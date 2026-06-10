Полуголый Галкин** без кольца и таинственная спутница: с кем юморист крутит роман и правда ли Пугачёва знает о его любовнице?

10 июня 2026, 16:13

Максим Галкин** (Фото: Инстаграм* @maxgalkinru)

Отношения Максима Галкина** и Аллы Пугачёвой оказались под угрозой из-за новых публикаций юмориста в соцсетях. Артист всё чаще выкладывает откровенные снимки из спортзала, демонстрируя рельефный пресс. Молодые подписчицы приходят в восторг от физической формы кумира, осыпая его комплиментами в комментариях. В то же время многие пользователи осуждают поведение комика, считая его бесчувственным по отношению к певице. О том, как измождённая болезнями и живущая вдали от Родины Примадонна реагирует на его изменения, и ради кого пародист публикует провокационные кадры, читайте в материале «Радио 1».





Содержание Загадочная соперница: ради кого звёздный юморист сбросил килограммы Как Галкин** сам разжигает сплетни о семейном крахе Спутница Галкина**: рабочий момент или роман на горизонте Каждый сам по себе: неужели Пугачёва, тоскующая по Родине, считает мужа виновником их эмиграции?

Загадочная соперница: ради кого звёздный юморист сбросил килограммы



Максим Галкин** (Фото: Инстаграм* @maxgalkinru)

Как Галкин** сам разжигает сплетни о семейном крахе

«Действительно, всегда надо обращать внимание на любые невербальные признаки и сигналы. Когда женатый человек появляется без кольца, если он раньше его носил, это говорит о возможных проблемах в отношениях. Оказавшись в стрессовой ситуации, все конфликты обостряются. Люди начинают более резко друг на друга реагировать», — пояснил эксперт в беседе с изданием «Абзац».

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«Алла Пугачёва по манере поведения довольно авторитарный человек с диктаторскими наклонностями», — приводит слова психолога издание.

«Разницу в возрасте нельзя не принимать в расчёт, тем более мы не уверены, что брак был по любви. Из-за обстоятельств люди вынуждены жить вместе и поддерживать друг друга», — заявил Денисов-Мельников в интервью.

Спутница Галкина**: рабочий момент или роман на горизонте



Анна Калашникова (Фото: Инстаграм* @annakalash_media)

Каждый сам по себе: неужели Пугачёва, тоскующая по Родине, считает мужа виновником их эмиграции?



Алла Пугачёва и Максим Галкин** (Фото: Инстаграм* @maxgalkinru)

«Прошу зачислить меня в ряды иноагентов моей любимой страны, ибо я солидарна со своим мужем, честным, порядочным и искренним человеком, настоящим и неподкупным патриотом России, желающим Родине процветания, мирной жизни, свободы слова и прекращения гибели наших ребят за иллюзорные цели, делающие нашу страну изгоем и утяжеляющие жизнь наших граждан», — написала она в соцсетях.