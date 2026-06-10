Полуголый Галкин** без кольца и таинственная спутница: с кем юморист крутит роман и правда ли Пугачёва знает о его любовнице?
Отношения Максима Галкина** и Аллы Пугачёвой оказались под угрозой из-за новых публикаций юмориста в соцсетях. Артист всё чаще выкладывает откровенные снимки из спортзала, демонстрируя рельефный пресс. Молодые подписчицы приходят в восторг от физической формы кумира, осыпая его комплиментами в комментариях. В то же время многие пользователи осуждают поведение комика, считая его бесчувственным по отношению к певице. О том, как измождённая болезнями и живущая вдали от Родины Примадонна реагирует на его изменения, и ради кого пародист публикует провокационные кадры, читайте в материале «Радио 1».
Загадочная соперница: ради кого звёздный юморист сбросил килограммыВ сети вновь заговорили о предполагаемой измене Максима Галкина**, связывая эти домыслы с его заметным физическим преображением и сменой имиджа. Комик активно демонстрирует спортивную фигуру и все чаще проводит время вдали от супруги: пока Пугачёва находится в Лимасоле, юморист отдыхает с друзьями в Нью-Йорке. В конце января 2026 года телеведущий опубликовал в соцсетях фото, на котором позировал в облегающем лыжном термокостюме перед зеркалом. Снимок был сделан во время отдыха на горнолыжном курорте. Фото шоумен подписал: «К покорению вершин готов». Несмотря на отсутствие прямых доказательств неверности, публика продолжает активно обсуждать возможный назревающий кризис в их браке.
Как Галкин** сам разжигает сплетни о семейном крахеСлухи о кризисе в браке Максима Галкина** и Аллы Пугачёвой вспыхнули с новой силой в 2025 году. Поводом для домыслов стали кадры, на которых юморист игнорирует супругу при общении с поклонниками. Кроме того он обрел привычку появляться на публике без обручального кольца. В том же году психолог Валентин Денисов-Мельников подтвердил наличие скрытых проблем в паре.
«Действительно, всегда надо обращать внимание на любые невербальные признаки и сигналы. Когда женатый человек появляется без кольца, если он раньше его носил, это говорит о возможных проблемах в отношениях. Оказавшись в стрессовой ситуации, все конфликты обостряются. Люди начинают более резко друг на друга реагировать», — пояснил эксперт в беседе с изданием «Абзац».Специалист связывает охлаждение отношений с несколькими факторами. Во-первых, властный характер Примадонны создаёт дисбаланс в их отношениях.
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«Алла Пугачёва по манере поведения довольно авторитарный человек с диктаторскими наклонностями», — приводит слова психолога издание.Во-вторых, существенная разница в возрасте и сомнения в истинной подоплёке союза.
«Разницу в возрасте нельзя не принимать в расчёт, тем более мы не уверены, что брак был по любви. Из-за обстоятельств люди вынуждены жить вместе и поддерживать друг друга», — заявил Денисов-Мельников в интервью.
Спутница Галкина**: рабочий момент или роман на горизонтеВ сети активно обсуждали кандидатуру возможной разлучницы. После переезда в Израиль в 2022 году и в поисках заработка за рубежом Максим Галкин* познакомился с организатором мероприятий Ириной Заграничной. Юморист стал подозрительно часто появляться с новой знакомой на публике, оставляя исполнительницу «Миллиона алых роз» в одиночестве. Слухи об измене подкрепила и светская львица Анна Калашникова, заявившая, что у комика точно есть любовница, о чём супруга прекрасно осведомлена. Дополнительный повод для домыслов дал сам Максим**: на концерте в Варшаве он исполнил песню со словами «кончилась любовь». Поклонники расценили эти слова как прозрачный намёк на угасание чувств в его браке.
Каждый сам по себе: неужели Пугачёва, тоскующая по Родине, считает мужа виновником их эмиграции?По слухам, именно жизнь на чужбине стала причиной напряженности в паре: в сети полагают, что Примадонна винит мужа в их вынужденном образе жизни эмигрантов. В пользу этого говорят и регулярно возникающие сообщения о планах артистки вернуться в Россию. Например, в апреле 2026 года продюсер Сергей Дворцов заявлял о её скором приезде, который не состоялся из-за широкой огласки. И если Пугачёва предпринимает попытки восстановить связи с родиной, то Галкин**, напротив, разорвал их окончательно. После признания пародиста иностранным агентом Алла Пугачёва продемонстрировала супругу исключительную преданность, обратившись к правительству РФ с просьбой присвоить ей аналогичный статус.
«Прошу зачислить меня в ряды иноагентов моей любимой страны, ибо я солидарна со своим мужем, честным, порядочным и искренним человеком, настоящим и неподкупным патриотом России, желающим Родине процветания, мирной жизни, свободы слова и прекращения гибели наших ребят за иллюзорные цели, делающие нашу страну изгоем и утяжеляющие жизнь наших граждан», — написала она в соцсетях.Галкин** счел необоснованным включение в список иноагентов и выступил с рядом заявлений. Он категорически опроверг получение финансирования от Украины или других стран. При этом артист отметил, что теперь из гордости будет «шлёпать иноагентский знак у себя на лбу», мотивируя это тем, что находится в компании «очень достойных людей».