздный «Ленком» ради Московского драматического театра имени М. Н. Ермоловой. Именно там режиссёр Владимир Фокин доверил ей сложную роль Кати в постановке «Спортивные сцены 1981 года» по пьесе Эдварда Радзинского.
На смену беззаботной пловчихе Свете из «Покровских ворот» пришла глубокая драма советской женщины, задыхающейся в золотой клетке повседневного быта. А в августе 2012 года актриса официально уволилась из театра, несмотря на то, что не выходила на его сцену уже 20 лет. Она объяснила это решение тем, что ей была необходима официальная запись в трудовой книжке, чтобы не чувствовать себя «самозванкой», тем самым окончательно закрыв этот этап своей театральной карьеры.
«Сердце разрывалось пополам»: долгие годы ожиданияЛичная жизнь Татьяны Догилевой складывалась непросто. Первый скоротечный брак в 1978 году закончился через три месяца. А настоящая история любви началась в середине 80-х годов. На съёмках фильма «Вольный ветер» в 1983 году она встретила писателя-сатирика Михаила Мишина — умного, тонкого и язвительного человека. На тот момент мужчина был женат, и Догилева категорически отказалась быть любовницей. В итоге сценарист развёлся с первой женой и женился на Татьяне. Однако официально их союз был зарегистрирован лишь в 1990 году. В 1994 году, когда Татьяне исполнилось уже 37 лет, на свет появилась дочь Катя. Этот поздний, выстраданный ребёнок родился вопреки всем медицинским прогнозам. Ради наследницы артистка была готова бросить всё и уехать на край света. А когда Катя отправилась учиться в Американскую академию драматического искусства в Нью-Йорке, сердце матери буквально разрывалось пополам.
Самой мрачной страницей её биографии стала потеря старшего брата. Владимир с детства был инвалидом, жил уединённо и скончался в середине 90-х годов. Эта утрата оставила в душе актрисы незаживающую рану.
«Вам не стыдно?»: за что актриса попала под шквал критикиТатьяна Догилева вошла в число первых советских актрис, решившихся на откровенные кадры в большом кино. Наиболее ярким и обсуждаемым примером стала картина Эльдара Рязанова «Забытая мелодия для флейты» (1987). Для золотого фонда кинематографа это был по-настоящему революционный и смелый шаг.
Сцена вызвала широкий общественный резонанс. Если часть мужской аудитории шла в кинотеатры исключительно ради этих кадров, то консервативные зрители были возмущены. В театр имени Ермоловой, где служила актриса, хлынул поток гневных писем с требованиями объяснить её поведение: «Вам не стыдно?».Сама Татьяна восприняла эту историю крайне болезненно и признавалась, что после премьеры была подавлена, считая, что выглядит и играет недостаточно хорошо. Переживала настолько сильно, что шла домой, не сдерживая слёз. Этот опыт оказался показательным и для самого режиссёра: в своих последующих работах Рязанов стал гораздо осторожнее и реже прибегал к полному обнажению. Хотя, например, в комедии «Привет, дуралеи!» (1996) героиня Догилевой и появляется в нижнем белье, до той степени откровенности, что была в 1987 году, там уже не доходило.
«Я осознала это только спустя годы»: откровения звездыВ своих интервью Татьяна Догилева откровенно признавалась, что в молодости, будучи замужем, перенесла несколько абортов. Точное их количество кинодива не называла, но отмечала, что это происходило неоднократно. Актриса объясняла это нежеланием становиться матерью. Насмотревшись на капризы детей своих коллег, она в ужасе думала: «Боже, зачем всё это?». По словам артистки, в советское время аборт воспринимался как рядовая, рутинная медицинская процедура, а не как грех или трагедия. Ощущение вины и глубокое осознание содеянного пришли к ней лишь спустя годы, когда мировоззрение женщины изменилось. Осознанно решиться на этот шаг Догилева смогла лишь в 37 лет. К тому моменту карьера перестала заполнять всё её жизненное пространство, и на смену пришла душевная пустота. Звезда фильма «Вокзал для двоих» признавалась, что дочь Екатерина появилась во многом «от скуки» и желания заполнить этот вакуум. Однако со временем это решение трансформировалось в глубокую, всепоглощающую любовь, о силе которой она раньше даже не подозревала.
Исповедь «Блондинки за углом»Зимой 2008 года Татьяна Догилева оказалась в психиатрической клинике с тяжёлым нервным истощением, вызванным депрессией после череды смертей близких родственников и паническими атаками. Именно тогда Татьяна начала пить.
«Я рыдала с утра до ночи и пила», — цитирует кинодиву «Мир тесен».В том же году, после 22 лет совместной жизни, актриса рассталась с Михаилом Мишиным. Сама Догилева рассказывала: муж ушёл и забрал ребёнка с собой, чтобы уберечь его от разворачивавшейся на глазах трагедии. Лечение оказалось долгим и мучительным. После развода народная артистка РФ больше не вступала в брак и не заводила новых романов. Сейчас «Блондинка за углом» живёт одна. Дочь Екатерина ведёт быт на съёмной квартире вместе с кошками и собакой, которых наследница знаменитых родителей взяла из приюта. Догилева признаётся, что искать нового спутника жизни она не намерена.
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«Больше замуж не хочу, у меня уже всё было в полной мере. К тому же, самое забавное, что сейчас я чаще всего вижусь с бывшим мужем. Мы пережили тяжёлый период развода, но потом пришли к пониманию, что у нас общая дочь, что мы много прожили и пережили вместе. Поэтому мы близкие люди. Я могу к нему обратиться с любой просьбой о помощи, и он всегда поможет», — рассказала актриса изданию VOICE.