«Он домогался меня в 15 лет»: крутила романы с Янковским, Мироновым и обвиняла в приставаниях Табакова. Как живёт Елена Проклова после скандала

15 сентября 2026, 17:38

Елена Проклова (Фото: кадр из фильма «Мимино»)

Она стала секс-символом советского кино после «Мимино», но за образом недосягаемой красавицы скрывалась череда личных драм и романов с женатыми коллегами. А потом — громкое заявление о домогательствах, которое обернулось против неё самой. Почему Елену Проклову, пережившую столько трагедий, осудили вместо того, чтобы посочувствовать, читайте в материале «Радио 1».





Содержание Как юная спортсменка, равнодушная к искусству, оказалась в кино и покорила мир? Иллюзия неприступности и личные драмы Ранний брак, развод и многолетний конфликт с дочерью Сколько горя выпало на долю актрисы, прежде чем она обрела счастье? Громкое заявление, которое потрясло театральный мир Кто встал на сторону Прокловой, а кто устроил ей негласный бойкот? Шутка, которая разрушила брак

Как юная спортсменка, равнодушная к искусству, оказалась в кино и покорила мир?



Елена Проклова (Фото: РИА Новости/Рудольф Алфимов)

Иллюзия неприступности и личные драмы

«Андрюша прекрасный и замечательный, но мне кажется, что он был скорее мужчиной для романа, чем мужчиной для серьёзной жизни. Есть те мужчины, которые всем нравятся, их любила вся страна», — приводит слова кинодивы «Рамблер».

«Понимаете, когда играешь любовь на экране, она невольно возникает к партнёру и в жизни. Это достаточно серьёзная проблема нашей профессии. Жена Волонтира приехала на съёмки, устроила мужу скандал — стены дрожали! После работы в Кишинёве я уехала в Москву, и наши отношения закончились», — рассказывала телеведущая в программе «Судьба человека».

Ранний брак, развод и многолетний конфликт с дочерью



дочь Елены Прокловой Арина (Фото: РИА Новости/Борис Кауфман)

Сколько горя выпало на долю актрисы, прежде чем она обрела счастье?

Она следила за ним пять лет, а он и его мать игнорировали её на свадьбе: почему торжество Евгении Медведевой и аутиста вызвала скандал

Громкое заявление, которое потрясло театральный мир



Елена Проклова (Фото: кадр из фильма «Гори, гори, моя звезда»)

Кто встал на сторону Прокловой, а кто устроил ей негласный бойкот?

Шутка, которая разрушила брак



Елена Проклова (Фото: РИА Новости/Екатерина Чеснокова)

«Многие знают, что я очень люблю консервировать, поэтому собираю красивые баночки, бутылочки, обтираю их, придумываю красивые наклейки. И вдруг мне Андрей говорит: «Ты у нас бомжиха? Бутылки собираешь, банки». А я такая вся из себя красивая: французские духи, новый спортивный костюм… «Я бомжиха? Тогда все!» — крикнула и пошла подавать заявление на развод», — рассказывала актриса.