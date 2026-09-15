«Он ушёл как рыцарь»: почему Кузнецов из «Белого солнца пустыни» покончил с собой после 60 лет брака, а его вдову свела в могилу их общая дочь
Его лицо знала вся страна: красноармеец Сухов из «Белого солнца пустыни» стал символом целой эпохи. Он прожил в одном браке почти 60 лет и был образцовым семьянином. Но в конце жизни случилось то, что сломало его: врачебная ошибка, превратившая здорового человека в инвалида. Почему Анатолий Кузнецов принял роковое решение, а вдова назвала его поступок рыцарским, читайте в материале «Радио 1».
Что заставило наследника оперной династии отказаться от сценыАнатолий Кузнецов родился 31 декабря 1930 года в Москве в семье солиста Большого театра Бориса Кузнецова. Его детство пришлось на годы Великой Отечественной войны: эвакуация, работа в тылу и жизнь в тесной коммунальной квартире в Медовом переулке стали для него суровой, но привычной реальностью того времени.
От отца Анатолий унаследовал хороший голос и после музыкальной школы поступил на вокальное отделение училища имени Ипполитова-Иванова. Однако педагоги разглядели в нём яркий драматический талант на уроках сценического мастерства и предложили сменить профессию.
Принять окончательное решение помог двоюродный брат — актёр Михаил Кузнецов. Толя уважал его мнение и решил пойти по стопам известного родственника, выбрав театр вместо оперной сцены. В 1951 году Анатолий подал документы сразу в два престижных вуза: Щукинское училище и Школу-студию МХАТ. По совету кузена он выбрал МХАТ. Во время учёбы его сокурсник Олег Ефремов как раз создавал легендарный «Современник» и позвал товарища в труппу. Однако на третьем курсе Кузнецов впервые снялся в фильме «Опасные тропы» (1954). Кино покорило дебютанта настолько, что он отказался от всех театральных предложений, включая знаменитый ярославский театр имени Волкова, и полностью посвятил себя кинематографу. Главную роль века начинающий артист получил случайно. Изначально красноармейца Сухова в «Белом солнце пустыни» должен был играть Георгий Юматов. Но прямо перед съёмками актёр получил травму лица в драке и выбыл из проекта.
Постановщик Владимир Мотыль вспомнил о Кузнецове и пригласил на пробы. Анатолий приехал на площадку, мгновенно вошёл в образ и создал культового персонажа, ставшего визитной карточкой советского кино и даже талисманом для космонавтов перед полётом. Однако эта слава сыграла со «служивым» злую шутку. Режиссёры намертво «закрепили» за москвичом амплуа идеального, прямолинейного советского героя, практически не доверяя ему сложные или отрицательные роли.
Сам выпускник МХАТа позже признавался, что его драматический диапазон так и остался нераскрытым. Одной из главных творческих потерь Кузнецов считал отказ от роли Аникеева в рязановском «Гараже». Из-за съёмок в чехословацком фильме «Гордубал» их графики не совпали, роль блестяще сыграл Валентин Гафт, а Анатолий жалел об упущенном шансе до конца дней.
Что скрывалось за редким для актёрской среды союзомЛичная жизнь Анатолия Кузнецова стала редким исключением для актёрской среды: один брак, одна любовь — и почти шесть десятилетий вместе. Его женой стала Александра Ляпидевская, дочь знаменитого полярного лётчика. Будущие супруги познакомились в начале 50-х годов: он, скромный студент МХАТа из коммуналки, она, привыкшая к жизни в элитном «Доме на набережной», осваивала режиссуру во ВГИКе. Несмотря на эту социальную пропасть, отец невесты тепло принял юношу.
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В 1955 году они сыграли свадьбу. Ради семьи Александра оставила карьеру режиссёра, став для мужа надёжным тылом и строгим критиком, а он отвечал любимой женщине абсолютной преданностью. Долгожданная дочь Ирина родилась у пары лишь спустя 20 лет брака. Кузнецов оказался невероятно заботливым папой, а позже, с рождением внука Петра, нежность мужчины только умножилась. Друзья семьи вспоминали, что на любых встречах актёр мог часами говорить о мальчике, не в силах остановиться. Пётр рос артистичным и музыкальным ребёнком, что радовало деда до глубины души.
Роковая ошибка, превратившая здорового актёра в инвалидаДо глубокой старости артист сохранял завидное здоровье: он был подтянут, бодр и выглядел гораздо моложе своих лет. Первый серьёзный удар случился в 2012 году, когда ему был 81 год: Анатолий Борисович перенёс тяжёлый инсульт. Однако в течение нескольких месяцев благодаря самоотверженной заботе жены мужчина почти полностью восстановился и уже начал строить планы о возвращении к работе. Но вскоре произошла настоящая катастрофа. В престижной клинике врачи ошибочно приняли обычный полип за рак прямой кишки. Два года агрессивного лечения, включая сложную операцию и лучевую терапию, подорвали здоровье 82-летнего актёра, лишили его иммунитета и превратили в инвалида. Когда в Институте гематологии выяснили, что онкологии не было, исправлять последствия стало уже поздно: организм не выдержал нанесённого ущерба.
«Рыцарский поступок» ради семьиИз-за врачебной ошибки здоровье Анатолия Кузнецова было разрушено, и он оказался обречён. Видя, как из последних сил борется его пожилая жена, и понимая, что семейные сбережения уходят на бесполезное лечение, актёр принял тяжёлое решение. 7 марта 2014 года, пока супруга была дома, мужчина покончил с собой в реанимации, чтобы избавить её от дальнейших мук и сохранить остатки средств для дочери и внука. Вдова позже назвала этот поступок рыцарским, признав, что супруг сделал это ради спасения семьи.
«Толя всегда был мужчиной с большой буквы. Он ушёл как рыцарь — чтобы избавить меня от мук и дать нашей семье жить дальше», — приводит слова вдовы tvcenter.ru.Народный артист РСФСР скончался на 84-м году жизни.
Борьба за квартиру, суды и смерть на даче. Что случилось после ухода КузнецоваПоследние годы жизни Александры Ляпидевской были омрачены тяжёлым семейным конфликтом. После внезапной смерти Анатолия Кузнецова между вдовой и их дочерью Ириной разгорелась борьба за наследство — трёхкомнатную квартиру в центре Москвы. Актёр не успел написать завещание, что привело к судебным тяжбам.
По свидетельствам близких, дочь с мужем фактически не пускали мать в столичное жильё. Пожилая женщина вынуждена была жить на даче в Николиной Горе, где и скончалась спустя пять лет после мужа. Супругов похоронили рядом на Новодевичьем кладбище.