«Он ушёл как рыцарь»: почему Кузнецов из «Белого солнца пустыни» покончил с собой после 60 лет брака, а его вдову свела в могилу их общая дочь

15 сентября 2026, 14:56

Анатолий Кузнецов (Фото: кадр из фильма «Белое солнце пустыни»)

Его лицо знала вся страна: красноармеец Сухов из «Белого солнца пустыни» стал символом целой эпохи. Он прожил в одном браке почти 60 лет и был образцовым семьянином. Но в конце жизни случилось то, что сломало его: врачебная ошибка, превратившая здорового человека в инвалида. Почему Анатолий Кузнецов принял роковое решение, а вдова назвала его поступок рыцарским, читайте в материале «Радио 1».





Содержание Что заставило наследника оперной династии отказаться от сцены Что скрывалось за редким для актёрской среды союзом Роковая ошибка, превратившая здорового актёра в инвалида «Рыцарский поступок» ради семьи Борьба за квартиру, суды и смерть на даче. Что случилось после ухода Кузнецова

Что заставило наследника оперной династии отказаться от сцены



Анатолий Кузнецов (Фото: РИА Новости/Малишевский)

Что скрывалось за редким для актёрской среды союзом

Похоронила Марьянова, влюбила в себя Тодоровского и умирала, пока ей завидовали: почему Евгения Брик скрывала правду и что стало с её 17-летней дочерью

Роковая ошибка, превратившая здорового актёра в инвалида



Анатолий Кузнецов (Фото: РИА Новости/Владимир Федоренко)

«Рыцарский поступок» ради семьи

«Толя всегда был мужчиной с большой буквы. Он ушёл как рыцарь — чтобы избавить меня от мук и дать нашей семье жить дальше», — приводит слова вдовы tvcenter.ru.

Борьба за квартиру, суды и смерть на даче. Что случилось после ухода Кузнецова