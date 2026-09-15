«Он домогался меня в 15 лет»: крутила романы с Янковским, Мироновым и обвиняла в приставаниях Табакова. Как живёт Елена Проклова после скандала
Она стала секс-символом советского кино после «Мимино», но за образом недосягаемой красавицы скрывалась череда личных драм и романов с женатыми коллегами. А потом — громкое заявление о домогательствах, которое обернулось против неё самой. Почему Елену Проклову, пережившую столько трагедий, осудили вместо того, чтобы посочувствовать, читайте в материале «Радио 1».
Как юная спортсменка, равнодушная к искусству, оказалась в кино и покорила мир?Елена Проклова родилась в 1953 году в Москве в семье преподавателя Военно-политической академии имени В. И. Ленина Игоря Викторовича Проклова и учительницы Инессы Александровны. Окружение предрекало ей творческую судьбу, но сама Лена к искусству была равнодушна. С четырёх лет она посвятила себя спортивной гимнастике и к 11 годам стала кандидатом в мастера спорта, мечтая об олимпийском золоте. В кино она попала не по своей воле: дед, показал девочку режиссёру Александру Митте, и тот сразу утвердил её на главную роль в фильме «Звонят, откройте дверь». Несмотря на протесты юной спортсменки, семья настояла на съёмках. Фильм стал хитом, а Проклова мгновенно превратилась в главную юную звезду страны. Этот успех закрепился в 1966 году с выходом «Снежной королевы», где Елена сыграла Герду. Картина была продана в десятки стран, принеся ей мировую известность. Однако эта слава перечеркнула спортивные мечты подростка: из-за постоянных съёмок Проклову отчислили из кузницы чемпионов. Обычная учёба тоже давалась тяжело из-за давления и зависти окружения. Чтобы вырваться из этой токсичной среды, Лена за один год экстерном прошла программу трёх классов. А в 16 лет, уже имея солидный профессиональный опыт, она поступила в Школу-студию МХАТ, что для советских абитуриентов того времени было большой редкостью.
Иллюзия неприступности и личные драмыВ 1977 году роль стюардессы Ларисы Ивановны в «Мимино» сделала Елену Проклову главным секс-символом советского кино. На экране Проклова создала образ идеальной советской женщины — элегантной, утончённой и абсолютно недосягаемой. Однако в жизни актриса не скрывала романов с женатыми коллегами, за каждым из которых стояла тяжёлая драма. Во время съёмок «Сентиментального романа» (1976) у неё завязались серьёзные отношения с Олегом Янковским.
Главный «волшебник» был готов на всё, но Проклова сделала аборт, трезво понимая, что актёр никогда не оставит жену, Людмилу Зорину. В 1981 году на площадке фильма «Будьте моим мужем» в неё влюбился Андрей Миронов (тоже состоявший в браке с Ларисой Голубкиной). Однако Елена предпочла «контрабандисту-неудачнику» Александра Абдулова, игравшего в картине её партнёра. Сама артистка позже говорила, что «не была влюблена» в Андрея, и считала «великого комбинатора» лишь «мужчиной для романа».
«Андрюша прекрасный и замечательный, но мне кажется, что он был скорее мужчиной для романа, чем мужчиной для серьёзной жизни. Есть те мужчины, которые всем нравятся, их любила вся страна», — приводит слова кинодивы «Рамблер».Ещё один громкий скандал разразился на съёмках киноленты «Будь счастлива, Юлия!» (1983) из-за романа с Михаем Волонтиром: ситуация накалялась до предела, и жена актёра даже приезжала на площадку, чтобы спасти мужа от «роковой красавицы».
«Понимаете, когда играешь любовь на экране, она невольно возникает к партнёру и в жизни. Это достаточно серьёзная проблема нашей профессии. Жена Волонтира приехала на съёмки, устроила мужу скандал — стены дрожали! После работы в Кишинёве я уехала в Москву, и наши отношения закончились», — рассказывала телеведущая в программе «Судьба человека».Параллельно с кино Проклова блистала во МХАТе, где Олег Ефремов осыпал москвичку лучшими ролями. Это вызывало чёрную зависть у женской половины труппы: сплетни стали её повседневной реальностью, которую звезда «Снежной королевы» скрывала за безупречной выдержкой. К концу 80-х годов, в расцвете сил, актриса неожиданно исчезла с экранов. В отличие от коллег, отчаянно боровшихся за выживание в перестроечном кино, Елена сама поставила точку в карьере, переживая глубокий личный и творческий кризис.
Ранний брак, развод и многолетний конфликт с дочерьюВ 18 лет Елена Проклова поспешила выйти замуж за документалиста Виталия Мелик-Карамова, желая вырваться из-под родительской опеки. В 1972 году у них появилась дочь Арина, но брак просуществовал всего три года. Из-за раннего развода и плотного графика съёмок Елена не занималась воспитанием девочки, оставив её на попечение своих родителей. А попытка актрисы забрать повзрослевшую 12-летнюю дочь к себе вызвала резкий протест и заложила основу для многолетнего конфликта: Арина отдалилась от матери, скрыла от неё рождение своей дочери и открыто обвиняла Елену в том, что та всегда выбирала карьеру, а не семью. Однако со временем отношения наладились. Проклова сама признавала свою вину и инициировала примирение. Сегодня Арина, успешный дизайнер, и Елена Игоревна поддерживают тёплые отношения, ежедневно общаются и вместе путешествуют.
