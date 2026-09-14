Улыбнулся, узнав тайну, и умер: интрижки с Гурченко и Мирошниченко, смерть на могиле Высоцкого. Кто получил богатсво Всеволода Абдулова

14 сентября 2026, 17:10

Всеволод Абдулов (Фото: кадр из документального фильма «Две жизни Всеволода Абдулова»)

Голосом этого артиста говорили Гэндальф, Дамблдор и Оскар Шиндлер. Он был лучшим другом Владимира Высоцкого — и умер в день его памяти. Пять браков, романы с известными актрисами и тайна, о которой стало известно лишь после смерти звезды. Почему Всеволод Абдулов ушёл из жизни в день смерти верного товарища и кому досталось наследство актёра, читайте в материале «Радио 1».





Содержание Детство в окружении звёзд и 20 лет братства с Высоцким Голос, ставший легендой дубляжа Романы с Гурченко и Мирошниченко, пять браков и одна тайна Улыбка перед смертью: что успел узнать Абдулов и кому досталось его наследство

Детство в окружении звёзд и 20 лет братства с Высоцким



Владимир Высоцкий (Фото: кадр из фильма «Место встречи изменить нельзя»)

Голос, ставший легендой дубляжа

Роман с Пересильд, интрижка со студенткой и трое внебрачных детей: почему Кира Саксаганская не уходит от Алексея Учителя и кто управляет его империей

Романы с Гурченко и Мирошниченко, пять браков и одна тайна



Ирина Мирошниченко (Фото: РИА Новости/Галина Кмит)

Улыбка перед смертью: что успел узнать Абдулов и кому досталось его наследство