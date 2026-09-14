Улыбнулся, узнав тайну, и умер: интрижки с Гурченко и Мирошниченко, смерть на могиле Высоцкого. Кто получил богатсво Всеволода Абдулова
Голосом этого артиста говорили Гэндальф, Дамблдор и Оскар Шиндлер. Он был лучшим другом Владимира Высоцкого — и умер в день его памяти. Пять браков, романы с известными актрисами и тайна, о которой стало известно лишь после смерти звезды. Почему Всеволод Абдулов ушёл из жизни в день смерти верного товарища и кому досталось наследство актёра, читайте в материале «Радио 1».
Детство в окружении звёзд и 20 лет братства с ВысоцкимВсеволод Абдулов родился в семье мхатовских актёров Осипа Абдулова и Елизаветы Метельской. В их московской квартире часто собирались писатели и артисты: здесь бывали Фаина Раневская, Михаил Зощенко, Александр Таиров, а одно время жила Анна Ахматова. В 11 лет Всеволод потерял отца. Тяжело пережив эту трагедию, он твёрдо решил продолжить династию. Получив аттестат, юноша подал документы в Школу-студию МХАТ. Дружба будущего актёра и знаменитого барда началась в 1960 году на вступительных экзаменах. Абитуриент жутко волновался, и тут на выручку пришёл старшекурсник Владимир Высоцкий — подсказал поступающему, как держаться перед комиссией. Эта поддержка переросла в дружбу, которая продлилась 20 лет. Высоцкий не раз доказывал свою преданность. Однажды товарищ пришёл к нему после жестокой драки весь в крови, а утром оставил на столе записку: «Ты самый близкий мне человек… Я не предполагал, что друг может быть так необходим». Абдулов хранил эти строки в сейфе всю жизнь. Спустя годы артист описал эту историю в своих мемуарах. Особенно это родственное участие оказалось критически важным в 1977 году. После тяжёлой аварии у Всеволода начались серьёзные проблемы с памятью, и карьера висела на волоске. Именно Высоцкий привёл к нему в больницу режиссёра Станислава Говорухина с пятью томами сценария «Место встречи изменить нельзя», настояв на том, чтобы друг выбрал любую роль.
По воспоминаниям Абдулова, во время съёмок память так и не вернулась полностью, и Высоцкий прямо на площадке шёпотом подсказывал приятелю каждую реплику. А в 1980 году поэт-песенник буквально спас жизнь товарищу: при столкновении их машины с троллейбусом Владимир успел оттолкнуть Всеволода и прикрыл его голову собой, приняв основной удар. Их творческий союз был не менее крепким. Коллеги вместе выступали с концертами: «Жираф большой» пел, а Абдулов читал стихи Пастернака, Цветаевой и Гумилёва, чьи произведения тогда редко звучали публично. По воспоминаниям окружения, будучи мастером спорта по боксу, актёр был вспыльчивым, но абсолютно преданным человеком. Легенда «Таганки» доверял ему самое сокровенное, зная: Абдулов никогда не станет использовать дружбу ради собственной выгоды.
Голос, ставший легендой дубляжаКогда проблемы с памятью вынудили Всеволода Абдулова свернуть карьеру в кадре, они же открыли для него новую профессиональную нишу. Юношеский опыт работы на радио и природные данные — глубокий баритон, безупречная дикция и тонкое чувство интонации — сделали его одним из самых востребованных мастеров отечественного дубляжа. Масштаб работы поражает: за десятилетия Абдулов подарил свой голос более чем 300 фильмам и 200 мультфильмам, записав также десятки радиоспектаклей.
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Именно его голосом в российском прокате заговорили культовые персонажи: Альбус Дамблдор (Ричард Харрис) в первом фильме о Гарри Поттере, Гэндальф во «Властелине колец», Пол Эджкомб в «Зеленой миле» и Оскар Шиндлер в одноименной картине Стивена Спилберга.
Романы с Гурченко и Мирошниченко, пять браков и одна тайнаВсеволод Абдулов в одном из интервью прямо говорил: «Я был женат пять раз. Правда, официально не на всех». Первый брак — с Натальей Григорьевой — случился рано, в 18 лет у него родилась дочь Юлия. Семья не сложилась, но с наследницей отец не терял связи до конца жизни: помогал, радовался её успехам, а позже нянчил внучку и правнука. В актёрской среде поговаривали о его романах с Ириной Мирошниченко, Людмилой Гурченко, Аллой Черновой, Галиной Ивановой.
Самая известная история — с Мирошниченко. По воспоминаниям Ларисы Лужиной, в середине 60-х годов Абдулов был в неё по-настоящему влюблён. Именно тогда Высоцкий написал «Дом хрустальный», и Всеволод посвятил песню Ирине. Последние годы рядом с ним была Ольга Свиридова. Сначала женщина устроилась к нему домработницей — после травм, полученных в аварии, и перенесённых болезней мужчине становилось всё сложнее вести хозяйство. Готовила, убирала, присматривала за домом. Постепенно из помощницы превратилась в самого близкого человека. Абдулов с усмешкой представлял домоправительницу знакомым: «Олька — моя 13-я жена», «хозяйка моих кошек». Свиридова позже рассказывала, что благодаря ей звезда фильма «Место встречи изменить нельзя» стал меньше пить алкоголь и нормально есть. Уже после смерти актёра Ольга призналась: она ждала ребёнка, но сделала аборт. Испугалась возраста «Петюни» и подорванного здоровья. Сам Всеволод, по её словам, безумно хотел этого малыша.
«Очень жалею о том, что прервала беременность. Но тогда иного выхода не было», — цитирует избранницу артиста «ЭГ».