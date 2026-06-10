Ад в браке с пьяницей и мольбы дочери уйти от мужа: горькая правда о звезде «Сватов» Людмиле Артемьевой
За весёлым сценическим образом Людмилы Артемьевой скрывается тяжёлая личная драма: полтора десятилетия актриса терпела побои, а в 49 лет потеряла сына. Дочь она растила одна, надёжно укрыв от камер. Сегодня, в свои 63 года, звезда продолжает активно сниматься, радуя зрителей новыми ролями. Однако её собственная жизнь, полная испытаний, так и осталась историей, которую королева комедии никогда не выносила на публику. Как артистке, пережившей домашнее насилие и потерю сына, удалось сохранить любовь к жизни и оставаться одной из самых востребованных комедийных актрис, читайте в материале «Радио 1».
«Твоя судьба — сцена»: как маленькая немка стала своей в МосквеЛюдмила Артемьева родилась в 1963 году в семье военного, и частые детские переезды лишь закалили характер девочки, не остудив тягу к сцене. Путь в профессию оказался непростым: после музыкального училища и неудачной попытки стать студенткой ВГИКа она решила поступать в Щукинское училище, которое с успехом окончила в 1986 году. Почти сразу Артемьева попала в легендарный «Ленком», которому отдала 17 лет, блистая в знаковых спектаклях. Режиссёры видели её талант и давали лучшие роли. Однако, несмотря на признание, у исполнительницы практически не было выбора: режиссёры упорно предлагали Людмиле исключительно роли женщин преклонного возраста. Осознав необходимость перемен, в 2003 году актриса приняла судьбоносное решение уйти из театра и полностью посвятить себя кино.
«Я понимала: надо искать свой путь, где мне будет комфортно внутренне. Из театра я ушла намеренно и ни о чём не жалею», — приводит слова Людмилы Артемьевой издание «Правда.Ru».
Счастье в общаге, которое стало проклятиемНа первом курсе Артемьева встретила свою первую любовь — актёра из Таллина Сергея Парфёнова. Вместе молодые люди подолгу гуляли, говорили о театре, мечтали о сцене. Роман закрутился стремительно, и уже в студенчестве они поженились. Сначала жили в общежитии, потом в крошечной коммуналке. Денег постоянно не хватало.
После рождения дочери Екатерины положение стало ещё тяжелее. Девочку временно отправили к бабушке с дедушкой в Эстонию — родители не могли обеспечить ребёнка в Москве. Это были горькие годы, но Артемьева верила: всё наладится. Пока супруга стремительно набирала популярность, Сергей Парфёнов столкнулся с профессиональным застоем. Лихие девяностые жёстко ударили по многим актёрам: театры один за другим закрывались, предложения о ролях сходили на нет, а актёрская профессия перестала быть залогом даже скромного достатка. Парфёнов переживал этот период особенно остро. Именно тогда в их семье появился алкоголь.
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Как вспоминает сама Артемьева, муж тяжело переживал собственную невостребованность и заглушал горечь неудач алкоголем. Сначала она терпела, затем начались ссоры, а потом дело дошло до рукоприкладства. Пятнадцать лет совместной жизни превратились в настоящий ад. Даже дочь умоляла мать разорвать этот порочный круг.
В итоге Людмила всё же собралась с духом и подала на развод. Знаменитая «Сваха» никогда не предавала эту историю огласке. Лишь в одном из редких интервью с журналистами она нехотя ответила на вопрос о сокровенном.
«Я не привыкла выставлять личную жизнь напоказ. Это знак уважения к моим мужчинам — они тоже не рассказывают обо мне», — приводит слова Людмилы Артемьевой «Экспресс-газета».
Секретная страница её биографии, которой уже 30 летЕщё на первом курсе института Людмила Артемьева родила единственного ребёнка — девочку Екатерину. Но если мать стала всенародно любимой актрисой, то дочь никогда не стремилась повторить путь знаменитой родительницы. Катя — переводчик с немецкого: девушка закончила Литературный институт и уже много лет работает по специальности.
Тайны съёмочной площадки «Сватов»: поведение актрисы, которое сравнивали с королевскими замашкамиВизитная карточка Артемьевой — Ольга Ковалёва из всенародно любимых «Сватов». Женщина городская, с иронией и характером, вечно спорящая с деревенскими родственниками. Зрителю казалось, что между актрисами на экране царит полное взаимопонимание. На самом деле всё гораздо прозаичнее. С исполнительницей роли Валентины Будько, Татьяной Кравченко, Артемьева не сошлась характерами с первого дня.
«Съёмки есть съёмки, но в обычной жизни мы не подруги», — приводит слова Татьяны издание «Аргументы недели».Конфликт между артистками, по её собственному признанию, случился из-за несдержанности в разговоре с журналистами. Как рассказала Кравченко, в свой день рождения она выпила и наговорила много лишнего.
«Журналисты позвонили на мой день рождения и давай пытать: «А какие у вас отношения с партнёршей Артемьевой?» А я выпила сверх нормы и всю правду высказала насчёт Людмилы! Потом протрезвела… А ничего уже не вернуть! Дошло до Артемьевой «моё интервью». Обиделась она», — приводит слова Кравченко издание «Аргументы недели».
Ребёнок, которого она носила под сердцем, так и не родилсяВ 2012 году 49-летняя актриса столкнулась с тяжёлой личной трагедией, о которой предпочитает молчать до сих пор. Телеведущая программы «Впрок» ждала сына, но на позднем сроке беременности случился выкидыш. После этого Артемьева надолго погрузилась в себя, отказываясь от общения и любых комментариев. Эта утрата лишь укрепила жизненное правило заслуженной артистки России: никогда не выносить личное на публику.
В свои 63 года Людмила Артемьева не собирается на покой и продолжает активно сниматься, работая над новыми проектами, включая «Сказочные выходные» и «К себе нежно». При этом харизматичная «таксистка» остаётся одной из самых закрытых фигур отечественного шоу-бизнеса. У знаменитости нет социальных сетей, она принципиально избегает ток-шоу и откровенных интервью, позволяя себе лишь редкие появления на премьерах и профессиональные фотографии для прессы.