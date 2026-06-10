Ад в браке с пьяницей и мольбы дочери уйти от мужа: горькая правда о звезде «Сватов» Людмиле Артемьевой

10 июня 2026, 13:46

Людмила Артемьева (Фото: РИА Новости/Алексей Майшев)

За весёлым сценическим образом Людмилы Артемьевой скрывается тяжёлая личная драма: полтора десятилетия актриса терпела побои, а в 49 лет потеряла сына. Дочь она растила одна, надёжно укрыв от камер. Сегодня, в свои 63 года, звезда продолжает активно сниматься, радуя зрителей новыми ролями. Однако её собственная жизнь, полная испытаний, так и осталась историей, которую королева комедии никогда не выносила на публику. Как артистке, пережившей домашнее насилие и потерю сына, удалось сохранить любовь к жизни и оставаться одной из самых востребованных комедийных актрис, читайте в материале «Радио 1».





Содержание «Твоя судьба — сцена»: как маленькая немка стала своей в Москве Счастье в общаге, которое стало проклятием Секретная страница её биографии, которой уже 30 лет Тайны съёмочной площадки «Сватов»: поведение актрисы, которое сравнивали с королевскими замашками Ребёнок, которого она носила под сердцем, так и не родился

«Твоя судьба — сцена»: как маленькая немка стала своей в Москве



Людмила Артемьева (Фото: РИА Новости/Алексей Майшев)

«Я понимала: надо искать свой путь, где мне будет комфортно внутренне. Из театра я ушла намеренно и ни о чём не жалею», — приводит слова Людмилы Артемьевой издание «Правда.Ru».

Счастье в общаге, которое стало проклятием

Полуголый Галкин** без кольца и таинственная спутница: с кем юморист крутит роман и правда ли Пугачёва знает о его любовнице?

«Я не привыкла выставлять личную жизнь напоказ. Это знак уважения к моим мужчинам — они тоже не рассказывают обо мне», — приводит слова Людмилы Артемьевой «Экспресс-газета».

Секретная страница её биографии, которой уже 30 лет

Тайны съёмочной площадки «Сватов»: поведение актрисы, которое сравнивали с королевскими замашками

«Съёмки есть съёмки, но в обычной жизни мы не подруги», — приводит слова Татьяны издание «Аргументы недели».



Татьяна Кравченко (Фото: Инстаграм* @tatyana_eduardovna.kravchenko)

«Журналисты позвонили на мой день рождения и давай пытать: «А какие у вас отношения с партнёршей Артемьевой?» А я выпила сверх нормы и всю правду высказала насчёт Людмилы! Потом протрезвела… А ничего уже не вернуть! Дошло до Артемьевой «моё интервью». Обиделась она», — приводит слова Кравченко издание «Аргументы недели».

Ребёнок, которого она носила под сердцем, так и не родился