Сколько горя выпало на долю актрисы, прежде чем она обрела счастье?Новым мужем кинодивы стал кардиолог Александр Савёлов-Дерябин. Однако этот союз оказался омрачён чередой трагедий. Первая беременность завершилась рождением недоношенных мальчиков-двойняшек, которые погибли из-за незрелости лёгких и ограничений медицины того времени. Позже актриса родила третьего сына, но и он прожил всего несколько дней, скончавшись в реанимации по невыясненным тогда причинам. Невыносимое горе разрушило этот брак.
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Впоследствии Проклова встретила бизнесмена Андрея Тришина, который окружил избранницу заботой. Решившись на новую попытку стать матерью, Елена приостановила съёмки и строго берегла здоровье. К сожалению, на позднем сроке этой беременности сердце ребёнка остановилось, и четвёртый наследник родился мёртвым. После этой утраты врачи наконец диагностировали у актрисы тромбофилию, которая и становилась причиной трагедий. Благодаря строгому медицинскому контролю и длительной терапии в 1994 году у пары родилась здоровая дочь Полина.
Громкое заявление, которое потрясло театральный мирВторую половину 1990-х годов Елена посвятила семье. Вместе с супругом они построили дом в Подмосковье, а сама артистка увлеклась ландшафтным дизайном, временно оставив кинокарьеру. Однако в 2000-х исполнительница вернулась на экраны, но уже не как драматическая актриса, а как телеведущая.
С 2006 по 2010 год Проклова вела программу «Малахов+». Сомнительные медицинские советы соведущего и обсуждение нетрадиционных методов лечения постепенно размывали её образ утончённой советской звезды, вызывая открытую критику со стороны врачебного и интеллектуального сообщества. Ещё больший удар по репутации нанесли откровенные выступления кинодивы в ток-шоу. Елена начала подробно рассказывать о своих романах с известными, но уже ушедшими из жизни коллегами, а также о сложных отношениях с их жёнами и собственных абортах. Для консервативной публики и театрального сообщества такая откровенность выглядела как стремление к хайпу, что резко контрастировало с образом актрисы МХАТа.
В 2021 году она сделала громкое заявление о домогательствах, которым подвергалась в 15 лет во время съёмок фильма «Гори, гори, моя звезда». Несмотря на то, что «Лариса Ивановна» не назвала имени, озвученные ею детали указывали общественности на Олега Табакова, скончавшегося в 2018 году.
Кто встал на сторону Прокловой, а кто устроил ей негласный бойкот?Признание Прокловой о домогательствах в юности вызвало в России волну критики, а не сочувствия. Из-за её прошлых скандальных эфиров публика и коллеги (включая вдову Табакова Марину Зудину, Никиту Михалкова, Яну Поплавскую и Лию Ахеджакову) обвинили актрису в клевете ради денег и устроили негласный бойкот.
Лишь немногие публичные фигуры — Ксения Собчак и Лариса Рубальская — поддержали Елену, акцентируя внимание на факте злоупотребления властью, а позже некоторые ученицы Табакова осторожно намекнули, что её история была давно известным в театральных кругах фактом.
Шутка, которая разрушила бракПоследние годы выдались для Прокловой крайне тяжелыми. В январе 2022 года она перенесла ишемический инсульт, потребовавший срочной госпитализации и длительной реабилитации. Благодаря крепкому здоровью актриса смогла восстановиться, однако испытания продолжились: в январе 2023-го во время гастролей в Крыму она получила сложный перелом стопы со смещением. Несмотря на операцию и необходимость передвигаться в инвалидном кресле, Елена не стала отменять выступления, выходя на сцену и демонстрируя невероятную силу духа. В личной жизни тоже произошёл неожиданный поворот: в 2015 году она рассталась с третьим мужем Андреем Тришиным из-за обидной шутки. В шоу «Пусть говорят» Елена Игоревна объяснила, почему решилась на развод.
«Многие знают, что я очень люблю консервировать, поэтому собираю красивые баночки, бутылочки, обтираю их, придумываю красивые наклейки. И вдруг мне Андрей говорит: «Ты у нас бомжиха? Бутылки собираешь, банки». А я такая вся из себя красивая: французские духи, новый спортивный костюм… «Я бомжиха? Тогда все!» — крикнула и пошла подавать заявление на развод», — рассказывала актриса.Спустя 10 лет, в конце 2025 года, они воссоединились. Сейчас пара живёт в формате гостевого брака: Андрей остался в Подмосковье, а Елена обосновалась в Сочи, но они ежедневно поддерживают связь и часто навещают друг друга.